Wien (PK) -

Für eine umfassende Novelle des Glücksspiel- und Telekommunikationsgesetzes gab der Finanzausschuss heute grünes Licht. Darin geht es um eine Verschärfung des Spielerschutzes, etwa durch ein zentrales Sperrregister und verpflichtende Einzahlungslimits. Zudem soll der Online-Markt kontrolliert geöffnet werden. Um das illegale Glücksspiel effizient zu bekämpfen sollen etwa Befugnisse für Payment-Blocking eingeführt werden. Neue Konzessionen sollen nur jene Unternehmen erhalten können, die Abgabenschulden beglichen und Vorgaben aus Spielerschutzklagen erfüllt haben. Zudem soll eine Stelle für Glücksspiel und Spielerschutz eingerichtet werden. Während Finanzminister Markus Marterbauer künftig von "Spielerschutz auf einer neuen Ebene" und einem besser regulierten Glücksspielmarkt sprach, konnten FPÖ und Grüne den neuen Regeln wenig abgewinnen. So sind laut den Grünen mit der Regierungsvorlage vor allem die Interessen der Glücksspielanbieter berücksichtigt worden. Die FPÖ kritisierte die geplante Vergabe von Online-Konzessionen an bisher illegale Glücksspielanbieter.

Zudem stimmten die Abgeordneten mit breiter Mehrheit für das von Finanzminister Markus Marterbauer vorgelegte Abgabenänderungsgesetz 2026, das ein breites Spektrum an abgabenrechtlichen Anpassungen in insgesamt 24 unterschiedlichen Gesetzen umfasst. Nur die Grünen hatten sich dagegen ausgesprochen. Sie ließen sich aber eine Zustimmung im Plenum offen. Im Fokus der Änderungen stehen unter anderem die Ausweitung der Steuerfreiheit von Schmutzzulagen, die Umsetzung von Safe-Harbour-Regelungen im Mindestbesteuerungsgesetz, sowie die Neuregelung der Altersbegünstigung bei Betriebsveräußerungen. Laut Folgenabschätzung wird das Abgabenänderungsgesetz 2026 bis 2030 Mindereinnahmen von 210 Mio. Ꞓ bewirken.

Strengerer Spielerschutz, Marktöffnung und Maßnahmen gegen illegale Anbieter

Um der Problematik eines wachsenden illegalen Angebotes zu begegnen, soll mit der von ÖVP, SPÖ und NEOS mehrheitlich angenommenen Glücksspielgesetz-Novelle eine Neuregulierung des Online-Glücksspielmarktes in Österreich vorgenommen werden (594 d.B.). So soll ein streng reguliertes Konzessionssystem für Online-Glücksspiel geschaffen werden. Unter den neuen Rahmenbedingungen werden in Zukunft mehrere Anbieter in Österreich Online-Glücksspiel anbieten können, womit der illegale Markt zurückgedrängt werden soll. Anbieter, die bisher ohne österreichische Lizenz tätig waren, müssen ihr Angebot bis Ende 2026 einstellen, um für eine neue Konzession infrage zu kommen. Neue Konzessionen können dann ab dem 1. Jänner 2027 mit Gültigkeit ab 1. Oktober 2027 erteilt werden (Cooling-off-Phase). Sie sollen nur jene Unternehmen erhalten, die ihre Abgabenschulden beglichen und sämtliche rechtskräftige Urteile aus Spielerschutzklagen erfüllt haben. Um den Vertrauensschutz zu wahren, sollen bestimmte verschärfte Spielerschutzmaßnahmen für bereits bestehende landesrechtlich bewilligte Glücksspielautomaten aber erst ab 2031 in Kraft treten.

Zur Verbesserung des Spielerschutzes sollen ein zentrales übergreifendes Sperrregister, verpflichtende anbieterübergreifende Einzahlungslimits und strengere technische Regeln für Automaten eingeführt werden. Geplant sind unter anderem ein Maximaleinsatz von 5 Ꞓ pro Spiel, eine Verlangsamung der Spielgeschwindigkeit auf zwei Sekunden sowie eine verpflichtende 15-minütige Abkühlungsphase alle 90 Minuten und Limits für virtuelle Slots. Um gegen illegale Glücksspielanbieter vorzugehen, sollen zudem Netzsperren, Payment-Blocking sowie verdeckte Testspiele durch das Amt für Betrugsbekämpfung eingesetzt werden. Zudem ist eine Stelle für Glücksspiel und Spielerschutz zur Marktbeobachtung und wissenschaftlichen Unterstützung vorgesehen.

