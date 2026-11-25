Wien (OTS) -

Wie entwickeln sich die Preise für Diesel, Benzin, Biokraftstoffe und Ladestrom in Österreich in den kommenden Jahren? Dieser Frage widmet sich eine neue Studie der Österreichischen Energieagentur (AEA), die im Auftrag des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) erstellt wurde. Analysiert wurden die Verbraucherpreise von insgesamt 15 Kraftstoffsorten sowie verschiedene Formen des Ladens von Elektrofahrzeugen für den Zeitraum von 2027 bis 2035.

EEG-V: Erneuerbaren-Anteil im Verkehr erhöhen und Emissionen senken

Hintergrund ist das geplante Erneuerbaren-Energien-Gesetz Verkehr (EEG-V), das die europäischen Erneuerbaren-Vorgaben (RED III) für den Verkehr umsetzt und 2027 in Kraft tritt: „Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz Verkehr setzen wir die europäischen Vorgaben für erneuerbare Energie im Verkehr in nationales Recht um. Ziel ist es, den Anteil erneuerbarer Energieträger schrittweise zu erhöhen und die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor nachhaltig zu senken. Die vorliegende Studie liefert eine wichtige Orientierung, wie sich diese Transformation auf die Verbraucherpreise auswirken kann und zeigt, dass mehr erneuerbare Energie im Verkehr nicht automatisch höhere Kosten für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet“, so Hans-Jürgen Salmhofer, Leiter der Abteilung II-1 Mobilitätswende in der Sektion Mobilität im Mobilitätsministerium.

Neben der schrittweisen Erhöhung des Erneuerbaren-Anteils im Verkehr ändert sich künftig auch das CO₂-Preisregime: Auf den nationalen Fixpreis folgt ab 2028 der europäische Emissionshandel ETS 2. Die CO₂-Bepreisung ist bewusst als Lenkungsinstrument angelegt: Sie verteuert fossile Kraftstoffe schrittweise und macht erneuerbare Alternativen planbar wirtschaftlich attraktiver.

Verkehrssektor vor tiefgreifenden Veränderungen

Der Verkehrssektor ist mit einem Anteil von rund einem Drittel der größte Energieverbraucher des Landes. Gleichzeitig ist er weiterhin stark von fossilen Energieträgern abhängig: 91,5 Prozent der Energie im Straßenverkehr entfallen auf Ölprodukte, die großteils importiert werden. Diesel prägt den Verkehrssektor seit Jahrzehnten. Nach einem mehr als dreifachen Anstieg zwischen 1995 und 2019 geht der Verbrauch zwar zurück, 2025 entfallen aber noch immer rund 55 Prozent des Energieverbrauchs im Verkehr auf Diesel. Parallel dazu nimmt der Anteil von Elektroautos zu: Heute fährt bereits jeder dritte neu zugelassene Pkw rein elektrisch, im Fahrzeugbestand ist es mehr als jedes zwanzigste Auto.

„Der Verkehr in Österreich ist heute noch stark von fossilen Energieträgern geprägt. Gleichzeitig zeigt sich bereits, dass die Transformation Fahrt aufnimmt: Der Dieselverbrauch geht zurück, während der Anteil an Elektrofahrzeugen kontinuierlich steigt. Elektromobilität und erneuerbare Kraftstoffe leisten wichtige Beiträge, um den Verkehrssektor Schritt für Schritt klimafreundlicher und unabhängiger von fossilen Energieimporten zu machen“, sagt Franz Angerer, Geschäftsführer der AEA.

Preise für Kraftstoffe bleiben auf vergleichbarem Niveau

Christian Furtwängler, Leiter des Centers für Konsument:innen, Volkswirtschaft und Preise und Studienautor, AEA: „Das zentrale Ergebnis der Studie lautet: In unserem Referenzszenario bleiben die Preise für Diesel und Benzin bis 2030 weitgehend stabil. Gleichzeitig zeigen die Berechnungen, dass die Preisentwicklung künftig stark von den Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten abhängt. Bei der Elektromobilität wiederum sind vor allem die verfügbaren Lademöglichkeiten und die gewählten Tarife entscheidend für die tatsächlichen Kosten.“

Im Detail bedeutet das für den an Österreichs Tankstellen üblichen Diesel B7, dass im Jahr 2030 ein durchschnittlicher Verbraucherpreis von rund 1,9 Euro pro Liter erwartet wird – das ist so viel wie im Jahr 2027. Für Benzin E10 liegt der prognostizierte Preis bei rund 1,8 Euro pro Liter. Damit bleiben die Kraftstoffpreise nominell auf dem bereits für 2027 erwarteten Niveau – und unter den Spitzenwerten des Krisenjahres 2026.

