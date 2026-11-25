Raaba-Grambach (OTS) -

Künstliche Intelligenz verändert zunehmend, wie Menschen arbeiten, Informationen suchen und miteinander kommunizieren. Auch in der internen Kommunikation stellt sich damit eine neue Frage: Welche Rolle kann KI in einer Mitarbeiter-App spielen und welchen konkreten Mehrwert bringt sie für Unternehmen und Mitarbeitende?

LOLYO ist eine in Österreich entwickelte Mitarbeiter-App für digitale Personalkommunikation. Die Lösung verbindet interne Kommunikation und verschiedene Arbeitsprozesse in einer zentralen Plattform und erreicht dabei auch Mitarbeitende ohne festen PC-Arbeitsplatz. Mit Aisha ist eine KI-Assistentin direkt in LOLYO integriert. Sie unterstützt beim Finden und Verstehen von Unternehmensinformationen und erleichtert Kommunikationsverantwortlichen die Erstellung und Aufbereitung von Inhalten.

Vom Informationsspeicher zum digitalen Assistenten

Eine Mitarbeiter-App bündelt heute weit mehr als Unternehmensnews. Richtlinien, Dokumente, Formulare, Termine, Prozesse und andere Informationen stehen Mitarbeitenden digital zur Verfügung. Mit zunehmender Menge an Inhalten wird allerdings eine andere Frage wichtiger: Wie schnell finden Mitarbeitende tatsächlich die Information, die sie gerade brauchen?

Hier kann KI einen entscheidenden Unterschied machen. Aisha kann Unternehmenswissen analysieren, Fragen beantworten und Informationen zusammenfassen. Die Antworten werden dabei rollenbasiert bereitgestellt, sodass Mitarbeitende nur auf jene Inhalte zugreifen können, für die sie auch berechtigt sind.

„KI wird dann interessant, wenn sie nicht einfach eine weitere Funktion ist, sondern ein konkretes Problem löst. Gerade bei großen Unternehmen ist es eine Herausforderung, Informationen so bereitzustellen, dass sie im richtigen Moment auch tatsächlich gefunden werden“, sagt Thomas Mörth, Geschäftsführer von LOLYO.

Als virtuelle Assistenz kann Aisha dabei zu einer ersten Anlaufstelle für Mitarbeitende werden. Gerade in Unternehmen mit internationalen oder mehrsprachigen Teams kann sie zusätzlich dabei helfen, Sprachbarrieren abzubauen: Informationen können verständlicher und in unterschiedlichen Sprachen zugänglich gemacht werden. So wird KI nicht nur zur Suchhilfe, sondern zu einer zusätzlichen Schnittstelle zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden, unabhängig davon, welche Sprache sie im Arbeitsalltag bevorzugen.

„Wir wollen mit Aisha nicht einfach einen Chatbot in die Mitarbeiter-App setzen. Sie soll Mitarbeitende im Arbeitsalltag tatsächlich unterstützen: als virtuelle Ansprechperson, die Informationen schnell auffindbar und verständlich macht. Gerade bei internationalen Teams kann das helfen, Sprachbarrieren abzubauen und Kommunikation für alle zugänglicher zu machen“, so Mörth.

Auch für Kommunikationsverantwortliche wird KI zum Werkzeug

KI kann aber nicht nur auf Seiten der Mitarbeitenden unterstützen. Auch die tägliche interne Kommunikation ist mit viel Routinearbeit verbunden: Texte formulieren und überarbeiten, Inhalte zusammenfassen, Themen aufbereiten oder unterschiedliche Versionen eines Beitrags erstellen.

Aisha kann diese Aufgaben direkt in der Mitarbeiter-App unterstützen. Damit wird KI nicht zum Ersatz für Kommunikationsverantwortliche, sondern zu einem Werkzeug, das ihnen einen Teil der täglichen Arbeit abnimmt und so interne Kommunikation noch leichter gestaltet.

Was eine KI in der Mitarbeiter-App können sollte

Für Unternehmen stellt sich deshalb nicht nur die Frage, ob eine Mitarbeiter-App KI integriert hat. Entscheidend ist, wie diese eingesetzt wird. Ein sinnvoller KI-Einsatz sollte aus Sicht von LOLYO vor allem fünf Punkte berücksichtigen:

Konkreter Nutzen: Die KI sollte ein tatsächliches Problem im Arbeitsalltag lösen und nicht nur eine zusätzliche Funktion darstellen.



