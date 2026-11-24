Wien (OTS) -

Der Anteil des sozialen Wohnbaus in Wien liegt stabil bei etwa 40 Prozent. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Arbeiterkammer. „Wien ist und bleibt die Stadt des sozialen Wohnbaus“, so SPÖ-Wohnbausprecher Paul Stich. „Damit das aber so bleibt, dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir brauchen leistbaren, sozialen Wohnbau und ein Mietrecht, das für leistbare Mieten sorgt – egal ob im Altbau oder im Neubau. Mietwucher gehört bestraft und Befristungen und Spekulanten gehören zurückgedrängt. Wohnen ist ein Grundrecht und muss für alle leistbar sein“, so Stich. ****

Die AK-Untersuchung kommt zum Schluss, dass viele große, private Investoren in den vergangenen Jahren mit niedrigen Zinsen Wohnungen gebaut haben. Dabei sind vor allem hochpreisige Wohnungen entstanden, die nun oft leer stehen. „Wenn wir den Wohnbau allein dem privaten Markt überlassen, wird gebaut, was die höchste Rendite verspricht. Ob sich die Menschen die Miete leisten können, spielt dann kaum eine Rolle“, so der SPÖ-Abgeordnete.

Die SPÖ setzt sich in der Bundesregierung für leistbares Wohnen ein. So unterliegen auch private Neubaumieten der Mietpreisbremse. „Wir wollen noch weitergehen und treten auch weiterhin für ein Mietrecht ein, das alle Mieter:innen gleichermaßen schützt – egal ob Altbau oder Neubau“, so Stich. (Schluss) mf/lw