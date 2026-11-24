- 24.11.2026, 16:58:32
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Betriebsversammlung des Universitätspersonals an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Resolutionen und weitere Maßnahmen
Betriebsversammlung des Universitätspersonals an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
1. Budgeteinsparungen 2028 - 2030. Konsequenzen für die mdw. Berichte der Auskunftspersonen aus dem Rektorat und der HMDW 2. Resolutionen und weitere Maßnahmen Pressemitteilung am Schluß der Versammlung um 14:00 Uhr
Datum: 25.11.2026, 13:00 Uhr - 25.11.2026, 14:00 Uhr
Art: Gesellschaft
Ort: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Joseph Haydn-Saal (AW A0105 Hauptgebäude AvW-Platz)
Anton von Webern-Platz 1
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Verband des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der
österreichischen Universitäten (ULV)
Dr. Stefan Schön, Pressesprecher
Telefon: +4369911240984
E-Mail: [email protected]
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