Wien (OTS) -

Wien, 24. November 2026 – Gesundheitsförderung beginnt im Kindergarten: Beim heutigen Pressegespräch stellten KIWI – Kinder in Wien und Ergotherapie Austria ein gemeinsames Pilotprojekt vor, das an sechs KIWI-Standorten in ganz Wien kindergartenbasierte Ergotherapie etabliert. Im Mittelpunkt steht ein innovativer Ansatz: „Ergotherapeut*innen arbeiten direkt mit den pädagogischen Teams zusammen, um die Entwicklung, Teilhabe und Chancengerechtigkeit aller Kinder im Kindergartenalltag zu stärken und inklusive Bildungsräume aktiv mitzugestalten“, erläutert Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria.

Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit im pädagogischen Alltag: Gemeinsam mit den Pädagog*innen werden Gruppensituationen betrachtet, Herausforderungen analysiert und konkrete Handlungsmöglichkeiten entwickelt. So profitieren nicht nur einzelne Kinder, sondern die gesamte Gruppe. Gleichzeitig werden Fachkräfte unterstützt und die multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Elementarbildung nachhaltig verankert.

Kindergarten als erste Bildungseinrichtung stärken

Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und bietet enormes Potenzial, Kinder frühzeitig in ihrer Entwicklung zu stärken und ihre Gesundheit zu fördern. Dieses Potenzial müsse endlich umfassend anerkannt und durch entsprechende Ressourcen und Rahmenbedingungen unterstützt werden, betont Mag.a Gudrun Kern, Geschäftsführerin und pädagogische Leitung von KIWI – Kinder in Wien: „Investitionen in die Elementarbildung sind immer auch Investitionen in die Gesundheit und die Zukunft unserer Kinder. Deshalb darf die Verantwortung dafür nicht allein beim Bildungsressort liegen, sondern muss auch von anderen Bereichen wie Gesundheit, Familie und Wirtschaft mitgetragen werden.“

Dazu gehöre auch eine nachhaltige Finanzierung präventiver Angebote: „Kindergartenbasierte Ergotherapie sollte durch die Sozialversicherung mitfinanziert werden. Gerade im Kindergarten können wir frühzeitig ansetzen und Kinder in ihrer Entwicklung stärken, bevor sich Herausforderungen verfestigen.“ Unterstützende Maßnahmen, wie sie im Schulbereich bereits finanziert werden, seien ausdrücklich zu begrüßen – sie müssten aber bereits im Kindergarten ansetzen.

Ergotherapeut*innen unterstützen dort, wo Entwicklung stattfindet

Ergotherapeut*innen verfügen über spezifische Expertise, wenn es darum geht, die Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit von Kindern zu fördern. Sie unterstützen Kinder dabei, Fähigkeiten zu entwickeln, Herausforderungen zu bewältigen und aktiv am Alltag teilzunehmen. Dazu zählen beispielsweise die spielerische Förderung feinmotorischer Fähigkeiten, die Anpassung von Spiel- und Schreibmaterialien, die Gestaltung geeigneter Lernumgebungen oder die Unterstützung bei alltäglichen Handlungen wie Spielen, Essen, Schreiben oder Umziehen. „Der besondere Mehrwert der kindergartenbasierten Ergotherapie liegt darin, dass sie direkt dort ansetzt, wo Kinder lernen und sich entwickeln. Gemeinsam mit den Pädagog*innen können wir erkennen, welche Barrieren bestehen und wie sich Rahmenbedingungen verändern lassen, damit möglichst alle Kinder davon profitieren“, erklärt die Projektverantwortliche bei Ergotherapie Austria, Stefanie Holt.

Konkrete Veränderungen im Kindergartenalltag

Welchen Mehrwert die Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen für Kindergärten und Horte bietet, zeigt sich bereits in der praktischen Umsetzung des Pilotprojekts. „Wenn pädagogische und ergotherapeutische Expertise zusammenkommen, entstehen neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten, von denen nicht nur einzelne Kinder, sondern die gesamte Gruppe profitiert“, berichtet Mag.a Andrea Stern, Leiterin des KIWI-Kindergartens Altmannsdorfer Straße.

Gemeinsam mit der Ergotherapeutin wurden dort alltägliche Situationen analysiert und konkrete Veränderungen erarbeitet. So sorgen beispielsweise akustische Signale und visuelle Bildkarten beim Mittagessen für klarere Abläufe und mehr Orientierung. Erste positive Veränderungen seien bereits erkennbar: Die Kinder finden zunehmend Sicherheit in den Abläufen, der Lärmpegel beim Mittagessen hat sich reduziert. „Für unser Team bedeutet die multiprofessionelle Zusammenarbeit eine wertvolle fachliche Unterstützung. Oft sind es kleine Veränderungen im Alltag, die für die Kinder einen großen Unterschied machen können.“

Frühzeitig ansetzen, bevor Probleme entstehen

Gerade der Wechsel vom Kindergarten in die Schule macht deutlich, wie wichtig grundlegende Fähigkeiten für einen gelungenen Start in die Bildungslaufbahn sind. Werden Schwierigkeiten frühzeitig erkannt, können Kinder gezielt unterstützt und gefördert werden. „Besonders im pädiatrischen Bereich gibt es lange Wartelisten und viele Kinder und Eltern, die auf einen Ergotherapieplatz warten. Hier ist es daher ganz besonders wichtig, präventiv anzusetzen und zwar bevor Probleme entstehen“, betont Hackl.

Ergotherapie Austria setzt sich daher für einen flächendeckenden Ausbau kindergartenbasierter Ergotherapie sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Bildungssystem ein. „Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, sich von Anfang an bestmöglich zu entwickeln. Dieses innovative Pilotprojekt, das auf „Prävention statt Therapie“ und multiprofessionelle Zusammenarbeit setzt, ist ein Zukunftsmodell für die gesamte Elementarbildung “, betont Hackl abschließend.

KIWI – Kinder in Wien ist ein privater Trägerverein, der derzeit an 91 Standorten in Wien Kindergärten und Horte betreibt. KIWI hat rund 1.770 Mitarbeiter*innen, die in 370 Kindergarten- und Hortgruppen um die 8.000 Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren auf ihrem Bildungsweg begleiten. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stehen Kinderrechte, Partizipation, Inklusion und eine qualitätsvolle, zeitgemäße Bildung und Betreuung.

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, die ergotherapeutische Versorgung der österreichischen Bevölkerung sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.

Link zum Mitschnitt des Pressegesprächs: www.kinderinwien.at/livestream-kge