Wien (OTS) -

Der Vorstandssprecher der Austrian Power Grid (APG), Gerhard Christiner, hat heute auf Ö1 vor dem enormen Strombedarf geplanter Rechenzentren gewarnt und eine bundesweit einheitliche Strategie eingefordert. Für die Grünen bestätigt das, wovor sie seit Monaten warnen: Österreich droht ein unkontrollierter Ausbau von Mega-Rechenzentren, ohne dass geklärt ist, woher der Strom kommt und wer die Kosten trägt.

„Bei den Netzbetreibern liegen laut APG Anträge für Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von 6.000 Megawatt. Wenn weit mehr als die Hälfte unseres heutigen Stromverbrauchs zusätzlich im Raum steht, müssen bei der Bundesregierung alle Alarmglocken läuten. Wir können nicht Big Tech die Tür öffnen und erst danach überlegen, woher der Strom kommen soll“, sagt Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.

Dass nun auch der Übertragungsnetzbetreiber selbst nach einer Strategie ruft, zeige, wie groß das Versäumnis der Regierung sei. „Die Regierung muss endlich beantworten, welche Rechenzentren Österreich tatsächlich braucht und welchen Nutzen sie für unser Land bringen. Es kann nicht sein, dass Big Tech unsere Böden, unser Wasser und unsere Netze beansprucht, während die Bevölkerung mit höheren Stromkosten, überlasteten Netzen und den Folgen für Umwelt und Landwirtschaft leben muss“, so Zorba.

Die Ankündigung von Staatssekretär Pröll, auf kleine, grüne und dezentrale Rechenzentren zu setzen, müsse sich in konkreten Regeln niederschlagen. „Schöne Überschriften reichen nicht. Wir brauchen einen verbindlichen nationalen Masterplan, eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für jedes Rechenzentrum ab 50 Megawatt und ein Ende des Stückelns von Projekten, mit dem Umweltprüfungen umgangen werden“, sagt Zorba.

„Ja, wir brauchen Rechenzentren und digitale Infrastruktur. Aber Digitalisierung muss den Menschen dienen und darf nicht zum Selbstbedienungsladen für Big Tech werden. Wir brauchen europäische Anbieter, erneuerbaren Heimatstrom als Grundvoraussetzung und klare Regeln, bevor weitere Großprojekte genehmigt werden“, hält Zorba fest.