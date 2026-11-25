Linz (OTS) -

Ob klassisch grün oder leuchtend weiß, auffällig pink oder elegant schwarz, mit Schnee bestäubt oder integrierter LED-Beleuchtung: Künstliche Christbäume haben sich längst als beliebte Alternative zum traditionellen Weihnachtsbaum etabliert. Die AK Oberösterreich hat daher die Preise bei 13 Händlern unter die Lupe genommen.



Verglichen wurden klassische grüne Kunstbäume in den Größen 120, 180 und 210 Zentimeter. Die Preisunterschiede sind beträchtlich: Ein 210 Zentimeter hoher Kunstbaum ist bereits ab 29,95 Euro erhältlich, hochwertige Modelle können hingegen bis zu 329,90 Euro kosten.



Der günstigste künstliche Weihnachtsbaum mit einer Höhe von 120 Zentimetern wurde bei Obi um 19,99 Euro angeboten. Das teuerste Modell in dieser Größenkategorie kostet hingegen 89,99 Euro. Bei den 180 Zentimeter hohen Kunstbäumen gab es das günstigste Angebot bei Hornbach um 19,99 Euro. In der Kategorie der 210 Zentimeter hohen Weihnachtsbäume hatte Action mit 29,95 Euro den günstigsten Preis. Bei allen verglichenen Modellen ist ein passender Christbaumständer bereits im Preis inkludiert.



Wer sich für einen künstlichen Weihnachtsbaum entscheidet, sollte vor dem Kauf nicht nur die Preise, sondern auch die Qualität und die optische Wirkung der verschiedenen Modelle vergleichen. Wofür man sich entscheidet, hängt vor allem von den persönlichen Ansprüchen ab. Wer bei der Optik Abstriche macht, kann auf ein günstiges Modell zurückgreifen. Wer hingegen Wert auf eine möglichst naturgetreue Optik legt, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Hochwertige künstliche Weihnachtsbäume zeichnen sich durch detailgetreu gestaltete Zweige, eine realistische Nadelform und aufwendige Verarbeitung aus.



Vorteile und Nachteile eines Kunstbaums

Künstliche Weihnachtsbäume haben einige Vorteile: Sie stechen nicht, nadeln nicht und lassen sich nach den Feiertagen platzsparend verstauen, um im kommenden Jahr erneut zum Einsatz zu kommen. Viele Modelle sind zudem unkompliziert aufzubauen und entweder mit einem Klapp- oder Stecksystem ausgestattet.



Ein Nachteil gegenüber einem echten Christbaum ist allerdings der fehlende natürliche Nadelduft, der für viele erst die richtige Weihnachtsstimmung verbreitet. Auch die Entsorgung sollte bedacht werden: Ist der Kunstbaum beschädigt und nicht mehr verwendbar, kann seine Entsorgung problematisch sein. Da die Bäume überwiegend aus Kunststoff bestehen, sind sie nur schwer zu recyceln. Werden Kunststoffteile unsachgemäß entsorgt, können sie außerdem zur Entstehung von Mikroplastik in der Umwelt beitragen.



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