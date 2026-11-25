Wien (OTS) -

Die gestrige Pressekonferenz der Arbeiterkammer (AK) greift bei ihrer Analyse zur Wohnsituation deutlich zu kurz: Die AK problematisiert vor allem die Eigentumsverhältnisse und leitet zu Unrecht aus einem Bauboom vergangener Jahre ein angebliches Überangebot von rund 130.000 Wohnungen ab. Sie blendet wesentliche Faktoren der Wohnraumversorgung aus.

Gerade Wien widerlegt die These, wonach privates Eigentum angeblich Hauptursache von behaupteten Problemen sei: Laut Statistik Austria leben hier lediglich 19 Prozent der Haushalte im Eigentum, österreichweit sind es 47 Prozent. Vielmehr werden rund 78 Prozent der Wiener Hauptwohnsitzwohnungen in Miete bewohnt, davon entfallen 56 Prozent auf Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen – also fast 60 Prozent auf den öffentlichen Mietsektor. Obwohl damit fast sechs von zehn Mietwohnungen im geförderten Wohnbau liegen, sieht die AK in Wien Probleme.

„Wien verfügt bereits über einen außergewöhnlich großen Bestand an Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen. Wenn trotzdem Wohnraum fehlt, soll man die Treffsicherheit dieses Systems hinterfragen. Sozialer Wohnbau muss jenen Menschen zugutekommen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation tatsächlich Unterstützung benötigen“, betont ÖHGB-Präsident RA Dr. Martin Prunbauer.

130.000 Wohnungen zu viel - warum die Rechnung nicht aufgeht

Die AK stellt einem Zuwachs von rund 580.000 Wohnungen lediglich 440.000 zusätzliche Haushalte gegenüber und leitet daraus ein Überangebot von rund 130.000 Wohnungen ab. Diese rein rechnerische Gegenüberstellung greift jedoch zu kurz.

„Wenn die AK Regulierung als das zentrale Mittel gegen steigende Wohnkosten ansieht – warum sehen wir dann trotz jahrzehntelanger Regulierung keine entsprechende Entspannung?“, fragt Prunbauer. Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen zeigt vielmehr, wie begrenzt der Einfluss einer Mietpreisregulierung auf die tatsächlichen Wohnkosten ist. Selbst wenn Nettomieten begrenzt werden, steigen andere Kosten weiter, allen voran die Betriebskosten. Müllabfuhr, Wasser, Kanal, Energie oder insgesamt Dienstleistungen lassen sich durch keine Mietpreisbremse verbilligen.

Zudem wirkt ein größeres Wohnungsangebot ökonomisch nur unter gleichbleibenden Bedingungen preisdämpfend. Und genau diese Rahmenbedingungen haben sich bei Immobilien massiv verändert. Neben den Zinsen, Finanzierungsmöglichkeiten, Bau- und Grundstückskosten, Einkommen u.v.m. treibt auch der demografische Wandel den Markt. Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist von 2,34 Personen im Jahr 2005 auf 2,16 Personen im Jahr 2025 gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von fast 8 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil der Einpersonenhaushalte in diesen 20 Jahren um 13,3 Prozent.

Wohnraum ist kein abstraktes Gut, das unabhängig von Lage und Qualität beliebig austauschbar wäre. Entscheidend ist, ob Wohnungen in der passenden Größe und Ausstattung genau dort entstehen, wo sie auch nachgefragt werden.

Vor allem aber blendet die AK-Analyse die aktuelle Entwicklung aus: Der Wohnbau befindet sich in einem massiven Rückgang. Laut Statistik Austria erreichten die Baubewilligungen für Wohnungen in neuen Gebäuden 2025 einen neuen Tiefstand und auch die Fertigstellungen gehen bereits deutlich zurück. Weniger Neubau bedeutet zwangsläufig mehr Druck auf den Wohnungsbestand. Prunbauer dazu: „Wer heute ein vermeintliches Überangebot von gestern zum Maßstab der aktuellen Wohnpolitik macht, verkennt die tatsächliche Entwicklung.“

Der damit einhergehende Rückgang von Investitionen ist auch auf zunehmende und unvorhersehbare Regulierung zurückzuführen.

Private Eigentümer sichern den Wiener Altbaubestand

Laut der von der AK präsentierten Studie „Wem gehört Wien?“ besitzen manche Privatpersonen eine größere Zahl an Wohneinheiten. Das ist wenig überraschend, denn darunter fallen auch Eigentümer ganzer Zinshäuser. Ein solches Haus bedeutet aber weder automatisch außergewöhnlichen Reichtum noch frei verfügbares Vermögen. Prunbauer betont: „Ein Zinshaus ist kein Sparbuch. Es ist gebundenes Vermögen, das laufend Erhaltungsaufwand, Instandsetzungen und erhebliche Investitionen erfordert.“

Gerade bei Gründerzeithäusern stoßen z.B. notwendige thermische Sanierungen auf erhebliche bauliche, finanzielle und rechtliche Herausforderungen. Gegliederte Fassaden, Denkmalschutz etc. schränken die Möglichkeiten ein. Hinzu kommen schwierige mietrechtliche Rahmenbedingungen aufgrund exzessiver Regulierungen, die gerade in den letzten Jahren stark zugenommen haben.

„Wer private Eigentümer pauschal als Immobilienspekulanten darstellt, blendet ihre tatsächliche Rolle bei der Erhaltung des Wohnungsbestandes aus“, bekräftigt Prunbauer.

Leerstandsabgaben sind teure Symbolpolitik

Nicht jede vorübergehend unbewohnte Wohnung ist spekulativer Leerstand oder sofort verfügbarer Wohnraum. Sanierungen, notwendige Instandsetzungsarbeiten, Mieterwechsel und persönliche Lebensumstände führen zwangsläufig zu einem natürlichen Leerstand. Zudem zeigen die bisherigen Erfahrungen in den Bundesländern, dass eine Leerstandsabgabe weder Wohnungen mobilisiert noch einen Ertrag, der den Verwaltungsaufwand rechtfertigt. Selbst Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hatte in seiner Zeit als Wohnbaustadtrat sowohl die angeblichen Leerstandszahlen als auch die Wirksamkeit einer solchen Abgabe stark bezweifelt.

„Eine Leerstandsabgabe ist kein Ersatz für fehlende Investitionen und schafft keine einzige zusätzliche Wohnung, wenn diese erst aufwendig saniert werden muss“, hält Prunbauer fest.

Auch heute sind Versuche Leerstandsabgaben in den meisten Bundesländern, die das versucht haben, erwartbar gescheitert.

Wohneigentum bleibt Wunschziel – gerade für junge Menschen

Bei aller Diskussion über den Mietmarkt darf nicht übersehen werden, dass Eigentum für viele Menschen weiterhin die bevorzugte Wohnform ist. Das gilt keineswegs nur für ältere Generationen. Eine aktuelle Studie der Bank Austria zeigt, dass 76 Prozent der Befragten Wohneigentum als ihre ideale Wohnform bezeichnen. Selbst unter den 16- bis 29-Jährigen gehen 68 Prozent davon aus, im Laufe ihres Lebens Eigentum zu erwerben.

„Es ist daher völlig verfehlt, Eigentum als Problem darzustellen. Aufgabe der Politik muss es sein, diesen Wunsch zu ermöglichen, statt den Eigentumserwerb durch immer neue Hürden zu erschweren“, betont Prunbauer.