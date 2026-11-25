Wien (OTS) -

Die neue OGM-Studie bestätigt: Nicht alle können gesund und arbeitsfähig bis 65 arbeiten. Einkommen, Beruf, Branche und Erwerbsverlauf entscheiden, wer das Pensionsalter erreicht. „Nicht die Menschen müssen länger durchhalten, sondern die Arbeitswelt muss so gestaltet werden, dass Beschäftigte gesund bis zur Pension arbeiten können. Solange Einkommen, Arbeitsbelastung und Gesundheit darüber entscheiden, wer das Pensionsalter überhaupt erreicht, ist jede Forderung nach einer Anhebung des Pensionsantrittsalters realitätsfern“, sagt Lukas Stani, Arbeitsmarktexperte des ÖGB.

Im untersten Einkommenszehntel sind mit 65 Jahren nur 68 Prozent der Männer noch erwerbsfähig, im obersten 89 Prozent. Arbeiter sind besonders gefährdet. Nur 72 Prozent erreichen das Pensionsalter arbeitsfähig.

Schwerarbeit braucht faire Lösungen

Besonders betroffen sind Beschäftigte im Bau, in der Reinigung, in der Gastronomie und in der Leiharbeit. „Wer Jahrzehnte schwer arbeitet, braucht einen fairen früheren Ausstieg ohne hohe Abschläge“, fordert Stani. Auch Langzeitarbeitslosigkeit ist ein großes Risiko: Von Männern, die zwischen 40 und 45 länger als ein Jahr arbeitslos waren, sterben 23 Prozent vor ihrem 65. Geburtstag.

Ältere im Betrieb halten

Der ÖGB fordert alternsgerechte Arbeitsplätze, mehr Prävention und verlässliche Wiedereingliederung nach Krankheit. „Es nützt niemandem, ältere Beschäftigte länger arbeiten zu lassen, wenn Betriebe sie vorher verdrängen“, so Stani. „Arbeitgeber müssen in die Verantwortung genommen werden“, ergänzt der Gewerkschafter.

Statt einer Pensionsanhebung braucht es ein Bonus-Malus-System für Betriebe, das ältere Beschäftigte hält, sagt Stani abschließend: „Die richtigen Antworten sind gesunde Arbeitsplätze, keine Langzeitarbeitslosigkeit im Alter sowie ein Pensionsantritt, der unterschiedliche Erwerbsbiografien berücksichtigt.“

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.

www.oegb.at