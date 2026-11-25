Wien (OTS) -

Der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, kritisierte heute im Rahmen der Plenardebatte in Straßburg erneut die fehlenden Friedensbemühungen der Europäischen Union im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Von jenem Friedensanspruch, für den die EU im Jahr 2012 noch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden sei, sei angesichts ihrer heutigen Aufrüstungs- und Kriegspolitik nichts mehr übrig geblieben. „Würde man der EU heute einen Preis geben, wäre es wahrscheinlich der ‚Rüstungs-Oscar“.

Vilimsky warf der EU vor, seit Beginn des Kriegs nie ernsthaft den Versuch unternommen zu haben, sich als möglicher Friedensvermittler ins Spiel zu bringen. Statt diplomatische Initiativen voranzutreiben, fließe mittlerweile eine Viertelbillion Euro in Richtung Ukraine und in die Umstellung auf eine europäische Kriegswirtschaft.

Der freiheitliche EU-Delegationsleiter erinnerte daran, dass dieser Krieg bereits fast einer Million Menschen das Leben gekostet habe, und forderte erneut einen grundlegenden Kurswechsel in der europäischen Politik: „Für mich bleibt weiter die Forderung aufrecht: Frieden muss das Ziel sein, Krieg kann nie eine Lösung sein. „Wenn sich die EU endlich selbst ernst nehmen würde, müsste sie jetzt damit beginnen, Frieden herbeizuführen“, so Vilimsky.