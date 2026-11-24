Wen (OTS) -

Nach intensiven Verhandlungen haben sich die Gewerkschaft vida und der Fachverband der gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich heute in der dritten Runde auf einen neuen Kollektivvertrag für das Bewachungsgewerbe geeinigt. Er gilt für rund 15.700 Beschäftigte der privaten Sicherheitsdienstleister in ganz Österreich. Der Abschluss ist ein fairer Kompromiss: Die Kaufkraft der Beschäftigten bleibt erhalten, zugleich werden einzelne Regelungen im Rahmenrecht praxistauglicher und der Einstieg in die Branche attraktiver gestaltet.

Die Eckpunkte im Überblick:

Die Teuerung wird abgegolten, die Kaufkraft bleibt erhalten.

Sonderzahlungen im ersten Dienstjahr: Der 13. und 14. Lohn steigen. Bisher gab es im ersten Dienstjahr nur je drei Wochenlöhne.

Vordienstzeiten: Wer den Arbeitgeber wechselt, kann sie künftig bis einen Monat nach Dienstantritt geltend machen. Bisher waren diese beim Dienstantritt nachzuweisen, sonst entfiel die volle Berücksichtigung bei der Berechnung der Sonderzahlungen.

„Es waren harte Verhandlungen. Am Ende steht ein fairer Abschluss. Die Kolleginnen und Kollegen bewachen kritische Infrastruktur, Bahnhöfe, Flughäfen und Veranstaltungen – bei Tag und bei Nacht. Sie haben sich verdient, dass ihr Lohn mit den Preisen mithält. Das ist gelungen. Dazu kommen Verbesserungen, die genau bei denen ankommen, die neu in einem Betrieb anfangen. Bei den Sonderzahlungen ist das ein erster Schritt. Unser Ziel bleibt ein voller 13. und 14. Monatslohn für alle, auch im ersten Jahr“, betont Gernot Kopp, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudemanagement in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

Der Abschluss ist ein ausgewogener Kompromiss in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld. Er sichert den Beschäftigten die Kaufkraft und gibt den Unternehmen die erforderliche Planungssicherheit. Entscheidend war für uns, dass Verbesserungen für die Beschäftigten auch für die Betriebe wirtschaftlich tragfähig und in der Praxis administrierbar bleiben“, betont Mag. Hans-Georg Chwoyka, Verhandlungsleiter der Arbeitgeberseite im Fachverband der gewerblichen Dienstleister.

Praxistauglichere Regelungen beim Einstieg und Arbeitgeberwechsel

Die beiden Verbesserungen im Rahmenrecht betreffen vor allem Beschäftigte am Anfang ihres Dienstverhältnisses. In der Bewachung wechseln viele den Arbeitgeber, etwa wenn ein Auftrag an ein anderes Unternehmen geht. Bisher mussten sie ihre Vordienstzeiten schon vor dem ersten Arbeitstag bekannt geben. Wer das versäumte, bekam keine vollen Sonderzahlungen. Künftig bleibt dafür ein Monat Zeit. Zugleich steigen die Sonderzahlungen im ersten Dienstjahr. Für die Branche, die laufend Personal sucht, macht das den Einstieg attraktiver.

Dialog wird fortgesetzt

„Der Abschluss gibt Beschäftigten und Unternehmen Planungssicherheit für das kommende Jahr. Die Weiterentwicklung der Branche – bei Arbeitsbedingungen, Qualität und Ausbildung – gehen wir weiterhin gemeinsam an“, betonen Kopp und Chwoyka.

Der neue Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft.