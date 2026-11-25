Wien (OTS) -

Heute beginnen die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die EU beteiligt sich erneut an der UN-Kampagne „Orange the World“. Das heurige Motto: Gerechtigkeit sichern, Betroffene schützen, Straflosigkeit beenden. „Straflosigkeit beenden heißt, Täter auszuforschen und zu verurteilen. Bei Gewalt im Netz gelingt das viel zu selten“, sagt die freiheitliche EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer, Mitglied im Frauenausschuss des Europäischen Parlaments.

Laut Cybercrime-Report 2025 des Bundeskriminalamts stiegen die Anzeigen wegen Cybermobbing von 462 im Jahr 2024 auf 521 im Jahr 2025. Heimliche Intimaufnahmen zeigte allein die Wiener Polizei 2024 in 77 Fällen an, 2022 waren es sechs. Zu sexualisierten Deepfakes gibt es keine veröffentlichten Zahlen, obwohl die Polizei solche Fälle seit Jänner 2024 gesondert erfasst. „Das Innenministerium soll diese Daten offenlegen“, fordert Dieringer.

Für KI-generierte Nacktbilder gibt es in Österreich keinen eigenen Straftatbestand. Die Regierung hat im März ein rasches Gesetz angekündigt. „Seither sind acht Monate vergangen, ein Entwurf liegt nicht vor, obwohl die EU-Richtlinie gegen Gewalt an Frauen bis Juni 2027 umzusetzen ist“, so Dieringer. „Wir wollen die Täter verfolgen, nicht alle Bürger. Eine allgemeine Ausweispflicht im Netz lehnen wir ab.“

Auf EU-Ebene sind die Regeln beschlossen: Ab 2. Dezember müssen KI-Anbieter sicherstellen, dass ihre Systeme ohne Zustimmung keine Nacktbilder realer Personen erzeugen. Die Aufsicht über die großen Plattformen liegt bei der Kommission. „Das Strafrecht ist Sache Österreichs. Wo Brüssel Zuständigkeiten an sich gezogen hat, muss es sie auch wahrnehmen, und zwar ohne neue Überwachungsinstrumente für alle Nutzer. Strategiepapiere allein schützen keine einzige Frau“, so Dieringer.