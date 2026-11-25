Wien (OTS) -

Der ÖGB hat die Streikfreigabe für den Handel erteilt. Die Gewerkschaft GPA fordert seitens der Arbeitgeber ein verbessertes Angebot, das die Kaufkraft der 420.000 Handelsangestellten nachhaltig stärkt. Bringt auch die vierte Verhandlungsrunde am 30. November keine Einigung, werden erste Warnstreiks folgen.

„Ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft steht und fällt mit den Beschäftigten. Sie sind es, die aus Waren ein Einkaufserlebnis machen und damit den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zum Online-Handel schaffen. Wer sich auf den vollen Einsatz aller Kolleg:innen verlässt, muss sie aber auch entsprechend bezahlen. Und davon ist das aktuelle Angebot noch weit entfernt“, betont Linda Keizer, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Nach drei Verhandlungsrunden liegt das Angebot der Arbeitgeber unverändert bei 2,1 Prozent mehr Gehalt und einer Einmalzahlung von 350 Euro. Die Gewerkschaft GPA fordert eine Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere Zuschläge für Mehrarbeit und kurzfristiges Einspringen.

„Die Erholung des Handels muss auch bei den Beschäftigten ankommen. Wer medial Millionenumsätze feiert, kann nicht gleichzeitig den Teuerungsausgleich für genau jene Menschen zur Unmöglichkeit erklären, die diese Umsätze mit ihrem täglichen Einsatz erwirtschaften“, so Keizer weiter.

„Mit einem fairen Abschluss können wir die Branche gemeinsam voranbringen und jene Menschen stärken, die den Handel erfolgreich machen. Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, ihre pauschale Blockadehaltung aufzugeben und mit einem deutlich verbesserten Angebot eine weitere Eskalation im Weihnachtsgeschäft abzuwenden“, betont die Gewerkschafterin abschließend.