Wien (OTS) -

Mit der nationalen Umsetzung der novellierten EU-Abfallrahmenrichtlinie steht dem österreichischen Modehandel eine der größten regulatorischen Veränderungen seit Jahrzehnten bevor. Alle EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ein System der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) für Textilien einzuführen. Österreich muss dieses System bis 17. April 2028 etablieren. Künftig sollen alle Inverkehrbringer von Bekleidung, Schuhen und Heimtextilien die Kosten für Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und Recycling ihrer Produkte tragen.

Die letzte Woche präsentierte Studie von BOKU und TU Wien im Auftrag des Umweltministeriums liefert Grundlagen für die nationale Umsetzung. Einige der diskutierten Maßnahmen drohen jedoch erhebliche Mehrkosten, zusätzliche Bürokratie und Wettbewerbsnachteile für heimische Unternehmen nach sich zu ziehen.

„Wir wollen eine funktionierende europäische Kreislaufwirtschaft und keine österreichische Insellösung. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir alles daransetzen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Betriebe zu erhalten. Nationale Alleingänge und Gold Plating bei Recyclingquoten und Produktanforderungen sind kontraproduktiv“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Modellrechnung lässt Mehrkosten von bis zu 300 Millionen Euro befürchten

Der Handelsverband unterstützt die grundsätzlichen Ziele der Kreislaufwirtschaft, fordert jedoch eine praktikable und wettbewerbsfähige nationale Umsetzung. Nach Modellrechnungen der Branche könnten allein die verpflichtenden EPR-Gebühren österreichweit 300 Millionen Euro pro Jahr betragen. Hinzu kommen umfangreiche Melde- und Dokumentationspflichten sowie erhebliche Investitionen in IT- und Warenwirtschaftssysteme. Bei einem jährlichen Nettoumsatz des österreichischen Bekleidungshandels von rund 6 Milliarden Euro würde dies 5% des Branchenumsatzes entsprechen. Gleichzeitig liegt die durchschnittliche operative Gewinnmarge (EBITDA) der Branche bei lediglich rund 5%.

„Eine zusätzliche Belastung in dieser Größenordnung kann die Branche nicht einfach absorbieren. Das bedeutet weniger Investitionen, weniger Innovation und mittelfristig auch weniger Arbeitsplätze“, sagt Norbert Scheele, HV-Vizepräsident und Leiter des Fachforums Sports & Fashion im Handelsverband.

Wer das System finanziert, muss auch mitentscheiden können

Der Handelsverband begrüßt die Empfehlung der Studienautoren, auf bestehende EPR-Strukturen aufzusetzen und mehrere Sammel- und Verwertungssysteme im Wettbewerb zuzulassen. Ebenso positiv ist die Empfehlung, die Rücknahme von Alttextilien im Handel auf freiwilliger Basis zu belassen. Eine kommunale Andienungspflicht lehnt der Handel hingegen ab.

Entscheidend ist, dass die Inverkehrbringer als Finanziers des Systems gesetzlich abgesicherte Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte erhalten. Reine Anhörungs- oder Beratungsrechte reichen nicht aus. Dabei müssen sowohl die Bekleidungs- als auch die Schuhbranche eigenständig und angemessen vertreten sein.

Investitionen in neue Sortier- und Recyclingtechnologien müssen sich am tatsächlichen Bedarf, an der technologischen Reife und an der Wirtschaftlichkeit orientieren. Investitionssicherheit für die Entsorgungswirtschaft darf nicht durch unverhältnismäßige Zusatzbelastungen für den Handel und nationale Pflichtquoten erkauft werden.

Europäische Vorgaben abwarten, keine nationalen Quoten einführen

Auch bei der Ökomodulation (Staffelung der Entpflichtungsentgelte nach ökologischen Produktmerkmalen) spricht sich der HV gegen vorgeschlagene nationale Zwischenlösungen aus. Statt österreichische Kriterien mit zusätzlichen Prüf- und Nachweispflichten zu etablieren, sollten die harmonisierten europäischen Vorgaben im Rahmen der Ökodesign-Verordnung (ESPR) abgewartet werden.

„Besonders problematisch wären die in der Studie vorgeschlagenen nationalen Rezyklateinsatzquoten, insbesondere, wenn sie von späteren europäischen Vorgaben abweichen. Im schlimmsten Fall müssten internationale Hersteller eigene Produktlinien für den vergleichsweise kleinen österreichischen Markt entwickeln. Höhere Beschaffungskosten, steigende Verbraucherpreise und ein eingeschränktes Warenangebot wären die Folge“, bestätigt Günther Rossmanith, Obmann des Bundesgremiums des Handels mit Mode und Freizeitartikeln.

Internationale Online-Plattformen konsequent in die Pflicht nehmen

Unabdingbar ist zudem die konsequente Einbindung internationaler Online-Plattformen. Heimische Handelsunternehmen dürfen nicht für die Entsorgung jener Produkte aufkommen müssen, deren Anbieter sich ihren gesetzlichen Verpflichtungen entziehen.

„Das neue EPR-System kann nur funktionieren, wenn wirklich alle Marktteilnehmer ihren Beitrag leisten. Es wäre inakzeptabel, wenn österreichische Händler auch jene Kosten finanzieren müssten, die von Fernost-Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress verursacht werden“, betont Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch.

„Wir sagen JA zur Nachhaltigkeit, aber NEIN zu Bürokratielawine und Wettbewerbsnachteilen. Es braucht ein System, das ökologisch wirksam, wirtschaftlich tragfähig und im europäischen Wettbewerb fair ausgestaltet ist. Österreich darf sich mit nationalen Sonderregelungen nicht selbst ins wirtschaftliche Abseits manövrieren“, so Handelssprecher Rainer Will abschließend.

11 Kernforderungen des österreichischen Handels:

Kein Gold Plating und kein österreichischer Sonderweg!

Privatwirtschaftliche EPR-Systeme im Wettbewerb, keine staatlichen Monopolstrukturen!

Nutzung bestehender Strukturen aus dem Verpackungsbereich!

Wirksame Erfassung und Kontrolle internationaler Plattformen!

Möglichst schlanke Melde- und Dokumentationspflichten, keine Bürokratielawine!

Mindestens zweijährige Umsetzungsfrist!

Keine verpflichtende Sammlung im stationären Handel!

Keine kommunale Andienungspflicht!

Keine verpflichtenden Rezyklatquoten, wenn Rezyklate teurer als Primärrohstoffe sind!

Ultrakomplexe Ökomodulation überdenken!

Kein Exportverbot für Alttextilien!

Das vollständige Positionspapier des heimischen Modehandels mit allen Forderungen finden Sie HIER