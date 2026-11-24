Wien (OTS) -

Mit dem internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen starten morgen, am 25. November, weltweit die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Tatort Arbeitsplatz – eine Initiative der Gewerkschaft vida – nimmt dies zum Anlass, um auf eine oft übersehene Realität aufmerksam zu machen: Gewalt gegen Frauen findet nicht nur im privaten Umfeld statt, sondern auch am Arbeitsplatz.

Besonders betroffen sind Beschäftigte in Dienstleistungsberufen, die täglich mit Kund:innen, Patient:innen, Klient:innen oder Fahrgästen in Kontakt stehen.

Gewalt ist kein Berufsrisiko

„Gewalt darf niemals als Teil des Berufs hingenommen werden. Trotzdem erleben viele Frauen in Berufen des Tourismus, der Pflege, im Gesundheitsbereich, im öffentlichen Verkehr oder in sozialen Dienstleistungen Beschimpfungen, Bedrohungen, sexuelle Belästigung oder körperliche Übergriffe. Was für viele längst zum Arbeitsalltag geworden ist, darf trotzdem nicht als Berufsrisiko abgetan werden“, betont Yvonne Rychly, Schirmherrin der Initiative Tatort Arbeitsplatz.

Die Initiative verweist darauf, dass Gewalt gegen Frauen kein individuelles Versagen und kein privates Problem einzelner Betroffener ist, sondern auch oft Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse und mangelnden Respekts. Das gilt unabhängig davon, ob Gewalt im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz stattfindet.

„Wer von Gewalt betroffen ist, trägt niemals die Verantwortung dafür. Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem, das uns alle angeht. Deshalb braucht es nicht nur besseren Schutz am Arbeitsplatz, sondern auch eine Kultur des Hinschauens statt Wegschauens“, sagt Peter Traschkowitsch von der Initiative Tatort Arbeitsplatz.

Arbeitgeber:innen sollen gesetzlicher Fürsorgepflicht nachkommen

Die Initiative fordert Arbeitgeber:innen auf, ihrer gesetzlichen Fürsorgepflicht umfassend nachzukommen. Dazu gehören Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt, klare Meldewege, Schulungen, Unterstützung für Betroffene und eine Unternehmenskultur, die Übergriffe konsequent ernst nimmt.

Gleichzeitig könne auch das Arbeitsumfeld eine entscheidende Rolle spielen, wenn Beschäftigte von Gewalt außerhalb des Arbeitsplatzes betroffen sind. „Kolleg:innen und Vorgesetzte sind oft die ersten Menschen, die Veränderungen bemerken. Wer sieht, dass sich jemand zurückzieht, verängstigt wirkt oder unter Druck steht, sollte nicht wegschauen. Zivilcourage beginnt oft mit der einfachen Frage „Geht es dir gut?“.

Unterstützung kann den entscheidenden Unterschied machen – unabhängig davon, ob Gewalt im beruflichen oder privaten Kontext geschieht“, so Rychly.

Gemeinsam gegen Gewalt

Im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ setzt die Initiative Tatort Arbeitsplatz auf Sensibilisierung, Information und konkrete Handlungsmöglichkeiten für Beschäftigte, Betriebsrät:innen und Arbeitgeber:innen.

Kampagnenseite: https://www.vida.at/de/artikel/tatort-arbeitsplatz/2026/16-tage-gegen-gewalt-an-frauen

Tatort Arbeitsplatz: https://www.vida.at/de/wir-helfen/tatort-arbeitsplatz