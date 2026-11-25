Wien (OTS) -

„Steckt hinter der Neubesetzung der ÖBB-Spitze ein Freimaurerdeal? Der Verdacht liegt nämlich mehr als nahe, dass sich hier das Postenkarussell wieder für rote Logenbrüder gedreht haben könnte. SPÖ-Verkehrsminister Hanke muss sofort für volle Aufklärung sorgen!“, forderte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, angesichts von Medienberichten, wonach der als SPÖ-nahe geltende bisherige Flughafen-Vorstand Jäger 2027 neuer ÖBB-Vorstandsvorsitzender werden soll. Sowohl Jäger als auch Hanke wird medial nachgesagt, nicht nur der Freimaurerei anzugehören, sondern dort auch noch in derselben Loge zu sein.

Der SPÖ-Verkehrsminister müsse daher sofort offenlegen, ob und in welcher Freimaurerloge er Mitglied sei und ob dieser auch der neue ÖBB-Chef sowie der aktuelle angehören. „Es steht hier nichts weniger im Raum, als dass ein verschworener Geheimzirkel einen der Seinen auf einen 700.000-Euro-Topjob an die Spitze des größten Staatsbetriebs des Landes hievt. Freimaurerlogen dürfen nicht zum Verschiebebahnhof für rote Luxuskarrieren werden, für die letztlich die Steuerzahler die Zeche blechen müssen. Dass Logenbrüder es sich mit der SPÖ, insbesondere über deren Wiener Ableger, in diesem Staat richten, ist völlig inakzeptabel“, so Hafenecker weiter, der darauf verwies, dass SPÖ-Minister Hanke in der Beantwortung seiner Anfrage zur Freimaurerei der Frage nach einer Mitgliedschaft auswich.

Hinzu kommen noch Gerüchte, wonach Jäger, nachdem die Position ausverhandelt worden war, anfangs skeptisch gewesen sein soll, da er als Flughafen-Vorstand im Vorjahr 1,13 Millionen Euro verdient hat und der ÖBB-Vorstandsvorsitzende „nur“ mit rund 700.000 Euro Jahresgehalt dotiert ist: „Wir werden daher auch ganz genau schauen, wie sich das Gehalt des neuen ÖBB-Chefs entwickeln wird und ob es vielleicht zu versteckten Zahlungen kommt, um diese rund 400.000 Euro ‚Gehaltsabsturz‘ auszugleichen.“

Gerade derartiger Postenschacher würde das verwerfliche Sittenbild der Systemparteien noch weiter vervollständigen. „An die Spitze des ORF hat die ÖVP ihren Wunschkandidaten mit der SPÖ in den Generaldirektorsessel gepackelt, die den Stiftungsratsvorsitzenden stellt. Folgt nun bei den ÖBB das rote Gegenstück? Kolportiert wird in Medien immerhin, dass mit dem ÖVP-Mann Biach, der auch Freimaurer sein soll, ein vierter ÖBB-Vorstand besetzt werden soll. Fakt ist: Überall, wo unter dem Einfluss der Systemparteien Spitzenpositionen besetzt werden, stinkt es regelrecht nach üblem Postenschacher“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär und betonte, dass mit den Freiheitlichen in Regierungsverantwortung derartige Missstände sofort abgestellt werden würden: „In Salzburg ist es der ÖVP nicht gelungen, ihren Kandidaten für die Flughafen-Spitze durchzusetzen, weil sie an der FPÖ scheiterte, die klar ‚Nein‘ gesagt hat.“