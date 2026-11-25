Wien (PK) -

Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs empfing gestern Dienstag die Vizepräsidentin des albanischen Parlaments Evis Kushi im Hohen Haus. Im Zentrum eines Gesprächs standen dabei unter anderem die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie insbesondere der EU-Beitrittsprozess des Westbalkanlandes. Man arbeite sehr hart an der europäischen Integration und sie hoffe, dass man alle Kapitel bis Ende 2027 abschließen könne, berichtete Kushi. Schwarz-Fuchs hob die Unterstützung Österreichs auf diesem Weg hervor, wofür sich Vizepräsidentin Kushi bedankte.

Die beiden Gesprächspartnerinnen betonten auch die guten bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern. So sei Österreich auf wirtschaftlicher Ebene der sechstgrößte Investor im Land, erklärte Schwarz-Fuchs. Eine weitere gelungene Kooperation sei zudem die höhere technische Lehranstalt für Informationstechnologie in Shkoder. Schwarz-Fuchs und Kushi begrüßten auch die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den beiden Parlamenten und hoben gemeinsam die Bedeutung von Demokratiebildung für junge Menschen hervor. Ebenfalls ein Thema in dem Gespräch waren die Entwicklungen nach den seit Sommer in Albanien stattfindenden regierungskritischen Protesten. Kushi betonte dabei die Bedeutung des Dialogs.

Im Zuge des Besuchs traf die albanische Delegation auch mit Mitgliedern der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Albanien, Nordmazedonien zu einer Aussprache im Parlament zusammen. (Schluss) pst

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.