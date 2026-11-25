Wien (OTS) -

Am 24. November 2026 wurde im Haus der Industrie zum 3. Mal das MINT-Regionen Qualitätslabel verliehen. Geehrt wurden 2 neue sowie 14 rezertifizierte MINT-Regionen für ihr Engagement, ihre innovativen MINT-Projekte und ihre starken regionalen Netzwerke.

Die MINT-Regionen-Initiative wird im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) unter Beteiligung des Bundesministeriums für Bildung (BMB) und in Kooperation mit der Industriellenvereinigung, der MINTality Stiftung, Österreichs Bildungsagentur OeAD sowie der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) umgesetzt. Das Ziel ist es, MINT bundesweit zu verankern, Talente zu fördern und Fachkräfte zu sichern – durch starke Netzwerke, ausgezeichnete Qualität und gelebte Kooperation. Die MINT-Regionen Initiative ist Teil des Aktionsplans „MI(N)Tmachen“.

„Mit mittlerweile 30 MINT-Regionen schaffen wir starke Netzwerke, die Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenbringen und echte Zukunftschancen eröffnen. Besonders wichtig ist mir, Mädchen und junge Frauen zu stärken und ihnen die gleichen Möglichkeiten zu geben, ihre Interessen und Fähigkeiten zu entfalten. Wir wollen, dass alle jungen Menschen die Zukunft aktiv mitgestalten können. Denn MINT muss für alle offen sein. Chancen dürfen nicht davon abhängen, woher man kommt oder welchem Geschlecht man angehört“, so Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

„Kinder, Jugendliche und insbesondere Mädchen und junge Frauen früh für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, heißt, ihnen Chancen für ihre Zukunft zu eröffnen. Die MINT-Regionen zeigen, wie das gelingt: Bildungseinrichtungen und starke regionale Partner aus Industrie, Wirtschaft und außerschulischen Einrichtungen arbeiten gemeinsam daran, Talente zu entdecken, Neugier zu wecken und wach zu halten und MINT erlebbar zu machen. Ich gratuliere allen neu ausgezeichneten und rezertifizierten MINT-Regionen sehr herzlich“, so Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung.

„Ob Österreich bei Schlüsseltechnologien vorne mitspielt, entscheidet sich nicht erst im Forschungslabor, sondern schon bei der Bildungswahl junger Menschen. Technologie braucht Talente. Es reicht nicht, Jugendlichen zu sagen, dass Technik Zukunft hat, sie müssen sie selbst erleben, in Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die MINT-Regionen leisten dafür als Talente-Dynamos einen wichtigen Beitrag. Mit den in der Industriestrategie vorgesehenen MINT-Praxistagen sollten wir jetzt den nächsten Schritt setzen und allen jungen Menschen einen konkreten Einblick in die technologische Zukunft Österreichs geben“, so IV-Präsident Georg Knill.

MINT-Netzwerke sollen junge Menschen begeistern

Bundesweit vernetzen Akteur*innen aus Bildung, Forschung, Wirtschaft, kommunaler Verwaltung und privaten Initiativen ihre Kompetenzen, um MINT in den Regionen nachhaltig zu stärken. Mit abgestimmten Maßnahmen entlang der gesamten Bildungskette und einem besonderen Fokus auf Mädchen und Frauen wird das Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gezielt gefördert. Das seit 2023 vergebene MINT-Regionen Qualitätslabel schafft dafür zusätzliche Sichtbarkeit über die jeweilige Region hinaus und stärkt zugleich die Standortattraktivität, die regionale Wettbewerbsfähigkeit und den bundesländerübergreifenden Wissenstransfer.

„Wenn wir mehr Mädchen und junge Frauen für MINT gewinnen wollen, reicht es nicht, sie für Technik zu begeistern. Wir müssen auch die Rahmenbedingungen verändern, damit sie ihre Interessen und Fähigkeiten unabhängig von traditionellen Rollenbildern entwickeln können. MINT-Regionen bieten dafür eine große Chance, weil Schulen, Unternehmen und regionale Partner gemeinsam Verantwortung übernehmen. Entscheidend ist, dass daraus langfristige Angebote entstehen, die Mädchen neue Perspektiven eröffnen und ihnen zeigen, dass ihnen auch in technischen Berufen alle Wege offenstehen“, so Dr. Therese Niss, Gründerin und Vorständin der MINTality Stiftung.

