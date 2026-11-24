Wien (PK) -

Im Finanzausschuss standen die Stabilität des österreichischen Bankensektors, die Finanzierung von Wohnbauprojekten und die Sicherung der Bargeldversorgung im Mittelpunkt. Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher berichtete über eine robuste Konjunkturentwicklung in der Weltwirtschaft. Die österreichische Wirtschaft dürfte 2026 um 0,8 % wachsen, führte Kocher aus. Dies sei besser als erwartet, aber aufgrund der großen geopolitischen Unsicherheiten weiterhin fragil. Die Inflation sei aufgrund erhöhter Energiepreise weiterhin hoch, sagte er im Rahmen der Aussprache im Finanzausschuss.

Diskutiert wurden Maßnahmen gegen den Mangel an leistbarem Wohnraum, die Aufstellung zusätzlicher Bankomaten im ländlichen Raum sowie die Einführung neuer Euro-Banknoten und des digitalen Euro. Thematisiert wurden die Auswirkungen von Zinsen, Inflation und künstlicher Intelligenz auf die wirtschaftliche Entwicklung. Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger ging auf die Banken und die Finanzmarktstabilität ein. Die Kreditqualität stabilisiere sich. Gleichzeitig präge der Immobilien- und Bausektor die Entwicklung notleidender Kredite, sagte sie.

Stiftinger: Risikotragfähigkeit der Banken steigt weiter

Der Gewinn des österreichischen Bankensektors sei nach wie vor hoch, führte Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger aus. Im ersten Halbjahr 2026 sei er auf 9,3 Mrd. Ꞓ gestiegen. Sie begründete dies mit Einmaleffekten, zu denen insbesondere erhebliche Wertaufholungen bei Beteiligungen sowie der Erwerb einer Bank in Polen zählen. Die Risikotragfähigkeit der österreichischen Banken steige weiter, war sie überzeugt.

Obwohl sich die Kreditqualität gemessen an der Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) stabilisiert habe, wachse der nominale Bestand notleidender Kredite weiter, unterstrich die Vize-Gouverneurin. Sie begründete dies mit der steigenden Neukreditvergabe - nicht mit rückläufigen Kreditausfällen. Als besonders risikoreich bezeichnete sie Kredite für Gewerbeimmobilien.

Der sektorale Systemrisikopuffer für Gewerbeimmobilienfinanzierungen in Österreich sei eingeführt worden, um gegen verstärkte Risiken abzusichern, so Stiftinger. Die OeNB sehe keine negativen Auswirkungen auf die Kreditvergabe - weder bei den Zinsen noch beim Neukreditvolumen. Sie ortete keine neuen systemischen Risiken, da die Kreditvergaberichtlinien eingehalten werden.

Zu wenig leistbarer Wohnraum

Arnold Schiefer (FPÖ) ging es darum, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Problematisch sei nicht die private Finanzierung, sondern der gewerbliche Wohnbau, unterstrich er. Angesichts geringer Neubauten ortete er eine "Riesenlücke in vier bis fünf Jahren".

Finanzminister Markus Marterbauer erklärte, dass die Nachfrage nach Wohnungen aufgrund des Bevölkerungswachstums steigt. Besonders gefragt sei leistbarer Wohnraum. Beim Wohnungsangebot gebe es jedoch große Unterschiede: Während es im frei finanzierten Wohnbau ein Überangebot gebe, fehle es vor allem an leistbaren Wohnungen. Laut Marterbauer steht der gemeinnützige Wohnbau vor der Herausforderung, ausreichend geeignete Grundstücke zu finden. Banken seien aufgrund der Rahmenbedingungen angehalten, ihr Risiko zu minimieren, erklärte Andreas Ottenschläger (ÖVP), deshalb würden wenig Bauträgerkredite vergeben.

Bauträger kommen nicht mehr so leicht an Kredite, fasste Tomaselli zusammen. In den vergangenen Jahren sei viel verdient worden. Derzeit finde eine Marktbereinigung statt, befürwortete Tomaselli die Verhaltensänderung der Banken, die nun bei der Kreditvergabe vorsichtiger sind. Zudem machte sie auf den gesunkenen Goldpreis aufmerksam und erkundigte sich nach den Auswirkungen auf die Realwirtschaft.

Es gelte, die Bauwirtschaft wieder anzukurbeln, erläuterte Christoph Pramhofer (NEOS) und brachte ein Paket für die Bauwirtschaft zur Sprache. Zudem ging er auf die Inflation und die Lohn-Preis-Spirale ein. Dadurch würde die Inflation länger hoch bleiben, selbst wenn der ursprüngliche Auslöser bereits weggefallen sei, kritisierte er.

Die SPÖ-Abgeordnete Barbara Teiber hinterfragte die unterschiedliche Entwicklung der Kreditqualität österreichischer Banken im Inland und bei ihren Tochterbanken in Zentral- und Südosteuropa (CESEE).

