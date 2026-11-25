Wien (PK) -

"Generationenwechsel. Vom Schweigen und Schreiben über die 'österreichlose Zeit'." Unter diesem Titel hat gestern Abend eine Ausgabe der Veranstaltungsreihe der Parlamentsbibliothek "Literatur am Ring" das Thema der Erinnerungskultur nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen. Über Jahrzehnte haben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen diese Erinnerungskultur mitgeformt. Ihre Erzählungen prägten nicht nur die familiäre Überlieferung, sondern auch Literatur, Forschung und Publizistik. Im Generationenwechsel würden nachfolgende Generationen aber oft neue Fragen stellen, so die Einführung.

Am Podium sprachen über diese Themen der Direktor des Research Center for the History of Transformations (RECET) an der Universität Wien, Philipp Ther, die Schriftstellerin Katherina Braschel und die Literaturwissenschafterin von der Jurij Fedkowytsch Universität Czernowitz Oxana Matiychuk. Es ging dabei etwa darum, wie sich die eigene Familiengeschichte und die Biografien anderer erzählen lassen. Thematisiert wurden auch das kulturelle Erbe und die Grenzen zwischen der biografischen Nacherzählung und der literarischen Fiktion. Angesprochen wurde außerdem die Rolle des alten und des heutigen Österreich als Staat, als Gesellschaft und als "Sehnsuchtsort".

Die Schauspielerin und Ö1-Sprecherin Eszter Hollósi trug außerdem Auszüge aus Büchern der Diskussionsteilnehmenden vor. Der realhistorische Roman von Philipp Ther "Der Schatz. Eine böhmische Familiengeschichte" ist zugleich ein Porträt einer europäischen Region, die lange im Schatten des Eisernen Vorhangs lag. Der Debütroman "Heim holen" von Katherina Braschel befasst sich mit einer donauschwäbischen Familiengeschichte, verortet in einem Belgrader Vorort, und mit den generationenübergreifenden Auswirkungen von Flucht und Vertreibung. Oxana Matiychuk engagierte sich nach Kriegsausbruch in der Ukraine unter anderem für den Aufbau geistiger "Flucht- und Reflexionsräume". "Rose Ausländers Leben im Wort" lautet der Titel ihrer Graphic Novel, die von der Lebensgeschichte der jüdisch-deutschen Autorin Rose Ausländer erzählt.

Wintoniak: Kinder und Enkelkinder stellen andere Fragen als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

Ein Generationenwechsel in diesem Zusammenhang bedeute, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen weniger werden - aber auch, dass ihre Kinder und Enkelkinder andere Fragen stellen, erörterte Parlamentsvizedirektor Alexis Wintoniak in Vertretung von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz in seinen Begrüßungsworten. Sie würden nach dem Schicksal ihrer Vorfahren fragen, aber auch danach, worüber nicht geredet worden sei. Das betreffe etwa die Themen Mitwirkung und Täterschaft im Nationalsozialismus, ideologische Verirrung und Opportunismus, aber auch die Gewalt der Vertreibung, Scham über Erlebtes und Erduldetes, und das Gefühl, als Flüchtling zunächst weniger zu gelten. Dazu komme, dass in der Tschechoslowakei und in Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem in der Sowjetunion durch kommunistische Regime öffentliche Erinnerung vor Ort lange nicht möglich gewesen sei. Der Begriff "österreichlose Zeit" stamme von Rose Ausländer, der deutschsprachig-jüdischen Dichterin aus Czernowitz, so Wintoniak. Sie habe das Ende der Monarchie erlebt und das Ghetto von Czernowitz überlebt.

Das Erbe Altösterreichs sei keine Kulisse für Nostalgie, so der Parlamentsvizedirektor. Es handle von einer Welt voller Menschen, die verfolgt und ermordet wurden oder selbst verfolgt haben, die geflüchtet sind, später geschwiegen und manchmal doch aufgeschrieben hätten, was sie erlebt haben. Dieses Erbe präge Österreich bis heute, oft unbemerkt oder nur in Klischees. Wer sich mit diesem Erbe beschäftige, sehe, wie rasch ein vielsprachiges Zusammenleben zerbreche, wenn Autoritarismus und Hass die Oberhand gewinnen. Es niemals wieder dazu kommen zu lassen, sei ein Auftrag an alle, auch an das Hohe Haus, hielt Wintoniak fest.