„Der OeAD vernetzt Schulen mit Forschungseinrichtungen und außerschulischen Einrichtungen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten, innovative Lernformate zu erproben und MINT-Themen praxisnah zu vermitteln. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler früh für Wissenschaft, Technik und Innovation zu begeistern und sie zu ermutigen, selbst zu forschen, kreativ zu denken und Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln“, so Jakob Calice, Geschäftsführer von Österreichs Bildungsagentur OeAD.

Als zentraler Service Hub für die österreichischen MINT-Regionen verantwortet die aws im Rahmen der bundesweiten Initiative „Vorsprung durch MINT-Regionen“ – im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) – die Ausschreibung zum MINT-Regionen Qualitätslabel. Ziel dieser Initiative ist es, den strukturierten Auf- und Ausbau von MINT-Regionen österreichweit voranzutreiben. Die Zertifizierung unterstreicht die Bedeutung regionaler Netzwerke für eine zukunftsorientierte Bildungslandschaft.

„Mit den MINT-Regionen schaffen wir starke Netzwerke, die Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen und junge Menschen frühzeitig für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern. Besonders wichtig ist dabei, Mädchen und junge Frauen gezielt für MINT zu gewinnen, ihre Talente zu fördern und ihnen Perspektiven in zukunftsorientierten Berufsfeldern aufzuzeigen. Genau diese Zusammenarbeit brauchen wir, um dem Fachkräftebedarf zu begegnen und die Innovationskraft Österreichs langfristig zu stärken. Den neu ausgezeichneten Regionen gratuliere ich sehr herzlich. Unser besonderer Dank gilt auch den rezertifizierten MINT-Regionen, die mit ihrem langfristigen Engagement zeigen, wie nachhaltige MINT-Förderung in den Regionen gelingen kann. Als MINT-Regionen Service Hub freuen wir uns, diese Entwicklung weiterhin aktiv zu begleiten“, so Bernhard Sagmeister und Gerfried Brunner, Geschäftsführer aws.

Das sind die 2 neu ausgezeichneten MINT-Regionen

TIROL

MINT-Region Innsbruck+ (Koordination: Pädagogische Hochschule Tirol)

Die MINT-Region Innsbruck+ vernetzt Bildungseinrichtungen, Hochschulen, außerschulische Lernorte und Unternehmen im Tiroler Zentralraum und schafft durchgängige MINT-Lernwege von der Elementarstufe bis zum Beruf. Schwerpunkte sind MINKT, Bildungsübergänge, Mädchenförderung und inklusive MINT-Bildung. Besonders überzeugten das breite Konsortium, die starke Hochschulbeteiligung und die strategisch verankerte Koordinationsstelle.

WIEN

MINT-Region Rechte Wienzeile (Koordination: good.future.concepts e.U)

Die MINT-Region Rechte Wienzeile verbindet Wieden und Margareten unter dem Leitthema Raumfahrt und Weltraum. Bildungseinrichtungen und Partner aus Technologie, Forschung und Weltraumbildung schaffen gemeinsam durchgängige und inklusive MINT-Lernwege. Formate wie Space Expeditions, Mission Week, Space Connect und „Safe Space – Mädchen im Orbit“ verbinden MINT-Bildung mit Zukunftstechnologien und Berufsorientierung. Das innovative Gesamtkonzept und die starke Einbindung junger Menschen überzeugten auch im Qualitätslabel-Prozess.