Die KI sollte ein tatsächliches Problem im Arbeitsalltag lösen und nicht nur eine zusätzliche Funktion darstellen. Virtuelle Ansprechperson: Mitarbeitende sollten bei alltäglichen Fragen schnell Unterstützung bekommen, etwa beim Onboarding, bei HR-Themen oder bei internen Abläufen. Wie stelle ich einen Urlaubsantrag? Wo muss ich meine Krankenmeldung abgeben? An wen kann ich mich bei einer bestimmten Frage wenden? Eine KI-Assistentin kann hier als erste Anlaufstelle dienen.



Mitarbeitende sollten bei alltäglichen Fragen schnell Unterstützung bekommen, etwa beim Onboarding, bei HR-Themen oder bei internen Abläufen. Wie stelle ich einen Urlaubsantrag? Wo muss ich meine Krankenmeldung abgeben? An wen kann ich mich bei einer bestimmten Frage wenden? Eine KI-Assistentin kann hier als erste Anlaufstelle dienen. Unternehmenswissen: Die KI sollte auf relevante, freigegebene Unternehmensinformationen zugreifen können, ohne dass Mitarbeitende sich durch zahlreiche Dokumente und Plattformen arbeiten müssen.



Die KI sollte auf relevante, freigegebene Unternehmensinformationen zugreifen können, ohne dass Mitarbeitende sich durch zahlreiche Dokumente und Plattformen arbeiten müssen. Rollen und Berechtigungen: Nicht jede Information ist für alle Mitarbeitenden bestimmt. Entsprechend müssen Zugriffsrechte auch bei KI-gestützten Antworten berücksichtigt werden.



Nicht jede Information ist für alle Mitarbeitenden bestimmt. Entsprechend müssen Zugriffsrechte auch bei KI-gestützten Antworten berücksichtigt werden. Unterstützung statt Ersatz: KI kann Texte erstellen, Informationen aufbereiten und Fragen beantworten. Die Verantwortung für Inhalte und Entscheidungen bleibt beim Menschen.

KI soll Kommunikation einfacher machen

Gerade in Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden, unterschiedlichen Standorten oder einem hohen Anteil an Non-Desk-Workers kann der schnelle Zugang zu Informationen eine Herausforderung sein. Eine KI-Assistentin direkt in der Mitarbeiter-App soll hier eine zusätzliche Schnittstelle schaffen: Mitarbeitende fragen, was sie wissen möchten, und erhalten auf Basis der freigegebenen Unternehmensinformationen eine passende Antwort.

„Wir sehen KI nicht als Ersatz für die persönliche Kommunikation. Sie kann aber dabei helfen, Informationen schneller verfügbar zu machen und Kommunikationsverantwortliche bei wiederkehrenden Aufgaben zu entlasten. Genau dort entsteht für uns der eigentliche Mehrwert“, so Mörth.

Bildrechte: (c) cycoders

Bildtext: Thomas Mörth, Geschäftsführer von LOLYO, beschäftigt sich mit der Frage, welchen konkreten Mehrwert KI für die interne Kommunikation und den Arbeitsalltag bringen kann.

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Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App mit KI-Power, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich und Cloud Service nach ISO27001 aus Deutschland bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app

Aisha übernimmt: Die clevere KI-Assistentin der LOLYO Mitarbeiter-App

Wieder eine Frage zum Urlaubsantrag? Die wichtigsten Neuigkeiten der Woche verpasst? Und der nächste Beitrag für die Mitarbeiter-App schreibt sich auch nicht von selbst? Zeit für Aisha! Die clevere KI-Assistentin in der Mitarbeiter-App beantwortet Fragen auf Basis Ihres Unternehmenswissens, fasst Neuigkeiten auf Anfrage zusammen und hilft beim Schreiben von Beiträgen. Das entlastet Mitarbeitende, die Informationen suchen, ebenso wie Redakteurinnen und Redakteure, die sie bereitstellen.

Datum: 01.12.2026, 11:00 Uhr - 01.12.2026, 11:45 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Online

URL: https://www.lolyo.at/mitarbeiter-app-ki-webinar/