Der Parlamentsvizedirektor wies dazu auf den von Nationalratspräsident Rosenkranz initiierten Themenschwerpunkt "Blickwechsel. Das Erbe Altösterreichs" im Parlament hin. Mit Ausstellungselementen, Veranstaltungen und Sonderführungen würde damit die Geschichte von Hunderttausenden deutschsprachigen Menschen aus der einstigen Monarchie erzählt, die infolge des Zweiten Weltkriegs flüchten mussten oder vertrieben wurden. Und davon, wie das Parlament dazu beigetragen habe, dass aus Vertriebenen Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden seien.

Podiumsgespräch über das Beleuchten der Familiengeschichte

Moderiert wurde die Veranstaltung vom Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, Florian Kührer-Wielach. Es gebe immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, daher werde die Frage umso wichtiger, wie man das Erbe dieser Themen und das Gespräch darüber weitertrage - im Öffentlichen, aber auch in den Familien. Die anwesenden Autorinnen sowie der Autor haben sich ihm zufolge genau auf dieses Thema eingelassen, erörterte er im Podiumsgespräch mit ihnen.

Wenn man die Familiengeschichte in einem solchen Kontext aufschreibe, bewege man sich auch in "Untiefen", legte Philipp Ther dar. In einer Textpassage aus seinem Buch der "böhmischen Familiengeschichte", die vorgetragen wurde, wird im Zusammenhang mit einem der letzten Besatzungsverbrechen 1945 etwa gefragt, ob vielleicht auch Blut an den Händen des Vaters klebe. Man habe über die Zeit damals nicht viel gesprochen, so Ther - weder sein Vater, noch die tschechischen Verwandten. Aber man könne aus seiner Sicht die vergangenen Zeiten viel besser als durch große Überblicksdarstellungen verstehen, wenn man die Vorgänge im Kleinen zeige.

Auch Katherina Braschel sagte, sie habe zu ihrer "donauschwäbischen Familiengeschichte" eine große Lücke hinsichtlich der Täterschaft und Mittäterschaft gesehen, die kein Ableugnen, sondern vielmehr ein darüber Hinweggehen gewesen sei. Ihr Roman sei autofiktional und die Hauptfigur mehr als angelehnt an ihren Großvater. Mangelnde Überlieferung in der Familie könne im Sinne eines kritischen Geschichtsverständnisses nicht schützend sein, zeigte sie sich überzeugt. Als Enkelin könne sie die Ambivalenz - wohl besser als eine Tochter - aushalten, ihren Großvater einerseits als liebevollen Menschen in Erinnerung zu haben, aber andererseits etwa im Hinblick auf verschriftlichte "SS-Dienstzeiten" zu sagen: "Er war ein Täter."

Wie auch ihre beiden Vorredner ging Oxana Matiychuk auf die Verbindungen zu Österreich ein, und was sie in ihrem Fall für die damaligen ukrainischen Bürgerinnen und Bürger der Monarchie bedeuteten. Die Toleranz etwa im Hinblick auf Sprachen und der Umgang miteinander sei das Wertvollste, das mit dem altem Österreich verloren gegangen sei, so Matiychuk. Von Rose Ausländer sei sie begeistert gewesen und wollte diese Begeisterung in Form einer Graphic Novel weitertragen. Sie berichtete auch, dass der Zugang zu Quellen in Czernowitz lange schwierig gewesen sei. So sei etwa streng kontrolliert worden, zu welchen Zwecken man an der Unibibliothek Bücher aus dem sogenannten Habsburgerbestand bestellt habe. Die Bücher von Rose Ausländer hätten zum Glück zu den Beständen dieser Bibliothek gezählt. (Schluss) mbu

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.