Wien (PK) -

Wien (PK) - Für die Abschaffung der seit 1. Oktober geltenden Paketsteuer traten heute im Finanzausschuss sowohl die Freiheitlichen als auch die Grünen ein, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während Michael Fürtbauer (FPÖ) argumentierte, dass damit das Gegenteil bewirkt werde und man nur die eigenen Betriebe treffe, verwies Jakob Schwarz (Grüne) darauf, dass die EU bereits gewisse Hürden gegenüber Lieferungen aus Drittstaaten aufgebaut habe. Außerdem werde damit auch das angestrebte Ziel einer stärkeren Ökologisierung des Onlinehandels verfehlt, urteilte er.

Die beiden Anliegen wurden in der Folge ebenso mehrheitlich vertagt wie sechs weitere Anträge der Opposition. Diese enthielten unter anderem freiheitliche Forderungen nach einer steuerlichen Entlastung von Blaulichtorganisationen und einer Aufstockung des Katastrophenfonds zur Sicherstellung der Waldbrandbekämpfung. Die Grünen setzten sich für eine Reform des Firmenwagen-Sachbezugs und für bessere Rahmenbedingungen für Elektromobilität ein. Begünstigungen von privat genutzten Dienstwägen mit Chauffeur sollten ihrer Ansicht nach hingegen gestrichen werden.

FPÖ und Grüne fordern Aus für Paketsteuer

Die Paketsteuer wird seit 1. Oktober für bestimmte im Inland zugestellte Pakete eingehoben und beträgt 2 Ꞓ zuzüglich Umsatzsteuer. Betroffen davon sind Versandhändler, Plattformen und elektronische Marktplätze, deren Umsätze im vorangegangenen Wirtschaftsjahr die Grenze von 100 Mio. Ꞓ überschritten haben. Die Steuer wurde eingeführt, um die seit 1. Juli geltende Umsatzsteuersenkung für ausgewählte Grundnahrungsmittel zumindest teilweise zu kompensieren. Freiheitliche und Grüne fordern in ihren Anträgen nun deren Abschaffung.

Die FPÖ spricht im ihrem Initiativantrag vom "größten wirtschaftspolitischen Irrläufer des Jahrzehnts" (1161/A) . Betroffen seien nämlich auch viele kleine Betriebe, die ihre Produkte über die großen Plattformen verkaufen würden, gab Michael Fürtbauer (FPÖ) zu bedenken. Er wies zudem darauf hin, dass Frankreich eine derartige Steuer abgeschafft habe, weil man gemerkt habe, dass die Frachtflugzeuge aus China "dann in Brüssel landen" würden.

Die Grünen wiederum schlagen ein Maßnahmenpaket vor, das generell auf die Ökologisierung des Online-Handels abzielt (1081/A(E)). Er sei der Steuer zunächst offen gegenüber gestanden, meinte Jakob Schwarz (Grüne) . Nachdem die EU aber selbst Hürden aufgebaut habe, sei die Maßnahme in Österreich nicht mehr unterstützenswert. Außerdem würde die Steuer viele österreichische Händler (ohne eigenen Webshop)

tendenziell benachteiligen. Einen wirklich ökologischen Effekt hätte eine Abgabe nur dann, wenn insgesamt weniger gekauft werde, unterstrich Schwarz.

Barbara Teiber (SPÖ) konnte diesen Argumenten wenig abgewinnen, da die Paketsteuer ihrer Einschätzung nach Wirkung zeige. Belegen würden dies diverse Rückmeldungen vom stationären Handel sowie Stellungnahmen der Post, die einen Rückgang bei den Paketzustellungen und einen Umstieg auf gebündelte Lieferungen festgestellt habe. Ferner machte sie darauf aufmerksam, dass es durchaus Unternehmen gebe, die die Steuer nicht an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben würden. Gerade angesichts der Beschäftigungsentwicklung sei es auch wichtig gewesen, den stationären Handel zu stärken, zeigte sich Teiber überzeugt.

FPÖ fordert steuerliche Entlastung von Blaulichtorganisationen

Geht es nach der FPÖ, sollen künftig Blaulichtorganisationen zur finanziellen Entlastung von der Mineralölsteuer befreit werden (974/A). Die überwiegend auf dem Ehrenamt beruhenden Einrichtungen - insbesondere die Freiwilligen Feuerwehren und die Rettungsorganisationen - seien für die Sicherheit und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung unverzichtbar, heißt im Antrag. Finanziert werden könnte diese Maßnahme nach FPÖ-Ansicht durch eine Reduzierung "ideologisch motivierter NGO-Förderungen".

Die Intention des Antrags sei nachvollziehbar, räumte Maximilian Köllner (SPÖ) ein, aber angesichts der budgetären Herausforderungen, die von den früheren Regierungen verursacht worden seien, nur schwer umsetzbar. So habe das Finanzministerium etwa immer noch damit zu tun, zu Unrecht bezogenen COFAF-Förderungen zurückzufordern, Er glaube auch, dass direkte Förderungen sinnvoller seien, wie z.B. im Rahmen des Katastrophenfonds. Auch der Vorschlag der FPÖ, sogenannte ideologisch motivierte NGO-Förderungen zu reduzieren, könne nicht ernst genommen werden, da dieser bei jeder Gelegenheit als Gegenfinanzierungsmöglichkeit vorgebracht werde.

