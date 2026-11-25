Wien (OTS) -

Was können Mädchen tun, wenn ihre Familie eine Hochzeit gegen ihren Willen plant, sie eine Verheiratung im Ausland befürchten oder ihnen mit Ausgrenzung gedroht wird? Einer im Auftrag des ÖIF durchgeführten Studie des Instituts für Konfliktforschung zufolge ist in Österreich jährlich von rund 200 Fällen von Zwangsheirat auszugehen. Die neue Broschüre „Zwangsheirat: Sag Nein! – Rechte kennen. Hilfe finden.“ des Frauenzentrums des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zeigt anhand von 13 Beispielen, wie Betroffene familiären Druck und Kontrolle erkennen, welche Rechte sie in Österreich haben und wo sie Unterstützung finden. Ziel ist es, insbesondere Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund in ihrer Selbstbestimmung zu stärken und Beratungs- und Hilfsangebote aufzuzeigen. Die Broschüre steht ab sofort allen Schulen, Beratungsstellen und Jugendzentren in Österreich als praktische Orientierungshilfe zur Verfügung und wird auch in ÖIF-eigenen Angeboten und Kursen eingesetzt. Die 28-seitige Broschüre steht auf der ÖIF-Website kostenlos zum Download zur Verfügung und kann über den ÖIF-Bestelldienst auch kostenlos in gedruckter Form angefordert werden.

Sonia Koul, Leiterin des ÖIF-Frauenzentrums: „Mädchen und Frauen, die von Zwangsheirat betroffen oder bedroht sind, sprechen häufig zunächst über Angst, Kontrolle oder Druck innerhalb der Familie. Umso wichtiger ist es, dass Mädchen und Frauen ihre Rechte in Österreich kennen und wissen, wo sie vertrauliche Unterstützung erhalten. Die Broschüre soll dabei helfen, Warnzeichen frühzeitig zu erkennen und den Weg zu konkreten Hilfsangeboten zu erleichtern.“

Warnzeichen erkennen und rechtzeitig Unterstützung finden

Eine drohende Zwangsheirat kann sich bereits frühzeitig durch zunehmende familiäre Kontrolle, Drohungen oder Einschränkungen der persönlichen Freiheit ankündigen. Anhand von 13 beispielhaften Alltagssituationen aus der Beratungspraxis des ÖIF-Frauenzentrums zeigt die Broschüre, wie Mädchen und Frauen solche Warnzeichen erkennen und darauf reagieren können. Thematisiert werden unter anderem der Druck, Verwandte heiraten zu müssen, die Gefahr einer Zwangsverheiratung im Ausland sowie Drohungen mit familiärer Ausgrenzung. Die Broschüre erklärt die rechtlichen Grundlagen in Österreich und gibt praktische Hinweise, wie Betroffene rechtzeitig Unterstützung finden und sich auf mögliche Gefahrensituationen vorbereiten können. Auch Freund/innen und Vertrauenspersonen erfahren, wie sie Betroffene unterstützen und wo sie professionelle Hilfe finden können.

16 Tage gegen Gewalt: ÖIF mit Programm gegen Gewalt an Frauen

Im Rahmen der internationalen UN-Kampagne „Orange the World“ und der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ bietet der ÖIF vom 25. November bis 10. Dezember ein Informations- und Veranstaltungsprogramm zur Gewaltprävention und Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen. Neben Beratungsangeboten des ÖIF-Frauenzentrums und Seminaren sowie Sprechstunden mit Expert/innen findet am 26. November 2026 eine eigene Expert/innen-Tagung in Wien statt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Zwangsheirat, weibliche Genitalverstümmelung und familiäre Kontrolle sowie konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Unterstützung betroffener Frauen.

Über das ÖIF-Frauenzentrum

Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt des ÖIF ist die Förderung und Unterstützung von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Mit dem neuen Frauenzentrum im Alten Hauptzollamt in Wien hat der ÖIF seine Angebote für Frauen deutlich ausgebaut. Das Frauenzentrum bietet erweiterte Möglichkeiten für persönliche Beratungen, mehrsprachige Seminare und Sprechstunden mit Expert/innen zu Berufs- und Bildungschancen, Gesundheit und Familie sowie Gewaltprävention und Selbstbestimmung. Neu hinzu kommen Eltern-Kind-Kurse, Elternseminare sowie Kinderbetreuung mit Frühsprachförderung. Von Gewalt betroffene Zuwanderinnen werden von geschulten Mitarbeiter/innen beraten und an spezialisierte Gewaltschutzeinrichtungen vermittelt, die konkrete Unterstützung im Einzelfall bieten. Das ÖIF-Frauenzentrum dient dabei als erste niederschwellige Anlaufstelle. Weitere Informationen finden Sie unter integrationsfonds.at/frauen sowie integration.at/frauen.