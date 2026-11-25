Wien (OTS) -

Die EU-Kommission will mit ihrem 22. Sanktionspaket gegen Russland per Verordnung festlegen, welche Fahnen bei Sportveranstaltungen in der EU gezeigt werden dürfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Vorschlag am Montag in Straßburg vorgestellt. Danach dürften russische Mannschaften und Athleten bei Wettkämpfen in der EU nicht mehr unter ihrer Flagge antreten, und offizielle russische Symbole wären verboten. Außerdem soll russisches Sponsoring für europäische Sport- und Kulturvereine eingeschränkt werden, ebenso die Mitarbeit von Russen in den Leitungsgremien europäischer Sportverbände. Den Mitgliedsstaaten empfiehlt die Kommission zusätzlich, Sportlern kein Schengen-Visum mehr zu erteilen, wenn sie unter russischer Flagge, Hymne oder Uniform antreten.

„Wer bei einem Wettkampf startet und welche Fahne bei der Siegerehrung hochgeht, entscheiden die Sportverbände. Das hat die Kommission erst Anfang November selbst betont. Jetzt soll eine Sanktionsverordnung bestimmen, was in einer österreichischen Sporthalle gezeigt werden darf“, kritisiert die freiheitliche Europaabgeordnete Elisabeth Dieringer.

„Nach dem Anspruch der EU sollen Sanktionen die Kriegsfinanzierung treffen. Eine Fahne an der Ziellinie bringt dem Kreml keinen Rubel. Das ist Symbolpolitik auf dem Rücken der Sportler, und sie macht jede Sportveranstaltung zum Austragungsort geopolitischer Konflikte“, so Dieringer.

Einzelne Mitgliedsstaaten haben solche Fragen bisher selbst geregelt. Kroatien etwa hat für die Turn-Europameisterschaften im August in Zagreb russische und belarussische Flaggen, Hymnen und Symbole verboten. „Wenn ein Staat bei Veranstaltungen auf seinem Gebiet Regeln aufstellen will, kann er das tun. Dafür braucht es keine Verordnung, die in allen 27 Staaten gilt, egal was die internationalen Verbände beschließen“, betont Dieringer.

Sanktionsbeschlüsse brauchen im Rat Einstimmigkeit. „Die Bundesregierung hat es in der Hand. Schon beim EU-Gipfel im Oktober hat sie eine Erklärung mitgetragen, die genau in diese Richtung geht. Ich erwarte, dass Österreich diesem Teil des Pakets nicht zustimmt, statt wieder alles abzunicken, was aus Brüssel kommt“, so Dieringer.