Wien (OTS) -

Kleinwasserkraft Österreich und Partner aus Forstwirtschaft, Industrie, und Holzwirtschaft sowie regionale Unternehmen übergeben ihr Positionspapier „Evidenzbasierte Lösungen für Klima, Gewässerökologie und regionale Energieversorgung“ an Bundesminister Totschnig.

Die Allianz wird neben Kleinwasserkraft Österreich unter anderem von Land&Forst Betriebe Österreich, dem Waldverband Österreich, dem Fachverband der Holzindustrie, der Liechtenstein Gruppe, voestalpine, der Wirtschaftskammer Österreich sowie zahlreichen Sägewerken, Forstbetrieben und Unternehmen unterstützt. Gemeinsam setzen sie sich für Rahmenbedingungen, die Energiewende, Versorgungssicherheit und Gewässerschutz auf Basis wissenschaftlicher Fakten zusammenbringen, ein.

Regelwerke an den Stand der Wissenschaft anpassen

Die Kleinwasserkraft ist seit jeher eine wichtige Stütze der heimischen Wirtschaft und sorgt dezentral für Versorgungssicherheit und niedrige Kosten. Moderne Anlagen sind mit dem guten ökologischen Zustand der Gewässer vereinbar.

Die geltenden europäischen und nationalen Vorgaben verfolgen das Ziel, die ökologische Funktionsfähigkeit unserer Gewässer langfristig sicherzustellen. Gleichzeitig ist es wichtig, bestehende technische Anforderungen und Maßnahmen regelmäßig anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überprüfen. Das betrifft insbesondere die Dimensionierung und Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegshilfen sowie die Festlegung ökologisch notwendiger Restwassermengen. Ziel muss es sein, die gesetzlichen Gewässerschutzziele wirksam zu erreichen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit angemessen zu berücksichtigen. Der Fokus liegt daher auf praxistauglichen und ökologisch wirksamen Lösungen, die den Gewässerschutz und die nachhaltige Nutzung der Wasserkraft miteinander verbinden.

Der Fokus des Papiers der Branche ist daher wissenschaftliche Evidenz und Verhältnismäßigkeit.

„Unsere Betreiber*innen wollen investieren – in mehr Strom und in eine hochwertige Gewässerökologie. Investitionen werden aber durch sich schnell ändernde Auflagen erschwert. Wir brauchen wissenschaftliche Evidenz, Rechtssicherheit und deutlich kürzere Verfahren“ , betont Hannes Taubinger, Präsident von Kleinwasserkraft Österreich.

Strom aus der Region – Potenziale nutzen

Österreichs Flüsse sind von zahlreichen Wehren und Schwellen verbaut, die für Fische oft unüberwindbar sind. Wird an einem solchen bestehenden Hindernis ein Kraftwerk errichtet, kann zusätzlicher Strom produziert werden, und eine Fischwanderhilfe macht den Fluss wieder durchgängig. Dieses Potenzial bleibt leider vielfach ungenutzt. „Im Sinne von Gewässerökologie und Energiewende brauchen wir gerade dort rasche Verfahren. Gleichzeitig müssen Vorgaben auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen. Sonst verschenkt Österreich sauberen, heimischen Strom“ , sagt Paul Ablinger, Geschäftsführer von Kleinwasserkraft Österreich.

Die Forderungen der Allianz

Ende des Gold-Platings: Rücknahme aller Vorgaben zur Gewässernutzung, die über das europäische Recht hinausgehen

Volle Berücksichtigung im EABG: gesetzlich festgelegtes überragendes öffentliches Interesse und deutlich kürzere Verfahren auch für die Kleinwasserkraft

Evidenz statt Annahmen: ökologische Auflagen nur auf Basis belastbarer empirischer Daten, mit laufender Evaluierung und Anpassung bestehender Gesetze und Verordnungen

Nachweispflicht der Behörden: Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit vorgeschriebener Maßnahmen müssen belegt werden – insbesondere bei Eingriffen in bestehende Rechte

Bestehende Potenziale nutzen: zügiger Ausbau vorrangig bei bereits bestehenden, nicht fischpassierbaren Querbauwerken in Gewässern

Realistischer Zeitrahmen: Anpassung der Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie an einen realistischen Umsetzungshorizont auf nationaler und europäischer Ebene

Ausnahmen ermöglichen: Sicherstellung von Ausnahmemöglichkeiten bei der Umsetzung von Sanierungsverordnungen

„Wir freuen uns über die Gesprächsbereitschaft des Ministers und hoffen, dass unsere Forderungen im gemeinsamen Interesse rasch in die Gesetzgebung einfließen. Die Branche ist jederzeit gesprächsbereit, um gemeinsam Lösungen zu finden, die der Stromversorgung und der Gewässerökologie gleichermaßen zugutekommen“ , so Taubinger.

Bundesminister Norbert Totschnig ergänzt abschließend: „Die Wasserkraft ist ein wichtiger Bestandteil unserer heimischen Energieversorgung. Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für den Schutz und die ökologische Funktionsfähigkeit unserer Gewässer. Deshalb ist mir der konstruktive Austausch mit allen Beteiligten wichtig. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Wasserkraftnutzung mit den ökologischen Anforderungen unserer Gewässer in Einklang zu bringen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Durchgängigkeit unserer Flüsse und der Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegshilfen. Dafür braucht es einen offenen Dialog und praxistaugliche Lösungen auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse.“

Das vollständige Positionspapier „Evidenzbasierte Lösungen für Klima, Gewässerökologie und regionale Energieversorgung“ steht hier zum Download bereit: Positionspapier