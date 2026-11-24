Wien (OTS) -

Heute hat die EU-Kommission in Straßburg das Herbstpaket des Europäischen Semesters vorgelegt und damit den Koordinierungszyklus für 2027 eröffnet. SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner sagt dazu: „Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit steht nach wie vor im Zentrum der europäischen Debatte. Das darf aber nicht heißen, dass wir einfach nur Regeln zurückschrauben und eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Wir müssen vorausschauen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, in unsere Zukunft zu investieren und dementsprechend auch unsere politischen Prioritäten festschreiben. Diese Prioritäten dürfen aber keine Papiertiger werden, sondern müssen sich in der Budgetplanung der EU widerspiegeln. Wir dürfen nicht den Fehler machen, aus Panik vor den steigenden Preisen und der geopolitischen Lage Entscheidungen zu treffen, die zu kurz gedacht sind. Nach einer Schätzung der EU-Kommission dürften 2026 infolge des Energieschocks in der EU rund 440.000 Arbeitsplätze weniger entstehen, als vor dem Konflikt im Nahen Osten erwartet worden war. Die Menschen in Europa müssen entlastet werden, aber nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren. Nur so schaffen wir eine widerstandsfähige Wirtschaft und stabile Arbeitsplätze von morgen. Die EU-Kommission muss in diesem Zusammenhang auch stärker auf die Qualität der Arbeitsplätze achten. Diese unterscheidet sich nach wie vor enorm zwischen Ländern, Branchen und Berufen. Es ist daher besonders erfreulich, dass heute mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung angekündigt wurden. Denn die Rechnung geht nur auf, wenn wir beides zusammendenken: Eine widerstandsfähige Wirtschaft schafft stabile Arbeitsplätze, und gleichzeitig tragen qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu einer widerstandsfähigen Wirtschaft bei.“ ****

Regner abschließend: „Ohne Frage müssen die Mitgliedstaaten ihre Haushalte sanieren, aber das darf am Ende nicht dazu führen, dass wir mit einer schwarzen Null vor einer schwarzen Zukunft stehen. Es muss Raum bleiben für Investitionen – insbesondere auf europäischer Ebene. Denn wenn wir gemeinsam investieren, können wir unsere wirtschaftliche Stärke nutzen, um bessere Konditionen auszuhandeln und Kosten zu senken.“ (Schluss) le/lw