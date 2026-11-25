Wien (OTS) -

Mit der nationalen Umsetzung der novellierten EU-Abfallrahmenrichtlinie steht dem österreichischen Modehandel eine der weitreichendsten regulatorischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte bevor. Alle EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, eine erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, kurz: EPR) für Textilien einzuführen. Künftig tragen sämtliche Inverkehrbringer von Bekleidung, Schuhen und Heimtextilien die Kosten für Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und Recycling ihrer Produkte, aber auch Investitionskosten für Abfallbehandlungsanlagen, Verbraucherinformationen oder Forschung.

Modellrechnung: Mehrkosten von bis zu 300 Millionen Euro pro Jahr

Das Bundesgremium des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mahnt eine wirtschaftlich tragfähige und praxistaugliche nationale Ausgestaltung ein. Laut Branchen-Modellrechnungen könnten allein die verpflichtenden EPR-Gebühren österreichweit bis zu 300 Millionen Euro jährlich erreichen. Hinzu kommen für die Händler umfangreiche Melde- und Dokumentationspflichten sowie hohe Investitionskosten für die Anpassung von IT- und Warenwirtschaftssystemen.

„Damit die Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie gelingt, braucht es eine praxisnahe Umsetzung, die unsere Betriebe nicht überfordert“, betont Günther Rossmanith, Bundesobmann des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich. „Entscheidend sind schlanke Prozesse ohne unnötige Bürokratie sowie faire Spielregeln, die auch internationale Anbieter in die Pflicht nehmen. Nur im Gleichklang von Ökologie und Wirtschaftlichkeit sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Händler.“

Von der Handelsbilanz bis zur Ladenkasse: Wirtschaftliche Folgen entlang der gesamten Kette

Bei einem jährlichen Branchenumsatz des österreichischen Bekleidungshandels von rund 6 Milliarden Euro entsprechen die EPR-Gebühren von bis zu 300 Millionen Euro rund 5 Prozent des Gesamtumsatzes. Da die durchschnittliche Gewinnmarge der Branche ebenfalls bei lediglich rund 5 Prozent liegt, droht die neue Abgabe die Erträge der Betriebe nahezu vollständig aufzuzehren. Eine Zusatzbelastung dieser Größenordnung können Hersteller und Händler kaum aus eigener Kraft abfedern. Die Folgen pflanzen sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette fort: Auf Unternehmensebene fehlen Mittel für notwendige Investitionen, Innovationen und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig müssen die gestiegenen Kosten zumindest teilweise weitergegeben werden, was sich letztlich an der Ladenkasse für die Verbraucher bemerkbar macht.

Auch der Handelsverband warnt vor einer Kostenlawine

„Die zusätzlichen EPR-Kosten lassen sich nicht einfach intern auffangen. Sie werden sich zumindest teilweise auf die Verbraucherpreise auswirken und damit den Preisdruck für Konsumenten weiter erhöhen. Umso wichtiger ist eine schlanke nationale Umsetzung ohne Gold Plating, also ohne eine Übererfüllung der EU-Vorgaben“, betont Norbert Scheele, Vizepräsident und Leiter des Fachforums Sports & Fashion im Handelsverband.

Drohende Wettbewerbsverzerrung gegenüber Fernost-Plattformen

Besonders kritisch bewertet die Branchenvertretung die Gefahr neuer Marktverzerrungen. Bereits heute bestehen erhebliche Vollzugs- und Kontrolldefizite gegenüber internationalen Online-Plattformen.

„Ein neues EPR-System kann nur dann funktionieren, wenn wirklich alle Marktteilnehmer ihren fairen Beitrag leisten. Es darf nicht passieren, dass heimische Händler am Ende auch jene Entsorgungs- und Systemkosten mitfinanzieren müssen, die eigentlich auf Fernost-Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress entfallen“, warnt Rossmanith.

Zu vieles noch unausgereift – Zeitplan nicht vernünftig haltbar

„Die Technologie steckt bei uns noch in den Kinderschuhen – selbst wenn noch mehr Textilien von den Systemen gesammelt werden, gibt es innerhalb der EU keine sinnvolle Aufbereitungsmöglichkeit. Das alles innerhalb eines Jahres auf die Beine zu stellen, kostet nicht nur eine Lawine, sondern ist realistisch betrachtet auch gar nicht möglich!“, kritisiert Rainer Trefelik, Bundesspartenobmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich den engen Zeitplan. „Auch für die geplante Ökomodulation fehlen nicht nur Informationen, sondern grundlegende Vorgaben von der EU. Es darf nicht sein, dass Österreich in halbem Blindflug vorprescht – wir brauchen hier Realismus und kein Gold Plating“, betont Trefelik die Notwendigkeit, ineinandergreifende Regulatorien auch als solche zu behandeln.

Ökomodulation soll in Zukunft die zu zahlenden Lizenzgebühren von den Eigenschaften eines Textils wie Recyclingfähigkeit und potenzieller Lebensdauer abhängig machen. Je besser Textilien in ihren Eigenschaften im Sinne der Kreislaufwirtschaft abschneiden, umso niedriger soll die Gebühr ausfallen – je schlechter, umso höher.

„Wir sagen Ja zur Nachhaltigkeit, aber Nein zu überbordender Bürokratie und strukturellen Wettbewerbsnachteilen. Österreich braucht ein System, das ökologisch wirksam, wirtschaftlich tragfähig und im internationalen Wettbewerb fair ausgestaltet ist“, fasst Bundesobmann Günther Rossmanith zusammen. (PWK639/DFS)