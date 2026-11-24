Eisenstadt (OTS) -

Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth lädt die Mitglieder der Landesregierung und der Landtagsklubs zur Mitarbeit ein. „Wir müssen gemeinsam an die Zukunft des Burgenlands glauben und das auch glaubhaft umsetzen“, so der Kammerpräsident, der beim Wirtschaftsparlament Arbeitstermine mit den Regierungs- und Landtagspolitikern ankündigt.

Internationale Krisen, hohe Energiekosten, zunehmender Wettbewerbsdruck - der Wirtschaftsstandort Burgenland ist unter Druck und braucht neuen Schwung. Beim Wirtschaftsparlament machte die Wirtschaftskammer deutlich, wo jetzt angesetzt werden muss: bessere Chancen für regionale Betriebe bei öffentlichen Aufträgen, weniger Bürokratie und mehr Fairness im Sozialsystem. Gleichzeitig startet die WK mit einem Wirtschaftsprogramm 2027 einen gemeinsamen Zukunftsprozess für den Standort.

Die heimischen Betriebe stärken und dem Wirtschaftsstandort Burgenland neue Dynamik geben: Mit diesem klaren Anspruch ging das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Burgenland über die Bühne. „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus, investieren und sorgen für Wertschöpfung in den Regionen. Wir kämpfen dafür, dass sie dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden“, betonte Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth.

Regionale Betriebe bei öffentlichen Aufträgen stärken

Einen wichtigen Hebel sieht die WK Burgenland bei öffentlichen Aufträgen. Deren Volumen bewegt sich im Burgenland nach Berechnungen der Wirtschaftskammer in einer Größenordnung von rund 1,5 bis 1,9 Milliarden Euro jährlich. Ausschreibungen müssten daher so gestaltet werden, dass auch kleine und mittlere heimische Unternehmen faire Chancen haben. Ein von Experten erarbeiteter Leitfaden für regionale Bauvergaben soll Gemeinden dabei unterstützen.

„Wo öffentliche Mittel investiert werden, müssen regionale Betriebe eine echte Chance bekommen. Damit sichern wir Arbeitsplätze und halten Wertschöpfung im Land“, so Wirth.

Weniger Bürokratie, mehr Zeit fürs Unternehmen

Dringenden Handlungsbedarf gibt es auch beim Bürokratieabbau. Burgenländische Betriebe wenden laut Wirtschaftskammer jährlich rund 400 Millionen Euro beziehungsweise 7,4 Millionen Arbeitsstunden für administrative Pflichten auf. Die WK Burgenland fordert daher einfachere und schnellere Verfahren, weniger Doppelmeldungen und eine Digitalisierung, die Betriebe tatsächlich entlastet.

„Diese Zeit fehlt bei Kunden, Mitarbeitern, neuen Ideen und Investitionen. Unser Auftrag ist daher klar: Wir müssen den Betrieben wieder mehr Zeit zum Arbeiten und Wirtschaften geben“, fordert Wirth.

Fairness im Sozialsystem

Zu einem starken Standort gehört für die WK Burgenland auch ein funktionierendes und faires Sozialsystem. Wer Unterstützung braucht, müsse sich darauf verlassen können. Gleichzeitig brauche es Konsequenzen bei nachgewiesenem Missbrauch, sowohl bei unrechtmäßig bezogenen Leistungen als auch bei Unternehmen, die Sozialabgaben umgehen oder Beschäftigte falsch anmelden.

„Fairness bedeutet: Wer Hilfe braucht, bekommt sie. Wer das System missbraucht, muss mit Konsequenzen rechnen. Wer arbeitet und Beiträge leistet, muss sich darauf verlassen können, dass mit diesem Geld verantwortungsvoll umgegangen wird“, so Wirth.

Wirtschaftsprogramm 2027: Vom Reden ins Tun kommen

„Wir haben eine umfassende Standort-Studie in Auftrag gegeben, die 155 Faktoren – von den wirtschaftlichen Kennzahlen, über Arbeitsmarkt, Tourismus, Innovationpotenzial und vieles mehr beleuchtet“, so Wirth. Ein erster Zwischenbericht zeichne ein besorgniserregendes Bild: „Unsere Wirtschaft schrumpft im Produktionsbereich, das Mittel- und Südburgenland verlieren immer mehr den Anschluss an den Norden. Und das Burgenland hat verglichen mit den anderen Bundesländern die älteste Bevölkerung. Was natürlich die Politik mit dem Gesundheitswesen und dem Pflegebereich vor enorme Herausforderungen stellt. Gleichzeitig haben wir aber zu wenige Fachkräfte und viel zu wenige Lehrlinge.“

Der Wirtschaftsstandort Burgenland habe zwar an Dynamik verloren, aber nicht sein Potenzial, richtet die Wirtschaftskammer den Blick nach vorne. Wirth lud nun alle im Landtag vertretenen Parteien dazu ein, auf Grund der Studie an einem gemeinsamen wirtschaftspolitischen Programm für das Burgenland zu arbeiten: „Wir bringen unsere Vorstellungen ein und werden zuhören. Entscheidend ist, dass wir aus unterschiedlichen Positionen zu gemeinsamen Schritten kommen. Zukunft braucht uns alle“, so Wirth.

Bei diesen Arbeitsterminen werden neben der Studie auch die Aufgaben und Pflichten der Wirtschaftskammer präsentiert. Das Ergebnis dieses Prozesses soll ein wirtschaftspolitische Zielprogramm für das Burgenland sein. „Ich bin überzeugt, die Zeiten, hier parallel zu arbeiten oder gar gegeneinander, sind vorbei – das können und dürfen wir uns nicht mehr leisten, wenn wir den Turnaround für das Burgenland schaffen wollen!“, so Wirth abschließend.