Wien (OTS) -

Mit dem heutigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen beginnen auch die internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ (25. November bis 10. Dezember). Für SPÖ-EU-Frauensprecherin Elisabeth Grossmann eine Chance, um auf die anhaltende Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen: „In Europa haben wir einen der umfassendsten rechtlichen und institutionellen Rahmen zum Schutz von Frauen geschaffen. Auch in der öffentlichen Debatte und in der Berichterstattung über Gewalttaten gegen Frauen hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan, darunter die explizite Bezeichnung von Femiziden und die Forderung, dass die Scham auf die Täterseite wechseln muss. Trotzdem klaffen Realität und der Anspruch auf ein gewaltfreies Leben immer noch weit auseinander. Die Zahlen stagnieren und leider ist in den letzten Jahren kein Rückgang von Gewalttaten zu verzeichnen. Jede dritte Frau in der EU ist von Gewalt betroffen. Oft scheint der Kampf gegen Gewalt an Frauen wie ein Kampf gegen Windmühlen. Soziale Medien und künstliche Intelligenzen wirken wie Brandbeschleuniger und haben neue Räume geschaffen, in denen Männer, ob anonym oder unter ihrem Klarnamen, gewaltverherrlichende Fantasien und Berichte von abscheulichen Gewalttaten freien Lauf lassen können. Apps, die eine Frau mit einem Klick virtuell entkleiden können oder Kommentarspalten, in denen Frauen und Mädchen gezielt erniedrigt und bloßgestellt werden. Jede sechste Frau in der EU hat sexuelle Gewalt erfahren und 23 % der Frauen zwischen 18 und 24 Jahren haben bereits Cyberstalking erlebt. Wir dürfen den digitalen Raum nicht für antifeministische und menschenfeindliche Narrative geöffnet lassen, sondern müssen die Tür zu Online-Gewalt so schnell es geht schließen. Das heißt, die Kommission muss den Digital Services Act (DSA) konsequent anwenden und die großen Konzerne mit Sanktionen zur Einhaltung unserer Digitalregeln zwingen. Die Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen stellt erstmals Tatbestände wie Cyberstalking unter Strafe. Auch das Verbot der Nudifier-Apps, war ein entscheidender Schritt. Aber die Technik entwickelt sich täglich weiter und wir müssen diesen Entwicklungen in der Gesetzgebung vorausschauender begegnen, statt die ersten Opfer abzuwarten. Auch die Mitgliedstaaten müssen bei den Schutzmaßnahmen noch anziehen und EU-Regelungen wie die Richtlinie gegen Gewalt an Frauen rasch umsetzen. Frauen verdienen einen Rechtsanspruch auf Schutz vor Gewalt, egal ob im Wohnzimmer, oder online.“ **** (Schluss) le/ff