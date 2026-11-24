Wien (OTS) -

Betriebsversammlung des Universitätspersonals an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

1. Budgeteinsparungen 2028 - 2030. Konsequenzen für die mdw. Berichte der Auskunftspersonen aus dem Rektorat und der HMDW 2. Resolutionen und weitere Maßnahmen Pressemitteilung am Schluß der Versammlung um 14:00 Uhr

Datum: 25.11.2026, 13:00 Uhr - 25.11.2026, 14:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Joseph Haydn-Saal (AW A0105 Hauptgebäude AvW-Platz)

Anton von Webern-Platz 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/brw/aktuelle-information/