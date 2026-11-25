Wien (OTS) -

Rektorin Ulrike Sych gibt namens der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bekannt, dass Dr.in h.c. Gertraud Cerha am 24. November 2026 im 99. Lebensjahr in Wien verstorben ist.

„Mit Gertraud Cerha verliert das österreichische Musikleben eine Frau, die es über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Sie war Musikerin, Forscherin, Lehrerin und Organisatorin und eine Pionierin in einer Zeit, in der Frauen in der Musik wenig zugetraut wurde. Für viele Musiker_innen und Wissenschafter_innen ist und bleibt sie ein Vorbild. Ich bin sehr froh, dass wir ihr vor einem Jahr das Ehrendoktorat verleihen und ihr persönlich für ihre Leistungen danken konnten“, so Rektorin Ulrike Sych.

Gertraud Cerha, geb. Möslinger, wurde 1928 in Markgrafneusiedl geboren und wuchs in Gmunden auf. Ab 1946 studierte sie in Wien Klavier, Musikerziehung und Geschichte, ab 1955 zusätzlich Cembalo. 1952 heiratete sie den Komponisten Friedrich Cerha, ihre große Liebe und ihren engsten künstlerischen Weggefährten, bis zu seinem Tod 2023.

Von 1950 bis 1980 unterrichtete sie Musik an der heutigen BRG Wien III und baute dort den musischen Schwerpunkt mit auf. Von 1961 bis 1987 lehrte sie Generalbass an der damaligen Akademie bzw. Hochschule für Musik und darstellende Kunst, der heutigen mdw.

1958 gründete sie gemeinsam mit Friedrich Cerha und Kurt Schwertsik das Ensemble „die reihe“, das für die Neue Musik in Österreich nach 1945 prägend wurde. Sie wirkte darin als Musikerin, Organisatorin und Vermittlerin und zählte zu den Zentralfiguren der Neue-Musik-Szene in Österreich. 1960 rief sie die „Camerata frescobaldiana“ ins Leben, die sich der Alten Musik widmete. Sie entwickelte die Konzertreihe „Wege in unsere Zeit“ (1978–1983) mit und konzipierte 1988 das Begleitsymposium des ersten Festivals Wien Modern. Hinzu kamen Sendungen für den ORF und Vorträge im In- und Ausland.

Ihre Schriften zu Anton Webern und zur Wiener Schule, ihre Übersicht „Neue Musik aus Wien 1945–1990“ und ihre Arbeiten über Friedrich Cerha sind bis heute wichtige und unersetzbare Quellen zur Wiener Musikgeschichte. 2009 erhielt sie das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse. Im Oktober 2025 verlieh ihr die mdw das Ehrendoktorat.

Die mdw wird Gertraud Cerha als bedeutende Musikwissenschafterin, Pädagogin und Wegbereiterin der Neuen Musik stets in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.