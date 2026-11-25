Wien (OTS) -

NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter sieht sich durch die heutige Forderung des Presseclubs Concordia nach der Einstellung der Wiener Zeitung in ihrer langjährigen Kritik bestätigt. „Der Rechnungshof hat nicht nur einzelne Missstände aufgezeigt, sondern die grundsätzlichen Probleme dieser Konstruktion offengelegt. Es reicht daher nicht, bloß das Personal auszutauschen und an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Der Staat sollte keine eigene Zeitung betreiben, die ihm direkt unterstellt ist – weder gedruckt noch digital“, sagt Brandstötter.

Bereits bei der Neuausrichtung der Wiener Zeitung durch die damalige schwarz-grüne Bundesregierung habe Brandstötter drei Optionen aufgezeigt: „Verkaufen, verschenken zusperren, dabei bleibe ich. Es gibt nichts, was die Wiener Zeitung journalistisch leistet, das nicht auch unabhängige Medienhäuser in Österreich leisten können.“

Allein für das Onlinemedium und den Media Hub erhält die Wiener Zeitung jährlich 13,5 Millionen Euro an Steuergeld. Für Brandstötter ist klar, dass diese Mittel sinnvoller einsetzbar wären, nämlich, dort, wo sie einen tatsächlichen Mehrwert für die österreichischen Medienstandort schaffen – etwa bei der Vermittlung von Medienkompetenz, der Förderung journalistischer Start-ups und der Entwicklung neuer journalistischer Geschäftsmodelle.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für die Medienbranche müssen wir uns genau überlegen, wie wir öffentliche Gelder möglichst wirksam einsetzen. Unser Ziel muss es sein, unabhängigen Journalismus zu stärken, statt ein staatliches Medienunternehmen künstlich am Leben zu erhalten“, betont Brandstötter.