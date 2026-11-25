Wien (OTS) -

„Jede dritte Frau in Österreich erlebt in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt. Um Frauen und Mädchen besser zu schützen, bekommt Österreich das modernste und strengste Sexualstrafrecht seiner Geschichte. Denn sexuelle Selbstbestimmung ist nicht verhandelbar. Wir machen klar: Nur Ja heißt Ja. Und wer sexuelle Gewalt ausübt, wird bestraft“, betont SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz anlässlich der heute präsentierten Reformpläne der Bundesregierung. ****

Besonders wichtig sei die Verankerung des Konsensprinzips: „Sex ist nur dann in Ordnung, wenn beide ihn wollen. Schweigen ist keine Zustimmung. Wer aus Angst oder Schock erstarrt, hat damit nicht Ja gesagt. Endlich stellen wir die Verantwortung der Täter in den Mittelpunkt“, so Schatz. Auch das geplante Verbot sexualisierter Deepfakes und von Aufnahmen sexueller Gewalt sowie strengere Strafen bei Gruppenübergriffen seien wichtige Schritte, um bestehende Schutzlücken zu schließen.

„Mein großer Dank gilt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer. Beide haben sich dafür starkgemacht, dass Frauen in Österreich besser geschützt werden und sexuelle Gewalt konsequenter strafrechtlich verfolgt wird. Das ist gelebte Verantwortung für die Frauen in unserem Land“, so Schatz.

„Wir dürfen bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen nicht nachlassen. Aufgabe der Bundesregierung ist es, Betroffene ernst zu nehmen, Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen und unmissverständlich klarzustellen: Sexuelle Gewalt hat keinen Platz in unserer Gesellschaft“, betont Schatz. (Schluss) eg/lw