Marterbauer: Heben Spielerschutz auf eine neue Ebene

Mit der Glücksspielgesetz-Novelle hebe man den Spielerschutz etwa durch Netzsperren und neue Limits auf eine "neue Ebene", zeigte sich Finanzminister Markus Marterbauer erfreut. Zudem ordne man das Online-Glücksspiel neu, in dem man den hohen Anteil an illegalen Anbietern, die auch schon bisher eine Konzession in der EU gehabt hätten, in die Legalität überführe. So könne man diese besser kontrollieren und auch damit für verstärkten Spielerschutz sorgen, so Marterbauer. Laut einer Expertin des Ressorts, ist das Finanzministerium gerade intensiv mit der technischen Vorbereitung beschäftigt, um für den Vollzug der neuen Vorgaben bereit zu sein.

Mit den neuen Regeln habe man ein "schwieriges Kapitel der letzten Jahre" beenden und so "große Lücken" beim Online-Spielerschutz schließen können, hielt Christoph Matznetter (SPÖ) fest. Wenn Anbieter ihre bisher illegalen Aktivitäten mit Jahresende einstellen würden, seien für diese ab Herbst 2027 ordnungsgemäße Glücksspielangebote in einem regulierten Markt möglich. Eine neue Behörde werde die neuen Regeln überwachen, betonte der SPÖ-Mandatar.

NEOS-Abgeordnete Karin Doppelbauer sprach von einem "umfassenden und ambitionierten Paket", mit dem Ziel, gegen illegales Glücksspiel vorzugehen und den Spielerschutz auszubauen. Wichtig ist laut Doppelbauer die geplante Neuordnung des Marktes durch ein offenes Lizenzsystem. Daraus ergebe sich ein legales, sicheres und reguliertes Glücksspielangebot in Österreich.

In die selbe Kerbe schlug ÖVP-Abgeordneter Gabriel Obernosterer. Anstatt einem geschlossenen System mit einer Einzelkonzession werde dieses künftig offener und liberaler sein. Auch die Einnahmen des Staates würden dadurch ansteigen. Spielsucht sei ein grundsätzliches Problem, besonders schlimm sei dieses, "wenn es unter der Decke stattfindet", so Obernosterer.

Für Nina Tomaselli (Grüne) sind vor allem die Interessen der Glücksspielanbieter berücksichtigt worden. So sei geplant, die Konzessionen für sogenannte VLT (Video Lottery Terminal) und für "Landesautomaten" ohne Zwang zu verlängern. Zudem könnten künftig ausländische Spielbanken "zum Spartarif" Werbung für ihre Angebote in Österreich machen. Da man die Werbemöglichkeit befriste, erhöhe man den Druck auf ausländische Anbieter, entgegnete ein Experte des Finanzministeriums. Die Verlängerung der VLT-Konzessionen argumentierte der Ressortvertreter mit einer sonst entstehenden Konzessionslücke, die wiederum den illegalen Markt befördere. Aufgrund des Vertrauensschutzes habe man außerdem gewisse Regeln bei den "Landesautomaten" verlängert.

Zudem kritisierte Tomaselli, dass mit den neuen Regeln eine Spielersperre nur dann vorgenommen werden könne, wenn es um das Existenzminimum - anstatt um das Vermögen - gehe und dass die Spielerschutzmaßnahmen nicht in den heimischen Casinos gelten würden. Zudem würde bei der Einzelaufstellung von Automaten künftig ein Höchsteinsatz von 5 Ꞓ - anstatt bisher 1 Ꞓ - gelten. Grundsätzlich liege der Fokus der Novelle bei der Generierung von Mehreinnahmen für den Staatshaushalt.

Maximilian Linder (FPÖ) zeigte sich über die geplante Vergabe von Online-Konzessionen "irritiert". Bisher illegale Glücksspielanbieter dürften kein Recht haben, sich dafür zu bewerben. Das sei mit dem Spielerschutz nicht vereinbar.

Abgabenänderungsgesetz 2026

Durch das mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und den Freiheitlichen inklusive eines Abänderungs- und Ausschussantrags mehrheitlich angenommene Abgabenänderungsgesetz 2026 (AbgÄG 2026) kommt es etwa zu einer Neuregelung der Altersbegünstigung bei Betriebsveräußerungen- oder -aufgaben (723 d.B.). Bisher war neben der Vollendung des 60. Lebensjahres die Einstellung der Erwerbstätigkeit verlangt worden. Zukünftig soll das Erfordernis der Einstellung der Erwerbstätigkeit entfallen. Zudem werden für jene Fälle, in denen die bisherige Begünstigung in Anspruch genommen wurde, die Werte des Zuverdienstes angehoben. Weiters soll sichergestellt werden, dass die Steuerfreiheit von Schmutzzulagen unabhängig von der Kostentragung des Aufwandes zur Beseitigung der Verschmutzung zusteht.

