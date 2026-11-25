Wien (OTS) -

Was landet künftig auf dem Teller, wenn Portionen kleiner, Nährstoffe wichtiger und Lebensmittel funktionaler werden? Der Boom von Abnehm-Medikamenten (GLP-1-Medikamenten) verändert das Konsumverhalten und eröffnet der Lebensmittelindustrie neue Perspektiven. Gleichzeitig setzen hohe Kosten, geopolitische Unsicherheiten und der Klimawandel die Branche unter Druck. Steht die Branche an einem Wendepunkt? Diese Frage bestimmte den 23. Jahresempfang am 24. November 2026 in der Wiener Hofburg. Die Keynote-Speech hielt Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. rer. nat. Martin Smollich vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Rund 300 Spitzenvertreterinnen und -vertreter aus Wirtschaft und Politik nahmen teil.

Ernährungswissenschaftler Smollich: GLP-1 kein kurzfristiger Trend

Gerade in einem angespannten Umfeld können Gesundheitstrends und das wachsende Interesse an Longevity neue Chancen eröffnen, so Ernährungswissenschaftler und Buchautor Prof. Dr. rer. nat. Martin Smollich. Besonders relevant sei dabei die zunehmende Verwendung von GLP-1-Medikamenten. Smollich geht davon aus, dass in wenigen Jahren 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung solche Produkte nutzen werden. Das verändere auch das Ess- und Einkaufsverhalten, hin zu kleineren Portionen, nährstoffreichen Produkten und funktionalen Lebensmitteln.

„GLP-1 ist gekommen, um zu bleiben. Lebensmittelunternehmen sollten ihr Portfolio frühzeitig an die geänderten Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten anpassen“ , ist er überzeugt. Einzelne Produktgruppen als „Gewinner“ oder „Verlierer“ zu deklarieren, greife zu kurz. Entscheidend sei, neue Potenziale zu nutzen. Als Beispiele nennt Smollich das Angebot spezieller Produkte und Verpackungen für Haushalte mit GLP-1-Nutzung sowie technische Portfolioerweiterungen, zum Beispiel mit proteinreichen Rezepturen oder optimierten Geschmacks- und Texturprofilen.

Fachverbandsobmann Büttner fordert eine Standort- und Exportoffensive

Der Obmann des Fachverbands der Lebensmittelindustrie, Mag. Stephan Büttner, verweist auf das fordernde wirtschaftliche Umfeld. Die Lebensmittelindustrie durchläuft das sechste Krisenjahr in Folge. Massiv gestiegene Energie- und Personalkosten, zu viel Bürokratie, Seeblockaden sowie knappere und teurere Rohstoffe durch den Klimawandel belasten die Betriebe. „ Die Lebensmittelindustrie wird laut Statistik Austria heuer einen Rückgang bei der abgesetzten Produktion im Inland und erstmals auch im Export verzeichnen. Das ist für uns ein Alarmsignal. Die Branche verliert im In- und Ausland rasant an preislicher Wettbewerbsfähigkeit und fragt sich zunehmend, ob sie sich das Produzieren von Lebensmitteln im eigenen Land aufgrund der hohen Standortkosten noch leisten kann. Die Schließung des Tiefkühlwerks Ardo in Niederösterreich zeigt uns exemplarisch, dass wir einen attraktiveren Standort brauchen, damit die Unternehmen weiterhin investieren und die Versorgung des Landes mit qualitativen und sicheren Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln sicherstellen können“, sagt Büttner.

Büttner warnt vor politischen Markteingriffen, wie einer Margenkontrolle oder der Einschränkung von Vertriebswegen in Form eines Verbots territorialer Lieferbeschränkungen. „Welches Unternehmen investiert noch in Österreich, wenn der Staat Lebensmittelpreise kontrolliert und sanktioniert?“ Notwendig seien vielmehr attraktive Rahmenbedingungen, Investitionsanreize und klarer Fokus auf die hohe Qualität heimischer Lebensmittel. „Neben einer Standortoffensive unterstützen wir die österreichische Exportstrategie im Regierungsprogramm. Beides ist nun umzusetzen, damit die Versorgungsicherheit weiterhin gewährleistet ist“ , betont Büttner.

Fachverbandsgeschäftsführerin Koßdorff: Regulierung vereinfachen, Chancen nutzen

Der enorme Druck, unter dem Unternehmen stehen, sei täglich spürbar, sagt auch Fachverbandsgeschäftsführerin Mag. Katharina Koßdorff. Neben den hohen Kosten für Gas und Strom sowie für Personal würden die vielen Regularien betriebliche Ressourcen binden. „Dass wir mit überbordender Bürokratie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, haben Wien und Brüssel erkannt und erste wichtige Schritte zur Entlastung gesetzt. Das unterstützen wir sehr! Umso wichtiger ist es, den begonnenen Weg der Entbürokratisierung entschlossen weiterzugehen. Daher fordern wir einen Food-Omnibus auf EU-Ebene, mit dem das Lebensmittelrecht entschleunigt und vereinfacht wird“ , bringt es Koßdorff auf den Punkt.

Gleichzeitig gelte es, die Chancen des Wandels stärker in den Blick zu nehmen. Koßdorff nennt den Klimawandel als Beispiel. Er stelle die Lebensmittelproduktion vor große Herausforderungen, sei aber auch ein Innovationstreiber. Neue Lösungen reichten von klimaresistenten Pflanzen über hitzetolerante Tierrassen bis zu ressourcenschonenderen Futtermitteln. „Forschung und Innovation werden entscheidend dafür sein, wie erfolgreich die Branche diese Veränderungen nutzen kann. Österreichs Lebensmittelindustrie hat das Know-how, die Zukunft aktiv mitzugestalten“, ist Koßdorff überzeugt.

Stellenwert der Lebensmittelindustrie in Österreich

Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (Lebensmittelindustrie) zählt mit ihren 27.500 direkt Beschäftigten zu den Schlüsselbranchen in Österreichs Wirtschaft. Sie garantiert verlässlich die tägliche Versorgung von Millionen Menschen mit sicheren, qualitativen und leistbaren Produkten. Die rund 200 Unternehmen erwirtschaften jährlich ein Produktionsvolumen von rund 12 Mrd. Euro. Rund 10 Mrd. Euro davon werden im Export in über 180 Länder abgesetzt. Der Fachverband unterstützt seine Mitglieder durch Information, Beratung und internationale Vernetzung.