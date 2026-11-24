Wien (OTS) -

„Angriffe mit Drohnen können unsere Strom- und Trinkwasserversorgung gefährden. Die Österreicher:innen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat auf solche Bedrohungen vorbereitet ist. Eine Strategie auf dem Papier allein reicht dafür nicht aus. Es ist gut, dass die Bundesregierung nach einem Jahr endlich eine Drohnenschutzstrategie vorlegt. Doch ausgerechnet jene Maßnahmen, die im Ernstfall entscheidend sind, bleiben weiterhin bloße Ankündigungen“, sagt Agnes-Sirkka Prammer, Sprecherin der Grünen für Inneres, zur heute präsentierten Drohnenschutzstrategie. Der Nationalrat hatte die Erarbeitung einer solchen Strategie im November 2025 auf Initiative der Grünen einstimmig beschlossen.

Bis heute ist die Meldepflicht für Drohnenflüge nicht beschlossen. Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zur Drohnenabwehr für Betreiber kritischer Infrastruktur fehlen weiterhin. Auch die Frage, wer im Ernstfall das Kommando übernimmt, bleibt offen. Weil die Bundesregierung die Strategie nicht veröffentlicht hat, ist zudem nicht nachvollziehbar, ob und wie diese Frage darin beantwortet wird. Selbst Zahlen darüber, wie häufig es in Österreich zu Drohnenvorfällen kommt, liegen öffentlich nicht vor.

„Die Menschen in Österreich haben ein Recht darauf, dass unser Bundesheer auf moderne Bedrohungen vorbereitet ist. Ein Blick in die Ukraine zeigt, welche zentrale Rolle Drohnen mittlerweile in der Kriegsführung spielen. Österreichs Bundesheer verfügt laut eigener Strategie bislang nur über eingeschränkt wirksame Abwehrsysteme, die Cobra erhält erst ab 2027 zwei moderne Systeme. Im Ernstfall bleibt keine Zeit mehr, Zuständigkeiten zu klären oder über fehlende Ausrüstung zu diskutieren. Dann muss jeder Handgriff sitzen“, betont David Stögmüller, Wehrsprecher der Grünen.

Wie real die Gefahr auch abseits von Kriegsgebieten ist, zeigt der Blick nach Deutschland. Wiederholt mussten dort aufgrund von Drohnenvorfällen Start- und Landebahnen gesperrt werden. Tausende Reisende können durch solche Vorfälle unmittelbar betroffen sein. „Wir dürfen nicht erst dann handeln, wenn in Österreich ein Flughafen stillsteht oder unsere Stromversorgung angegriffen wird. Sicherheitspolitik bedeutet, auf Gefahren vorbereitet zu sein, bevor sie eintreten“, so Prammer.

Die Grünen fordern daher die rasche Vorlage der angekündigten Gesetze, klare Zuständigkeiten für den Ernstfall, ein zentrales Lagebild und eine regelmäßige Berichterstattung an das Parlament.

„Die Menschen in Österreich brauchen keine weiteren Sicherheitsversprechen, sondern die Gewissheit, dass sie im Ernstfall geschützt werden. Wir werden die Bundesregierung daran messen, was sie tatsächlich umsetzt“, so Prammer und Stögmüller abschließend.