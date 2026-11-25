Wien (OTS) -

Mit Ende November läuft die Spritpreisbremse aus. Der ÖGB fordert die Bundesregierung auf, die Entlastung für Benzin und Diesel rasch zu verlängern. Die Kombination aus Margenbegrenzung und Mineralölsteuersenkung hat seit Oktober rund 12 Cent pro Liter gebracht.

Entlastung darf nicht enden

„Es wäre unverantwortlich, die Entlastung mit Ende November auslaufen zu lassen“, sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB. „Pendlerinnen und Pendler, Familien und Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer sind weiterhin auf ihr Auto angewiesen.“

Margen und Steuern senken

„Die Begrenzung überhöhter Margen ist zentral und darf nicht wieder verschwinden“, so Pfister. „Gleichzeitig braucht es eine Verlängerung der Mineralölsteuersenkung. Die Entlastung muss tatsächlich bei den Menschen ankommen.“ Auch bei Heizöl fordert der ÖGB rasch eine wirksame Lösung: „Haushalte, die auf Heizöl angewiesen sind, dürfen mit hohen Preisen nicht allein gelassen werden.“



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