Wien (OTS) -

Die gestrige Befragung von Wolfgang Sobotka im Pilnacek-Untersuchungsausschuss habe anstatt der erhofften Aufklärung vor allem neue Widersprüche und Ungereimtheiten zutage gefördert, kritisierte heute FPÖ-Menschenrechtssprecherin NAbg. Elisabeth Heiß. „Der gestrige Tag hat mehr Fragen aufgeworfen, als er beantwortet hat. Anstatt Klarheit zu schaffen, wurden wir mit Erinnerungslücken und widersprüchlichen Angaben konfrontiert“, so Heiß.

Besonders die Angaben Sobotkas zu seinem Verhältnis zu Christian Pilnacek seien nicht schlüssig. „Zuerst wurde eine nur oberflächliche Bekanntschaft dargestellt, im Laufe der Befragung war dann von einer freundschaftlichen Beziehung mit privaten Treffen die Rede. Solche Widersprüche sind nicht nachvollziehbar und schwächen die Glaubwürdigkeit der Aussagen“, erklärte die freiheitliche Abgeordnete.

Als bemerkenswert bewertete Heiß auch das frühe Wissen Sobotkas über das Obduktionsergebnis: „Es bleibt die Frage offen, wie ein Politiker das Ergebnis einer Obduktion kennen kann, lange bevor der offizielle Bericht überhaupt vorliegt. Seine Erklärung, die Quelle seien zuerst Medien, dann ‚persönliche Gespräche‘ gewesen, deutet auf informelle Kanäle hin, die aufgeklärt werden müssen.“

Auch bei anderen heiklen Themen habe Sobotka eine konkrete Antwort vermieden. „Bei entscheidenden Fragen – von vertraulichen Akten bei Pilnacek bis zu einer möglichen Beratung vor seiner eigenen Ibiza-Befragung – wurde auf Erinnerungslücken verwiesen. Die unter anderem im Pilnacek-Tape erwähnten Interventionsvorwürfe wurden nicht entkräftet, sondern auf den Zustand des Verstorbenen zurückgeführt. Das ist keine ausreichende Erklärung“, so Heiß. Dieses Muster der Erinnerungslücken setze sich bei der ÖVP fort, so Heiß. Auch die ehemalige Verfassungsministerin und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler habe bei ihrer Befragung zu entscheidenden Fragen, wie etwa dem Mailverkehr mit Pilnacek, keinerlei konkrete Wahrnehmungen gehabt.

Abschließend fasste die freiheitliche Nationalratsabgeordnete zusammen: „Wo Antworten nötig wären, kommen Gedächtnislücken. Das ist für eine parlamentarische Aufklärung unzureichend. Es bleiben zentrale Fragen offen: Woher stammte das Vorwissen zum Obduktionsergebnis? Wie kamen interne Unterlagen zu Pilnacek? Und gab es eine Abstimmung zwischen Politik und suspendierter Verwaltung? Wir werden diesen Fragen im Sinne der Aufklärung weiter nachgehen. Offenbar ist die Gemeinsamkeit, die ÖVP-Politiker verbindet, eine fortschreitende Gedächtnisschwäche, sobald es um ihre politische Verantwortung geht.“