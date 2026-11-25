Wien (OTS) -

Eine dringend benötigte Entlastung wird Realität: Durch die Anhebung der Umsatzschwellen sind künftig mehr kleine Betriebe von aufwändigen Buchführungspflichten befreit. Das setzt eine langjährige Forderung um, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Die Anhebung der Buchführungsgrenzen bringt für all jene Unternehmen eine spürbare Erleichterung, die nur wegen hoher Inflationsraten die maßgeblichen Umsatzschwellen überschreiten würden. Sie sollen nicht automatisch mit zusätzlichen Verwaltungs- und Bilanzierungspflichten belastet werden.“

Konkret geschieht das durch eine Anhebung der Buchführungsgrenzen im Unternehmensgesetzbuch (UGB). Die maßgebliche Umsatzschwelle wird von derzeit 700.000 Euro auf 1 Million Euro angehoben.

„Das ist ein Schritt in Richtung weniger Bürokratie und mehr unternehmerischer Freiheit“, so Danninger. Er plädiert dafür, wirtschaftliche Schwellenwerte generell mit der Inflation steigen zu lassen, um eine schleichende Ausweitung von Meldepflichten zu verhindern.

Weniger Verwaltungsaufwand für kleinere Unternehmen

Von der geplanten Neuregelung profitieren insbesondere Einzelunternehmer und Personengesellschaften, die künftig länger bei der einfacheren Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bleiben können. Die neuen Schwellenwerte sollen für Geschäftsjahre gelten, die nach dem 31. Dezember 2026 beginnen.

„Mit den höheren Buchführungsgrenzen ist eine Maßnahme aus dem Bürokratie-Abbau-Paket des Vorjahres umgesetzt. Dieses feiert demnächst einjähriges Jubiläum: Jetzt gilt es, das Tempo anzuziehen, damit auch die anderen Entbürokratisierungsmaßnahmen rasch im betrieblichen Alltag ankommen“, hält der WKÖ-Generalsekretär abschließend fest. (PWK636/HSP)