Wien (OTS) -

Ein Kühlschrank, ein Quiz, eine Fernsehecke und jede Menge überraschende Fakten: Mit der interaktiven Wanderausstellung „GewissensBISS – geerntet. gekauft. gekübelt.“ bringt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG Fragen und Antworten zu den Themen Gesundheit und Ernährung direkt in Wiener Schulen. „Wir wollen Kinder und Jugendliche für bewusste Ernährung und einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln sensibilisieren. Mit der Wanderausstellung ‚GewissensBISS‘ verbinden wir Gesundheitsförderung mit Nachhaltigkeit und machen diesen Zusammenhang erlebbar“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG anlässlich des Starts der Wanderausstellung.

Gesundheitsförderung zum Mitmachen

Seit Kurzem ist die Wanderausstellung auf Tour und richtet sich an Schüler*innen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Mit ihrem interaktiven Ansatz will „GewissensBISS“ - ein Gemeinschaftsprojekt von BOKU Wien, Die Tafel Österreich und Naturhistorischem Museum - junge Menschen informieren und zum eigenen Handeln motivieren. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ergänzt die Ausstellung um Inhalte zu Gesundheitsförderung und Ernährung. Dadurch wird auch der Zusammenhang zwischen dem, was auf unseren Tellern landet und unserer Gesundheit sichtbar. An verschiedenen interaktiven Stationen können Schüler*innen ihr Wissen testen, Zusammenhänge entdecken und sich mit ihrem eigenen Umgang mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Mit der Wanderausstellung setzt die WiG auf einen altersgerechten Zugang zur Gesundheitsförderung. Denn gerade die Schule ist eine wichtige Lebenswelt, in der Kinder und Jugendliche Wissen und Kompetenz entwickeln, die sie auch in ihren Alltag mitnehmen können.

Die Wanderausstellung „GewissensBISS“ ist bis Ende 2028 für alle öffentlichen Pflichtschulen in Wien kostenlos buchbar und wird von der Umweltberatung koordiniert. Für Buchungen sowie nähere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: [email protected]

Über das Projekt

Die Wanderausstellung „GewissensBISS – geerntet. gekauft. gekübelt.“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Die Ausstellung wurde von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) gemeinsam mit Die Tafel Österreich und dem Naturhistorischen Museum Wien (NHM) entwickelt. Die Koordination des Projekts erfolgt von DIE UMWELTBERATUNG.

Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt „Wanderausstellung „GewissensBISS – geerntet. gekauft. gekübelt.“ wird daraus finanziert.

Mehr Informationen unter wig.or.at/programme/gesunde-jugendliche/wanderausstellung-gewissensbiss