FPÖ setzt sich für Sicherstellung der Waldbrandbekämpfung ein

In einem weiteren Antrag machte sich die FPÖ für die finanzielle Absicherung der Waldbrandbekämpfung stark. Die Bewältigung von Vegetationsbränden nehme eine zunehmend zentrale Rolle im heimischen Katastrophenschutz ein, gab Antragsteller Harald Thau zu bedenken, der zusätzliche Mittel für Ausbildungen, Ausrüstung und Gerätschaften forderte (1117/A(E)). Die Feuerwehren hätten vor einiger Zeit "um Hilfe geschrien", aber dann nicht einmal einen Termin beim Bundeskanzler bekommen, kritisierte Thau.

Sie kenne niemanden, der den Freiwilligen Feuerwehren keine große Wertschätzung entgegenbringe, entgegnete Karin Doppelbauer (NEOS). Zudem seien zusätzliche Mittel bereitgestellt wurden, wie unter anderem im Rahmen des Waldfonds. Für den Katastrophenfonds seien überdies die Länder zuständig.

Grüne: Ausweitung des Kinderzuschlags auf Paarhaushalte mit niedrigem Einkommen

Ein Antrag der Grünen zur Änderung des Einkommenssteuergesetzes sieht die Ausweitung des Kinderzuschlags für erwerbstätige Alleinerziehende und Alleinverdienende auch auf Paarhaushalte mit Kindern vor, die trotz Erwerbstätigkeit beider Elternteile ein niedriges Einkommen erzielen (1010/A). Damit sollen laut Antragsteller Markus Koza nicht nur diese Haushalte gestärkt, sondern auch ein zusätzlicher Erwerbsanreiz geschaffen werden. Da das derzeitige System des Alleinverdienerabsetzbetrags höhere Erwerbstätigkeit verhindere, soll zudem dieser nachteilige Effekt begrenzt werden. Der Antrag ziele darauf ab, die Folgen der Säumigkeit der Bundesregierung im Bereich der noch nicht umgesetzten Kindergrundsicherung zu verringern, heißt es in den Erläuterungen.

Markus Koza (Grüne) sprach daher im Ausschuss auch von einem notwendigen "Lückenschluss", der einfach und unbürokratisch umgesetzt werden könnte.

Kurt Egger (ÖVP) konnte der Zielsetzung des Antrags etwas abgewinnen. Allerdings bräuchte es eine vertiefte Prüfung bezüglich der budgetären Auswirkungen, der sozialen Treffsicherheit und der Wechselwirkungen mit bereits bestehenden Maßnahmen. Aus diesem Grund brachte er auch einen Vertagungsantrag ein.

Grüne für Reform des Firmenwagen-Sachbezugs und für ein Aus der Begünstigung von privat genutzten Dienstwägen mit Chauffeur

Jakob Schwarz (Grüne) plädierte für eine Reform des Sachbezugs für Firmenautos (1179/A(E)). Da der Sachbezug nach oben begrenzt sei, steige die steuerliche Belastung ab einem bestimmten Fahrzeugwert nicht weiter an, zeigte er auf. Dieser Antrag sei im Zusammenhang mit der generellen Forderung nach Abschaffung klimaschädlicher Subventionen zu sehen. Er frage sich auch, wann die Arbeitsgruppe "Kontraproduktive Anreize und Subventionen" konkrete Ergebnisse vorlegen werde.

Besonders kritisch beurteilte Schwarz, dass es in der Zwischenzeit sogar eine Entwicklung in die Gegenrichtung gegeben habe. So seien etwa Klein-Lkw wieder von der Normverbrauchsabgabe befreit oder der Pendlereuro verdreifacht worden, was die klimaschädlichen Subventionen um 300 Mio. Ꞓ pro Jahr ausgeweitet habe.

In einem weiteren von den Regierungsparteien wiederholt vertagten Entschließungsantrag forderten die Grünen zudem das Ende von Steuersubventionen für Privatfahrten von Dienstwägen mit Chauffeurservice (1046/A(E)). Es sei ungerecht, wenn die Privatnutzung von Dienstautos ohne Chauffeur gleich behandelt werde wie jene mit Chauffeur, beklagte Nina Tomaselli. Da die Angelegenheit noch näher geprüft werden müsse, brachte Kurt Egger (ÖVP) einen Vertagungsantrag ein.

Grüne: Forderung nach besten rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Elektromobilität

Elektromobilität sei ein Schlüssel auf dem Weg in eine leistbare, klima- und umweltverträgliche Mobilitätszukunft in Österreich und darüber hinaus, begründeten die Grünen einen weiteren Entschließungsantrag mit dem Titel "Elektroautoland Österreich - kontraproduktive BMF-Maßnahmen rasch reparieren!" (1182/A(E)). Neben dem Ausbau der Mobilität mit elektrisch betriebenen öffentlichen Verkehrsmitteln halten die Grünen beste rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für elektrisch unterstützte Mikromobilität und für Elektro-Kfz aller Klassen für das Gebot der Stunde. Die Schlechterstellung von Elektroautos bei Sachbezug und Mini-Sachbezug sollte daher umgehend beseitigt werden.

Karin Doppelbauer (NEOS) verwies darauf, dass es sowohl bei der Preisentwicklung als auch bei den Anmeldungen von E-Autos einen sehr positiven Fortschritt gegebene habe. Zudem sei der Wert für den Sachbezug deutlich niedriger als bei den herkömmlichen Fahrzeugen. Sie hielt es auch für nicht notwendig, beim Mini-Sachbezug nachzubessern. (Schluss Finanzausschuss) sue