Das sind die 14 wieder ausgezeichneten MINT-Regionen

BURGENLAND

MINT-Region Mittelburgenland - ROBAUT (Koordination: Burgenländisches Schulungszentrum)

Die MINT-Region Mittelburgenland – ROBAUT setzt auf Robotik, Automatisierung und praxisnahe Berufsorientierung entlang der gesamten Bildungskette. Ein besonderer Fokus liegt auf Mädchen und Frauen sowie dem Ausbau des BUZ Neutal zum regionalen MINT-Zentrum. Besonders überzeugten die vielfältigen Berufsorientierungsangebote, die stabile Finanzierung und die gezielte Mädchenförderung.

KÄRNTEN

MINT-Region Zentralraum Kärnten+ (Koordination: Geschäftsstelle Zentralraum Kärnten+)

Die MINT-Region Zentralraum Kärnten+ verbindet Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Gemeinden zu einem starken regionalen Netzwerk. Herzstück ist das Educational Lab als Lern- und Innovationsraum. Künftig stehen inklusive MINT-Bildung, Chancengleichheit und Wissenstransfer im Fokus. Besonders überzeugten das starke Netzwerk und das hohe Engagement der Partner.

MINT-Region Lavanttal (Koordination: RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH)

Die MINT-Region Lavanttal verbindet MINT-Bildung, Wirtschaft, Berufsorientierung und Fachkräftesicherung. Künftig steht ein durchgängiger MINT-Lernweg entlang der gesamten Bildungskette im Fokus, ergänzt um KI, frühe MINT-Bildung und Mädchenförderung. Besonders überzeugten die dynamische Entwicklung, das wachsende Netzwerk und die erfolgreichen Kooperationsformate.

NIEDERÖSTERREICH

MINT-Region Mostviertel (Koordination: net for future GmbH)

Die MINT-Region Mostviertel stärkt als regionales Netzwerk praxisnahe und niederschwellige MINT-Bildung im ländlichen Raum und verbindet Schulen, Unternehmen und außerschulische Lernorte. Im Fokus stehen der Ausbau innovativer Formate, neue Angebote für Mädchen und eine stärkere Unternehmenseinbindung. Besonders überzeugten die hohe regionale Reichweite, die innovativen Angebote und deren nachhaltige Verankerung.

MINT-Region Mödling (Koordination: Verein MINT Region Mödling)

Die MINT-Region Mödling vernetzt Bildung, Wirtschaft und regionale Partner, um Kindern und Jugendlichen praxisnahe MINT-Bildung und durchgängige Bildungswege zu ermöglichen. Künftig stehen Talenteförderung, Professionalisierung von Pädagog:innen sowie die Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Fokus. Besonders überzeugten der kompetenzorientierte Ansatz, die starke Verankerung im Bildungsbereich und die gut entwickelte Netzwerkstruktur.

OBERÖSTERREICH

MINT-Region Innviertel+ (Koordination: Raiffeisen Techno-Z Schärding)

Die MINT-Region Innviertel+ verbindet Bildung, Wirtschaft und außerschulische Lernorte in einem praxisnahen und grenzüberschreitenden Netzwerk. Das „+“ erweitert MINT um Nachhaltigkeit, Kreativität und unternehmerisches Denken. Künftig stehen insbesondere KI, STE(A)M, Weiterbildung und grenzüberschreitender Wissenstransfer im Fokus. Besonders positiv bewertet wurden die gesicherte Finanzierung und die starke regionale Verankerung.

MINT-Region Traunviertel (Koordination: Technologie- und Innovationszentrum Kirchdorf GmbH)

Die MINT-Region Traunviertel verbindet Bildung, Wirtschaft und Innovation vom Kindergarten bis zum Berufseinstieg. In den vergangenen Jahren wurden Angebote und Netzwerk deutlich ausgebaut und die Teilnehmer:innenzahlen erfolgreich gesteigert. Künftig stehen KI und Future Skills, Mädchenförderung, durchgängige MINT-Bildungsketten und regionale Partnerschaften im Fokus. Besonders überzeugten die dynamische Entwicklung, die hohe Nachfrage und die zahlreichen neuen Partner.