Auch langfristig – bis zum Ende des Betrachtungszeitraums 2035 – ist kein deutlicher realer Anstieg der Kraftstoffkosten zu erwarten. Zwar steigen die Preise nominal ungefähr im Ausmaß der Inflation. Inflationsbereinigt bleiben sie jedoch weitgehend konstant oder gehen leicht zurück. Ein wesentlicher Grund dafür ist die fixe Mineralölsteuer pro Liter, die sich nicht automatisch an die Inflation anpasst.

Eine besondere Rolle spielen erneuerbare Kraftstoffe: So kostet reiner Biodiesel aus Raps (B100) im Referenzszenario des Jahres 2030 rund 1,8 Euro pro Liter und damit ähnlich viel wie herkömmlicher Diesel B7. Zwar sind die Rohstoffkosten bei Biodiesel höher, gleichzeitig entfallen aber Mineralölsteuer und CO₂-Kosten. Darin zeigt sich die beabsichtigte Lenkungswirkung der CO₂-Bepreisung: Sie macht erneuerbare Kraftstoffe gegenüber fossilen wettbewerbsfähig.

Unsicherheiten und Krisen wirken preissteigernd

Die Studie zeigt jedoch auch, dass die künftige Preisentwicklung mit Unsicherheiten verbunden bleibt. Besonders hohe Rohölpreise und Energiekrisen können die Verbraucherpreise deutlich steigen lassen. Daneben entscheidet der CO₂-Preis im europäischen Emissionshandel ETS 2 über den künftigen Preispfad: Er bildet sich erst am Markt und ist neben den Rohstoffmärkten die wichtigste Stellgröße der Szenarien. Für Diesel B7 reicht die prognostizierte Bandbreite im Jahr 2035 von 1,5 bis 2,8 Euro pro Liter. Das Risiko liegt damit vor allem bei steigenden Preisen: Nach oben reicht die Bandbreite weiter als nach unten.

Außergewöhnliche Marktereignisse wie eine Energiepreiskrise vergleichbar mit jener des Jahres 2022 würden den Preis von Diesel B7 im Jahr 2030 um rund 40 Cent pro Liter erhöhen. Eine Ölpreiskrise ähnlich jener des Jahres 2026 würde zu einem Anstieg von etwa 35 Cent pro Liter führen. Die Beimischung von Biokraftstoffen wirkt dabei leicht preisdämpfend.

E-Mobilität: Art des Ladens entscheidet über Energiekosten

Neben den Kraftstoffen untersucht die Studie auch die Kosten der Elektromobilität. Dabei zeigt sich, dass die Art des Ladens den größten Einfluss auf die Energiekosten hat. Wer sein Elektroauto zu Hause über eine Wallbox lädt, fährt im Jahr 2030 in der Referenzrechnung mit Energiekosten von rund 7,8 Euro pro 100 Kilometer am günstigsten. Zum Vergleich: Die Energiekosten eines typischen Diesel-Pkw liegen bei rund 10,7 Euro pro 100 Kilometer. Für einen Haushalt mit einer jährlichen Fahrleistung von 12.000 Kilometern ergibt sich daraus eine rechnerische Ersparnis von rund 340 Euro pro Jahr. Bis 2035 steigt dieser Kostenvorteil auf etwa 450 Euro jährlich.

Anders stellt sich die Situation für Personen ohne eigene Lademöglichkeit dar. Beim öffentlichen Laden rechnet die Studie mit Ad-hoc-Tarifen und kommt für das Jahr 2030 auf Kosten von rund 10,6 Euro pro 100 Kilometer. Damit liegt öffentliches Laden in der Größenordnung von Diesel- und Benzinfahrzeugen. Deutlich wird dabei: Bei Elektrofahrzeugen beeinflusst die gewählte Ladekategorie die Kosten stärker als die unterschiedlichen Preisszenarien. Während Strom zu Hause im Jahr 2030 in der Referenz mit rund 33 Cent pro Kilowattstunde zu Buche schlägt, werden für öffentliches Schnellladen mit Ad-hoc-Tarifen etwa 75 Cent pro Kilowattstunde angesetzt. Aktuell sind nur rund 13% der Ladungen im öffentlichen Raum Ad-Hoc-Ladungen. In der Studie nicht betrachtet wurden die unterschiedlichen Abo-Tarifmodelle für das öffentliche Schnellladen, welche allerdings in der Regel deutlich unter den Ad-hoc-Tarifen liegen.

[Quelle]

Methodik der Studie

Die Grundlage der Berechnungen sind Markterwartungen auf Basis von Terminkontrakten mit Stichtag 12. Oktober 2026. Für die Folgejahre wurden veröffentlichte Langfristprognosen unter anderem der Internationalen Energieagentur (IEA), der US Energy Information Administration (EIA) und des Umweltbundesamts herangezogen. Die Preisabschätzungen basieren auf den jeweiligen Bestandteilen der Endverbraucherpreise, darunter Produktpreise, Handelsspannen, CO₂-Kosten und Steuern.

Zur Studie: https://www.energyagency.at/aktuelles/studie-kraftstoffpreise