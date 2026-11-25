Wien (OTS) -

Greenpeace hat die Niederschlagsmuster in den 80 bevölkerungsreichsten österreichischen Gemeinden zwischen 1980–1995 und 2010–2025 untersucht. Das Ergebnis: Während die Anzahl der Regentage in 80 Prozent der Gemeinden sinkt, nehmen Starkregenfälle massiv zu. In 92,5 Prozent der untersuchten Orte entlädt sich der Niederschlag in deutlich intensiveren Mengen. In stark versiegelten Gebieten können die Wassermassen nicht versickern. Insbesondere in vielen Stadtzentren gibt es oft noch zu wenig schützende Grünflächen. Die Folge: Das Risiko für verheerende Überflutungen steigt. Um Städte effektiv vor Überflutungen zu schützen, fordert Greenpeace die österreichischen Bürgermeister:innen auf, die EU-Renaturierungsziele zügig umzusetzen. Mit der Unterzeichnung der NaturStadt-Garantie von Greenpeace können Bürgermeisterinnen schon jetzt ihren Gemeinden ein verbindliches Versprechen für mehr Natur in ihren Städten geben.

Greenpeace-Expertin Melanie Ebner betont: „Die Klimakrise verändert unser Wetter spürbar. Es regnet seltener, dafür aber immer heftiger. Wenn diese Wassermassen abregnen und auf versiegelte Betonwüsten treffen, kann der Boden das viele Wasser nicht aufnehmen. Immer häufiger sehen wir die verheerenden Folgen: überlastete Kanalisationen, schwere Überschwemmungen und Menschen, die ihr Hab und Gut in den Fluten verlieren.”

Insgesamt regnet es in ganz Österreich deutlich seltener, dafür intensiver. Es gibt jedoch regionale Unterschiede:

Mehr Starkregentage: Im östlichen Flach- und Hügelland kommen Starkregentage besonders häufig vor. In Gänserndorf (+112,50 %) und Hollabrunn (+112,50 %) hat sich die Anzahl der Starkregentage zwischen den zwei Untersuchungszeiträumen mehr als verdoppelt, auch Strasshof (+83,33 %), Mistelbach (+83,33 %), Tulln an der Donau (+82,14 %) und Wien (+60,00 %) verzeichnen eine starke Zunahme.

Im östlichen Flach- und Hügelland kommen Starkregentage besonders häufig vor. In Gänserndorf (+112,50 %) und Hollabrunn (+112,50 %) hat sich die Anzahl der Starkregentage zwischen den zwei Untersuchungszeiträumen mehr als verdoppelt, auch Strasshof (+83,33 %), Mistelbach (+83,33 %), Tulln an der Donau (+82,14 %) und Wien (+60,00 %) verzeichnen eine starke Zunahme. Rückgang der Regentage generell: Den stärksten Verlust an allgemeinen Regentagen verzeichnen ober- und niederösterreichische Städte wie Enns (-13,25 Tage/Jahr), Leonding (-12,56 Tage/Jahr), Amstetten (-12,31 Tage/Jahr), Steyr (-12,13 Tage/Jahr) und Linz (-11,88 Tage/Jahr).

Den stärksten Verlust an allgemeinen Regentagen verzeichnen ober- und niederösterreichische Städte wie Enns (-13,25 Tage/Jahr), Leonding (-12,56 Tage/Jahr), Amstetten (-12,31 Tage/Jahr), Steyr (-12,13 Tage/Jahr) und Linz (-11,88 Tage/Jahr). Gestiegene Niederschlagsmengen: Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge ist im Mittel um 21,6 Liter pro Quadratmeter gestiegen, die sich auf weniger, dafür intensivere Regentage verteilen. Fließen diese Wassermassen dann nur oberflächlich ab, statt im Boden zu versickern, fehlt das Wasser in den lokalen Grundwasserreserven.

Ebner dazu: „Unversiegelte, gesunde Böden können Wassermassen wie ein Schwamm aufsaugen und im Boden speichern. Mehr Natur in Städten schützt nicht nur vor Überflutungen, sondern kühlt Städte auch an heißen Sommertagen durch natürliche Verdunstung ab. Außerdem bringt sie neuen Lebensraum für tierische Stadtbewohner. Mit der Greenpeace-NaturStadt-Garantie können Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihrer Gemeinde ein verbindliches Versprechen geben: Für mehr Natur, mehr Lebensqualität und nicht zuletzt für einen natürlichen Hochwasserschutz.”

Weitere Informationen finden Sie hier: https://act.gp/4j1soRg

Unter Angabe der Credits steht das Bildmaterial kostenfrei zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

Inhalte auf einen Blick

Thema / Anlass: Greenpeace-Datenanalyse untersucht die Veränderung der Niederschlagsmuster in den 80 bevölkerungsreichsten österreichischen Gemeinden zwischen 1980–1995 und 2010–2025.

Datenbasis / Ergebnis: In 92,5 Prozent der untersuchten Gemeinden nehmen Starkregentage zu, während allgemeine Regentage in 80 Prozent der Orte sinken.

Hauptforderung: Zügige Umsetzung der EU-Renaturierungsziele sowie Unterzeichnung der Greenpeace-„NaturStadt-Garantie“ für mehr Grünflächen und Entsiegelung als natürlicher Hochwasserschutz.

Akteur:innen / Adressat: Österreichische Bürgermeister:innen.

Quelle / Material: Greenpeace Österreich / Analyse, Grafik und Bildmaterial: https://act.gp/4j1soRg