Wien (OTS) -

25. November 2026 – BIO AUSTRIA appelliert an die Staats- und Regierungschefs, beim morgigen EU-Sondergipfel die finanzielle Absicherung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sicherzustellen und mindestens 35% des GAP-Budgets für Bio, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie Tierwohl zweckzuwidmen. „ Der heurige Sommer der Extreme hat eindringlich aufgezeigt, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Um die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion krisensicher zu machen, müssen Umwelt- und Klimamaßnahmen stärker ins Zentrum rücken “, so Barbara Riegler, Obfrau von BIO AUSTRIA.

Kürzungen wären das falsche Signal

Nach einem Sommer der Extreme in großen Teilen Europas ist klar: Ein Weiter wie bisher steht nicht zur Debatte. Angesichts multipler Krisen braucht Europas Landwirtschaft widerstandsfähigere und nachhaltigere Bewirtschaftungssysteme. Nur so lassen sich die flächendeckende Bewirtschaftung und die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln mittel- und langfristig sichern. Die GAP ist das zentrale Instrument, um diese Transformation zu unterstützen. Riegler: „ Ich appelliere an die Staats- und Regierungschefs, die Finanzierung der GAP zumindest im bestehenden Ausmaß und mit Inflationsanpassung auf den Weg zu bringen. Vor Kürzungen warne ich ausdrücklich. “

Was 35% konkret bringen

Gleichzeitig ist es entscheidend, mindestens 35% des GAP-Budgets für biologische Landwirtschaft, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie Tierwohl zweckzuwidmen. Die GAP ab 2028 muss Bäuerinnen und Bauern dabei unterstützen, nachhaltig zu wirtschaften und ihre Höfe an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. So kommt das Agrarbudget einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zugute und zahlt auf gesellschaftliche Interessen der Steuerzahler:innen ein. Jeder Euro, der in Bio und Agrarumweltmaßnahmen investiert wird, rechnet sich durch Schutz unserer Böden, Wasser und Artenvielfalt. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft: etwa durch sauberes Trinkwasser, besseren Hochwasserschutz und geringere Folgekosten. „ Es geht um mehr als Umweltziele: es geht um eine strategische Investition in eine krisensichere, wettbewerbsfähige und wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion “, begründet Riegler ihre Forderung nach Zweckwidmung von GAP-Geldern.

Bio bietet Zukunftsperspektive für die nächste Generation

Die Biolandwirtschaft verbindet wirtschaftliche Chancen mit Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Sie bietet jungen Bäuerinnen und Bauern eine Zukunftsperspektive. Gerade angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise brauchen Betriebe, die diese Leistungen erbringen, eine verlässliche finanzielle Absicherung. Obfrau Barbara Riegler dazu: „ Jetzt in Bio zu investieren, heißt Vorsorge zu treffen: für widerstandsfähige Betriebe, sichere Lebensmittelversorgung und eine artenreiche, lebenswerte Kulturlandschaft .“

Über BIO AUSTRIA

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at