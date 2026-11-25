Wien (OTS) -

Beim EU-Sondergipfel am 26. und 27. November 2026 werden die Staats- und Regierungschefs der EU über den Haushalt 2028-2034 beraten – konkret geht es um Kürzungen beim Instrument „Global Europe“, dem Siebenjahreshaushalt der EU für Außenpolitik, der drastisch gekürzt werden soll. Die EU-Kommission schlägt für Global Europe, in dessen Rahmen Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe und Friedensförderung finanziert werden, rund 200 Milliarden Euro vor, das Europäische Parlament fordert sogar 225 Milliarden. Im aktuellen Verhandlungsvorschlag vom Europäischen Ratspräsident António Costa, der am 21. November präsentiert wurde, sind es jetzt nur noch knapp 161 Milliarden Euro – ein Minus von rund 19,6 Prozent. Damit wäre Global Europe prozentual fast doppelt so stark von Einsparungen betroffen wie der gesamte EU-Haushalt im Durchschnitt.

Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich: „ In den EU-Verträgen ist ganz klar geregelt, wo der Auftrag liegt, nämlich Armut und Ungleichheit zu bekämpfen und Menschenrechte zu verwirklichen. Wenn jetzt noch weiter zusammengekürzt wird, ist fraglich, inwiefern die EU in den kommenden sieben Jahren in der Welt mitgestalten kann. Ich warne ausdrücklich vor unverhältnismäßigen Kürzungen bei Global Europe, denn Europa muss handlungsfähig bleiben! “ Angesichts eines historischen Höchststands an Kriegen, akuter Not und eskalierender Klimakrise seien Budgetkürzungen ein fatales Signal an die Welt, so Bodmann weiter. „ Wenn Europa eine aktive Akteurin bleiben will, sind entsprechende Mittel nötig, und zwar im Einklang mit den eigenen Verpflichtungen und Werten: globale Partnerschaften aufzubauen und Armut weltweit zu bekämpfen. “

Europas Rolle in der Welt

Die EU – Institutionen und Mitgliedstaaten zusammengenommen – ist die weltweit größte Geberin öffentlicher Entwicklungshilfe. 2025 sank das Budget der EU-Institutionen laut vorläufigen Daten um 12,1 Prozent, gleichzeitig kürzten die größten Geberländer in Europa mitunter drastisch. Bis 2030 haben sich die EU-Staaten aber verpflichtet, gemeinsam 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe aufzuwenden. Alexander Bodmann: „ Wenn die EU durch Entwicklungszusammenarbeit die Zivilgesellschaft in den ärmsten, fragilen und konfliktbetroffenen Ländern weltweit unterstützt und so Perspektiven für ein menschenwürdiges Leben schafft, profitieren die Menschen vor Ort als erstes, aber langfristig wirkt sich diese Stabilität auch auf Europa aus. “

Warum Kürzungen der falsche Weg sind

Österreich zählt gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden zu jenen Staaten, die den EU-Kommissionsvorschlag insgesamt um mehrere hundert Milliarden Euro kürzen wollen. „ Österreich sitzt mit am Verhandlungstisch und kann aktiv mitentscheiden, ob Europa die Welt mitgestaltet oder sein Ansehen als verlässlicher Partner verspielt “, betont Bodmann.

Die Zahl der aktiven Konflikte ist so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Laut UN OCHA sind 2026 rund 239 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Krisen dauern länger und werden komplexer, Naturkatastrophen häufiger und heftiger. Immer mehr Menschen müssen ihre Heimat verlassen, um zu überleben. Vizepräsident Bodmann: „ Es ist immer günstiger, auf Prävention zu setzen als auf Nothilfe und Wiederaufbau. Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe können keine Kriege beenden. Aber sie stärken den demokratischen Zusammenhalt, beugen Spannungen vor, lindern Not und schaffen Perspektiven. Internationale Zusammenarbeit ist auch eine strategische Investition in Stabilität, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung. Wir dürfen nicht vergessen: Demokratie beginnt mit einem vollen Teller. Wer hungert, wer friert, wer kein Dach über dem Kopf hat, kann sich nicht um Politik und ein funktionierendes Gemeinwesen kümmern. Humanitäre Hilfe ist also auch Demokratiepolitik. “