Wien (OTS) -

Die geplante Gesundheitsreform der Regierung wird aktuell hinter verschlossenen Türen vorbereitet. „Die Ärzteschaft wurde bisher von den diversen Beratungen komplett ausgeschlossen, obwohl wir laufend unsere Expertise und aktive Mitarbeit angeboten haben“, sagt Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Das sei ebenso bedauerlich wie kurzsichtig, denn: „Wir Ärztinnen und Ärzte, die schlussendlich in diesem System arbeiten, können hier unterstützen, Projekte praxisnah, strukturiert und reibungslos umzusetzen.“ Beispiele dafür seien etwa der PVE-Gesamtvertrag sowie die rasche Umsetzung des e-Impfpasses.

Erweiterung, keine Konkurrenz

Ein zentrales Vorhaben des Gesundheitsministeriums bei dieser Reform ist die Einführung von sogenannten „Allgemeinen Gesundheitskliniken (AGK)“, auch als Facharztzentren diskutiert. Da habe die Bundeskurie bereits ein Konzept ausgearbeitet, schildert Wutscher: „Facharztzentren begrüßen wir als Erweiterung des bestehenden Netzes der fachärztlichen Versorgung - und nicht konkurrenzierend zur bestehenden niedergelassenen fachärztlichen Versorgung.“ Patientinnen und Patienten kommen so zum Vorteil mehrerer Fachrichtungen, Diagnostik und Therapie an einem Ort sowie längeren Öffnungszeiten. Das Drängen in die strukturell teureren Spitalsambulanzen könnte gebremst werden. Eine Voraussetzung müsse aber sein, dass diese Zentren von Ärztinnen und Ärzten getragen werden. Denn: „Das minimiert das Betriebsrisiko der öffentlichen Hand und garantiert, dass medizinische Entscheidungen ausschließlich nach medizinischen Forderungen fallen“, erklärt Wutscher.

Allerdings weichen die Reformpläne stark von diesem Ideal ab. Wutscher befürchte, dass damit nur eine weitere teure Parallelstruktur geschaffen werde, nämlich als Ambulatorien mit Fachärzten: „Das heißt dann wiederum, dass es keinen Gesamtvertrag wie bei den PVE geben wird und dort tätige Ärztinnen und Ärzte angestellt sein werden“, so Wutscher. Diese „Gesundheitskliniken“ sollen dann von staatlicher Seite – entweder von den Ländern, der Sozialversicherung, oder beiden errichtet und betrieben werden. „Warum man hier nicht auf die Möglichkeiten von ärztlichen Zusammenarbeitsformen wie Gruppenpraxen zurückgreift, ist unverständlich“, sagt Wutscher. Eines sei nämlich klar und auch vielfach belegt: „Staatlich geführte Einrichtungen sind niemals so effizient wie privat organisierte Unternehmen, diese Staatsmedizin beschert daher dem Gesundheitssystem noch höhere Kosten“, sagt Wutscher: „Offensichtlich sind freie Ärztinnen und Ärzte der Politik zu unbequem.“

Massiver Angriff auf freien Arztberuf droht

Diese Absicht scheint sich durch die gesamten Reformpläne zu ziehen: „Aus den Punkten, die bisher zu uns durchgesickert sind, können wir nur schließen, dass man der Bevölkerung einen Etikettenschwindel verkaufen will und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in ihrer Arbeitsweise und Erwerbsfreiheit massiv eingeschränkt werden sollen – sowohl im Kassen-, als auch im Wahlarztbereich“, warnt Obmannstellvertreter Dietmar Bayer. So wolle man den Wahlarztbereich unattraktiv gestalten, Stichwort Preisdeckelungen, Verpflichtungen zur Teilnahme am öffentlichen Gesundheitssystem und Vorgaben zur Verwendung von elektronischen Verwaltungstools: „Mit diesen Maßnahmen sollen Wahlärzte ins Kassensystem gedrängt werden“, sagt Bayer: „Die Politik versucht also, das schlecht funktionierende öffentliches Gesundheitswesen dadurch zu verbessern, indem das sehr gut funktionierende Wahlarztsystem schlecht gemacht werden soll. Das kann nicht funktionieren. Das Gegenteil sollte getan werden, nämlich Ausbau und Durchfinanzierung des Kassenarztsystems.

Außerdem stehe im Raum, dass man Kassenverträge noch weiter reglementieren möchte. Dies vor allem dadurch, dass die derzeitigen Gesamtverträge auslaufen werden, sollte es bis Ende 2028 kein Ergebnis von Gesamtvertragsverhandlungen geben. Seit Jahren versuche die Österreichische Ärztekammer mit der ÖGK einen neuen Gesamtvertrag zu verhandeln: „Wir haben einen einheitlichen Leistungskatalog in die Diskussion eingebracht, scheitern jedoch regelmäßig daran, dass die Gegenseite ­­– aufgrund von massiver Uneinigkeit zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite – bereits konsensual vereinbarte Lösungsansätze immer wieder über Bord wirft, bereits längst einvernehmliche Diskussionspunkte neu aufrollt, oder einfach Termine dilatiert – je nachdem welche der beiden Seiten gerade das Sagen hat“, so Bayer.

Protest gegen gehäufte Fehlentscheidungen

„Die vielen Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem – man denke auch an die verpflichtende Diagnosecodierung oder das Impfen in Apotheken – können wir nicht unkommentiert hinnehmen“, betont Obmannstellvertreterin Naghme Kamaleyan-Schmied: „Uns Ärztinnen und Ärzte eint, dass wir unsere Patientinnen und Patienten optimal versorgen möchten, denn ihre Gesundheit ist unser höchstes Ziel. In ihrem Interesse müssen wir gemeinsam über die drohenden Entwicklungen informieren und warnen.“ Unterlagen und Plakate für die Ordinationen werden aktuell ausgearbeitet. „Wir zählen auf die aktive Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen, um auf diese drohenden Verschlechterungen hinzuweisen“, so Kamaleyan-Schmied.

SERVICE: Das Konzept der Bundeskurie niedergelassene Ärzte zum Ausbau der fachärztlichen Versorgung finden Sie unter www.aerztekammer.at