Im Bereich der Gruppenbesteuerung sollen künftig auch Verwaltungssparkassen Gruppenträger einer Unternehmensgruppe mit ihren den Bankbetrieb führenden Sparkassen-Tochtergesellschaften im Sinne des Sparkassengesetzes sein können. Erleichterungen soll es für Touristen geben. Die Wertgrenze für steuerfreie Ausfuhrlieferungen soll von 75 Ꞓ auf 125 Ꞓ angehoben werden.

Die derzeit im Mindestbesteuerungsgesetz enthaltenen Safe-Harbour-Regelungen sollen um neue Regelungen (Vereinfachungs- und Ausnahmeregelungen) ergänzt werden. Es handelt sich um EU-Rechtsanpassungen. Bei den Konsulargebühren soll eine Angleichung an das Gebührengesetz erfolgen.

Ab 2028 sollen Abgabenguthaben grundsätzlich überwiesen werden. Abgaben-Guthaben bar auszahlen zu lassen, soll auf erforderliche Fälle eingeschränkt werden. In der Verwaltungspraxis habe sich die Barauszahlung als unpraktikabel erwiesen und sei mit erheblichem Verwaltungsaufwand und hohen Kosten verbunden, heißt es in der Begründung.

Aufgrund der Geldentwertung der vergangenen Jahre soll es zudem zur Anpassung der Buchführungsgrenze von 700.000 Ꞓ auf 1 Mio. Ꞓ im Unternehmensgesetzbuch kommen. Betroffen sind im Wesentlichen Einzelunternehmen und Personengesellschaften für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jänner 2027 beginnen. Die Regierungsparteien hatten dazu einen Ausschussantrag eingebracht. In einem Abänderungsantrag wird zudem geregelt, dass diese Schwellenwerte auch für Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts, für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe gelten sollen.

Debatte im Ausschuss

Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2026 komme es zu mehr Rechtssicherheit, weniger Bürokratie, besseren Rahmenbedingungen für Unternehmen, zur Verwaltungsvereinfachung sowie zu Digitalisierungsmaßnahmen, hielt Kurt Egger (ÖVP) fest.

Für Karin Doppelbauer (NEOS) geht es um zahlreiche technische Anpassungen und um die Umsetzung von europäischem Recht. Besonders wichtig seien für die NEOS die "deutlichen Verbesserungen" bei geordneten Betriebsübergaben gewesen.

Da die Regierungsfraktionen den Ausschuss- und Abänderungsantrag spät übermittelt hätten, gebe es seitens seiner Fraktion heute keine Zustimmung, erklärte Jakob Schwarz (Grüne). Diese behalte man sich gegebenenfalls für das Plenum vor.

Hubert Fuchs (FPÖ) kritisierte die knappe Begutachtungsfrist von acht Tagen, obwohl eine Grundsatzverordnung des Bundeskanzlers zumindest sechs Wochen vorsehe. Zudem werde in der Wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) des Gesetzesvorhabens von Verwaltungsvereinfachung und der Förderung der Digitalisierung ohne konkrete Quantifizierung gesprochen, so Fuchs.

Sowohl Grünen-Mandatar Schwarz als auch FPÖ-Abgeordneter Hubert Fuchs bewerteten die Neuregelung der Schmutzzulagen aber grundsätzlich positiv. Fuchs erwartet sich aber dadurch Mindereinnahmen durch die Sozialversicherung, die ebenfalls nicht in der WFA abgebildet seien. Beide Abgeordneten interessierten sich zudem für die angedachte Gegenfinanzierung. Die Änderungen bei der Schmutzzulage seien durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs nötig geworden, antwortete Finanzminister Marterbauer. Die dadurch entstehenden Kosten würden mit 30 Mio. Ꞓ zum überwiegenden Teil durch eine Wiedereinführung des Vorsteuerabzugs für Drittstaatsfrächter gegenfinanziert, was vor allem türkische Frächter betreffe. Für Fuchs wird dadurch aber der Tanktourismus und CO2-Ausstoß in Österreich gefördert, was die Pläne der Bundesregierung in diesem Bereich konterkariere.

Zudem kritisierte Hubert Fuchs die Einschränkung bei der Bar-Auszahlung von Abgabenguthaben und interessierte sich für die künftig geltenden Ausnahmen. Diese beschränke sich auf Personen, die über kein Bankkonto im EWR-Raum verfügen bzw. kein Recht auf ein solches haben würden, informierte ein Experte des Finanzministeriums. (Fortsetzung Finanzausschuss) med