SALZBURG

MINT-Region Flachgau-Nord (Koordination: LEADER Flachgau-Nord)

Die MINT-Region FUMO umfasst 17 Gemeinden in Salzburg und Oberösterreich mit rund 42.500 Einwohnenden. Ziel ist es, durch Bildung, Innovation und Vernetzung die Region zu stärken und Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Abwanderung zu begegnen. Getragen von der ARGE Wissensregion Fuschlsee Mondsee bietet die Region ein breites MINT-Angebot entlang der Bildungskette – von Spürnasenecken in Kindergärten bis zu MINTdays und Forschungsnächten. Der MINT-Hub koordiniert die Aktivitäten und fördert Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Technologien.

MINT-Region Pongau (Koordination:LAG Lebens.Wert Pongau Tennengau)

Die MINT-Region Pongau verbindet Schulen, Gemeinden, Unternehmen und Bildungspartner in einem starken regionalen Netzwerk. Herzstück ist der SciEnnsPark als offenes MINT-Labor. Künftig stehen STEAM und KI, Mädchenförderung sowie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Fokus. Besonders überzeugten die starke Einbindung der Gemeinden, die klaren Schwerpunkte und die strategische Ausrichtung.

STEIERMARK

MINT-Region Obersteiermark (Koordination: Montanuniversität Leoben)

Die MINT-Region Obersteiermark vernetzt Schulen, Hochschulen und Unternehmen in fünf Bezirken und stärkt praxisnahe MINT-Bildungswege. Künftig stehen Chancengerechtigkeit, die Professionalisierung von Pädagog:innen und die stärkere Verbindung von Bildung und Wirtschaft im Fokus. Besonders überzeugten die strategische Entwicklung, innovative Maßnahmen und die starke Netzwerkentwicklung.

TIROL

MINT-Region Osttirol (Koordination: INNOS GmbH)

Die MINT-Region Osttirol – Bezirk der Techniker:innen verbindet Bildung, Wirtschaft und Technologie zu einem regionalen Innovationsraum. Mit dem MINT-Labor Osttirol sowie Schwerpunkten auf KI, STE(A)M, Talent- und Mädchenförderung wird das Netzwerk konsequent weiterentwickelt. Besonders überzeugten die positive Entwicklung, starke Kooperationen und die durchgängige Bildungskette.

MINT-Region KUUSK (Koordination: Regionalmanagement KUUSK)

Die MINT-Region KUUSK bietet praxisnahe MINT-Angebote entlang der gesamten Bildungskette und stärkt die Vernetzung von Schulen, Unternehmen und weiteren Partnern. Künftig stehen die MINT-Region Tiroler Unterland, Digitalisierung, KI und STE(A)M im Fokus. Besonders überzeugten die dynamische Entwicklung, das wachsende Netzwerk und die strategische regionale Weiterentwicklung.

MINT-Region Oberland / ehemalige MINT-Region Landeck (Koordination: Träger- und Förderverein MINT Oberland)

Die MINT-Region Oberland verbindet die Bezirke Landeck und Imst zu einer bezirksübergreifenden MINT-Bildungskette. Rund um das MINT-Lab Oberland stehen künftig frühe MINT-Bildung, Mädchenförderung und die Vernetzung von Bildung, Familien und Wirtschaft im Fokus. Besonders überzeugten die starke Einbindung der Eltern und die familienorientierten Angebote.

VORARLBERG

MINT-Region Walgau-Großes Walsertal-Klostertal (Koordination: Wirtschaft im Walgau)

Die MINT-Region Walgau-Großes Walsertal-Klostertal stärkt mit praxisnahen, flexibel einsetzbaren Angeboten MINT entlang der Bildungskette. Künftig stehen 3D-Technologie, KI, frühe MINT-Bildung und Mädchenförderung im Fokus. Besonders überzeugten die breite regionale Verankerung, die hohe Partnerbeteiligung und innovative Technologieprojekte.

Weitere Informationen zur Initiative und dem MINT-Regionen Qualitätslabel sind unter https://www.mint-regionen.at/ zu finden.

Alle Fotos der 2 neuen und 14 rezertifizierten MINT-Regionen: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40174

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.