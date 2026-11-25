Wien (OTS) -

Wie entwickeln sich die Spritpreise in den kommenden Jahren? Eine Untersuchung der Österreichischen Energieagentur kommt zum Schluss: Die Preise bleiben in etwa stabil. Sie könnten aber steigen, wenn es Kriege und Konflikte gibt und es zu weiteren Ölkrisen kommt. „Die Ergebnisse sind deutlich. Wir müssen weg von fossilen Energien, denn diese machen uns abhängig von den Putins und Trumps dieser Welt. Wir wollen nicht Milliarden an Öl- und Gasdiktatoren überweisen, sondern unser Geld in eine saubere und sichere Zukunft bei uns in Österreich investieren“, so SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi. ****

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz Verkehr (EEG-V), das aktuell in der Regierung erarbeitet wird, könnte hingegen preisdämpfend wirken. Denn: Ein höherer Anteil von Strom und Biokraftstoffen könnte die Preise sogar drücken bzw. Preisausschläge abschwächen. Moitzi hält dazu fest: „Von mancher Seite wurde in den vergangenen Wochen bewusst Angstmache betrieben. Jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch und es stellt sich heraus: Mehr heimische, erneuerbare Energie schützt uns vor Preisexplosionen – auch im Verkehrsbereich!“

Zwtl.: Keine Angst vor Erneuerbaren

Das sieht auch die Bevölkerung so: Die Zulassungen für Autos mit alternativen Antrieben gehen durch die Decke. „Wir sehen, wohin die Reise geht. Wir unterstützen diese Veränderung, in dem wir mehr E-Ladestellen bauen“, so Moitzi. Der Abgeordnete appelliert an die betreffenden Wirtschaftsvertreter: „Vor Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie braucht man keine Angst haben. Sorgen machen muss man sich aber über die Machenschaften der Trumps und Putins dieser Welt, die unsere Preise in die Höhe treiben und damit auch unserer Wirtschaft massiv schaden.“ (Schluss) mf/bj