Bargeldversorgung: 120 OeNB-Bankomaten für unterversorgte Gemeinden

329 Gemeinden seien 2024 ohne Geldausgabegeräte gewesen, informierte Kocher über die Bargeldversorgung in Österreich. Im Rahmen der OeNB-Bankomaten-Initiative sollen in drei Tranchen 120 Geräte errichtet werden. Zwei Drittel der Geräte seien bereitgestellt, so Christoph Matznetter (SPÖ), der sich für eine flächendeckende Versorgung einsetzte und sich für ergänzende Aktionen interessierte. Wenn in 120 Gemeinden Bankomaten aufgestellt werden, bleiben weiterhin Gemeinden ohne Bankomatversorgung, brachten Hubert Fuchs und Maximilian Linder (beide FPÖ) zu Sprache. Die Auswahl erfolge nach Kriterien wie etwa der Entfernung zum nächsten Bankomaten, erklärte Kocher. Derzeit würde eine Million Euro für das Betreiben der Bankomaten ausgegeben, sagte Kocher zu Linder. Tomaselli hielt diesen Verlust für "überschaubar". Angesichts der Gewinne der Banken sei es nicht nachvollziehbar, warum sie keine eigenen Bankomaten betreiben, sagte die Abgeordnete.

Die OeNB-Bankomaten sollen ausschließlich in Orten aufgestellt werden, die im Februar 2025 weder über ein Geldausgabegerät noch über eine Bankfiliale verfügten. Die Gemeinden stellen dafür einen geeigneten Standort sowie die Stromversorgung bereit. Für die OeNB handle es sich um ein Verlustgeschäft, da in Österreich Bankomaten ohne Gebühren betrieben werden, wie Kocher erklärte. Auf lange Frist müsse man sich Gedanken machen, wie weiter vorgegangen werde, so Kocher. Es hänge sehr viel davon ab, wie viel die Bargeldinfrastruktur genutzt werde, also ob die Leute Bargeld nutzen, sagte er zu Matznetter.

Neue Euro-Banknoten ab 2029/2030

Die EZB hatte die Menschen in Europa eingeladen, ihre Meinung zu zehn Gestaltungsvorschlägen für die dritte Serie der Euro-Banknoten abzugeben, führte Kocher aus. Fast 470.000 Menschen aus Österreich hatten sich beteiligt, das sei der höchste Wert aller Euroländer. Europaweit nahmen 10 Millionen Menschen an der Online-Umfrage teil. Der EZB-Rat soll im Dezember 2026 über das künftige Design der Euro-Banknoten entscheiden. Diese sollen ab 2029 oder 2030 in Umlauf gebracht werden, informierte Kocher. Die neue Serie soll neben modernsten Sicherheitsvorkehrungen eine nachhaltigere Produktion ermöglichen und Verbesserungen für Menschen mit Behinderung mit sich bringen, so Kocher.

Die Bargeldversorgung in Europa sei abgesichert, war Georg Strasser (ÖVP) angesichts neuer Banknoten und der Aufstellung von Bankomaten im ländlichen Raum überzeugt.

Kocher: Keine Verwendungspflicht für den digitalen Euro

Auf EU-Ebene werde derzeit das Single Currency Package bestehend aus der Verordnung über den digitalen Euro und der Legal Tender Cash Regulation (Bargeld-Verordnung) verhandelt, erläuterte Kocher. Die OeNB unterstütze die Festlegung eines gesetzlichen Rahmens zur Einführung eines digitalen Euros zur Stärkung der europäischen Souveränität. Es gelte, auch digitales Bezahlen im Sinne der Wahlfreiheit abzusichern, betonte Strasser.

Barbara Kolm (FPÖ) thematisierte, dass die nächste politische Trilogverhandlung in der ersten Dezemberwoche 2026 stattfindet, und erkundigte sich nach einer Verwendungspflicht für Bürger. Es werde keine Verwendungspflicht geben, versicherte Kocher.

Zinsen, KI und Inflationsentwicklung

Österreich bilde im IWF gemeinsam mit der Türkei, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien sowie dem Kosovo eine von insgesamt 25 Stimmrechtsgruppen. Österreich stelle von 1. November 2026 bis 31. Oktober 2028 den Exekutivdirektor. Helmut Ettl wurde für diese Funktion nominiert und von den Ländern der Stimmrechtsgruppe gewählt, informierte Kocher.

In der Diskussion machte Schiefer (FPÖ) auf den Zusammenhang zwischen Staatsinvestitionen und steigenden Zinsen aufmerksam. Budgetentscheidungen würden schwieriger, stimmte der Gouverneur zu. Matznetter (SPÖ) ging auf die generelle Zinspolitik ein und thematisierte die Entwicklung der NPL.

Strasser interessierte sich auch für Investitionen in die KI-Infrastruktur und deren Auswirkungen auf Wettbewerb und Arbeitsplätze. 2027 werde KI einen Einfluss auf das Wachstum haben, so Schwarz (Grüne). Die Schätzungen über das Wachstumspotenzial würden weit auseinanderliegen, führte Nationalbank-Gouverneur Kocher aus. Es hänge davon ab, wie stark künstliche Intelligenz angenommen werde. Gleichzeitig verwies er auf das Risiko vermehrter Cyberangriffe.

Barbara Teiber (SPÖ) interessierte sich für die Einschätzung der österreichischen Inflationsentwicklung im Vergleich zu anderen Ländern. (Fortsetzung Finanzausschuss) gla