Wien (OTS) -

„Wenn der Kanzler nicht einmal sein eigenes Social-Media-Team im Griff hat und zulässt, dass seine Mitarbeiter die eigenen Leute öffentlich durch den Dreck ziehen und beschimpfen, wie will er dann ein ganzes Land führen?“, fragte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz hinsichtlich der jüngsten Entgleisungen einer Mitarbeiterin aus dem engsten Umfeld von ÖVP-Bundeskanzler Stocker, die den ehemaligen ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg öffentlich als „alten, weißen Mann“ diffamierte und bewusst abwertete, dessen Meinung nicht gefragt sei, nachdem dieser die fragwürdige Inszenierung des Bundeskanzlers im Stil des Videospiels „Grand Theft Auto“ kritisiert hatte.

Für Schnedlitz entbehre das betroffene Posting jedoch nicht einer gewissen Realsatire zum Zustand der Volkspartei. „Stocker inszeniert sich auf Social Media im Stil eines Videospiels, in dem es um schwere Verbrechen, Diebstahl und Raub geht. Vielleicht hätte sie als kluge Mitarbeiterin vor ihrem Posting die Worte ‚Grand Theft‘ ins Deutsche übersetzen sollen. ‚Grand Theft Stocker‘ zeichnet damit ein durchaus realistisches Bild der ÖVP. Die ÖVP betreibt nämlich gemeinsam mit den Verlierer-Koalitionspartnern täglich schweren Diebstahl und Raub an der eigenen Bevölkerung. Sie rauben den Österreichern ihre Pensionen, sie zerstören den Wirtschaftsstandort, sie stehlen den Menschen Lebenszeit und Nerven, sie ruinieren Betriebe und Existenzen!“

„Der ÖVP-Abgeordnete a. D. Engelberg hat mit seiner Kritik völlig recht und das sage ich der Social-Media-Mitarbeiterin Stockers als junger, weißer Mann, der selbst ein bisschen etwas mit Kommunikation zu tun hat. Als Angestellte mit etwas weniger Erfahrung sollte man vielleicht ein Mindestmaß an Respekt vor den Meinungen aus der eigenen Partei haben. Sie könnte von Engelberg durchaus etwas lernen“, so Schnedlitz, der abschließend festhielt: „Stocker muss seine Mitarbeiter in den Griff bekommen oder zurücktreten. Wenn schon die eigenen Mitarbeiter aus der hintersten Reihe öffentlich Abgeordnete oder ehemalige Abgeordnete beschimpfen, dann zeigt das, dass der Kanzler seinen Laden nicht mehr im Griff hat. Dieses peinliche Schauspiel auf Kosten der Steuerzahler muss ein Ende haben!“