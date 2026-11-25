Wien (OTS) -

Wien verwandelt sich im Dezember wieder in eine klingende Bühne: Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr lädt die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien gemeinsam mit der Stadt Wien erneut zu 24 musikalischen Begegnungen in allen Wiener Gemeindebezirken.

Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich täglich ein neues „Türchen“ an einem unerwarteten Ort – vom 1. bis zum 23. Bezirk, von Märkten und Einkaufszentren über den Prater und Schloss Schönbrunn bis zur Kunsteisbahn Engelmann. Unterstützt wird der Adventkalender auch von BASiS.KULTUR.WiEN, die ihn durch gezielte Kooperationen mit ihren Mitgliedsvereinen noch breiter in den Bezirken verankert. Junge Musiker_innen und Ensembles der mdw gestalten kurze Pop-up-Konzerte, die kostenlos und frei zugänglich für alle Wienerinnen und Wiener sind.

„Nach der großartigen Resonanz im vergangenen Jahr freuen wir uns, auch heuer wieder für musikalische Überraschungen in der Adventszeit zu sorgen. Wir werden Musik nicht in den Konzertsaal, sondern mitten in den Alltag von Menschen bringen“, so Ulrike Sych, Rektorin der mdw. „Unsere Studierenden musizieren in 23 Bezirken an ungewöhnlichen Orten. So entstehen besondere Momente, die unseren Studierenden und den Menschen in Wien hoffentlich Freude bringen und ihnen lange in Erinnerung bleiben.“

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler unterstreicht den Gedanken des Projekts: „Diese Initiative macht die Vielfalt und Lebendigkeit der Wiener Musikszene erlebbar und bringt dabei Menschen im analogen Raum zusammen. So entstehen offene kulturelle Räume, die das Miteinander in unserer Stadt stärken.“

Die täglichen Mini-Konzerte dauern rund 30 bis 45 Minuten, der Eintritt ist frei. Eine Übersicht aller Termine und Orte ist online abrufbar unter: www.mdw.ac.at/advent