Wien (PK) -

Der Konsumentenschutzausschuss des Nationalrats sprach sich mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS für eine Regierungsvorlage aus, die der Aufhebung der obsolet gewordenen VKI-Finanzierungsgesetze für den Zeitraum 2020 bis 2022 dient. Dadurch soll aber auch die Berichtspflicht an den Nationalrat entfallen. Die Grünen wollen, dass diese erhalten bleibt, konnten sich mit einem entsprechenden Ausschussantrag aber nicht durchsetzen. Auch die FPÖ kritisierte den "Entfall zulasten der Transparenz". Die zur Diskussion stehenden Initiativen der Oppositionsfraktionen zu Verbraucherthemen wurden vertagt.

Aufhebung der VKI-Finanzierungsgesetze für 2020 bis 2022

Da die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) seit dem Jahr 2023 über mehrjährige Förderverträge erfolgt, seien die für die Jahre 2020, 2021 und 2022 beschlossenen Finanzierungsgesetze laut der entsprechenden Regierungsvorlage obsolet. Auch die Berichtspflicht an den Nationalrat über die Verwendung der Mittel könne im Sinne der Entbürokratisierung gestrichen werden, da der Konsumentenschutzausschuss auch ohne spezifische Verpflichtung umfangreich über die Tätigkeit und Förderung des VKI informiert werde (718 d.B.).

Es sei zwar klar, dass die Gesetze nicht mehr benötigt werden, aber ein Problem, dass hinter diesem Deckmantel Transparenz eingespart werden soll, meinte Alma Zadić (Grüne). Das Parlament würde um Kontrollrechte beschnitten. In ihrem Antrag heißt es, die jährliche Berichterstattung sei ein wesentliches Instrument, um Transparenz über die Mittelverwendung des VKI - angesichts seiner wichtigen Aufgaben - sicherzustellen. Eine bloß freiwillige Information des zuständigen Ministeriums könne eine verbindliche und regelmäßige Berichterstattung nicht ersetzen.

Die FPÖ stimmte dem zu. Der Überblick über die Tätigkeiten und Mittelverwendungen des VKI sei wichtig, sagte Michael Oberlechner (FPÖ). Es sei unverständlich, warum der Bericht - unter dem Vorwand der Bürokratisierung - entfallen soll. Eine finanzielle Absicherung des VKI wäre aus seiner Sicht unabhängig von politischen Förderentscheidungen wünschenswert. Auch sein FPÖ-Fraktionskollege Sebastian Schwaighofer brachte seine Unterstützung für den Vorstoß der Grünen zum Ausdruck.

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig garantierte den Ausschussmitgliedern, auch ohne Berichtspflicht weiterhin über den VKI zu informieren. Die Transparenz sei aus ihrer Sicht gegeben. Die aktuellen Berichte seien für jede Bürgerin und jeden Bürger online abrufbar. Sie betonte, dass die Konsumentinnen und Konsumenten durch die Gesetzesnovelle keinerlei Nachteile hätten und dass sich für sie nichts verändere. Der VKI werde seine wertvolle Arbeit fortführen wie bisher. Seine Finanzierung sei geregelt. Durch die dreijährigen Förderverträge sei mehr Planbarkeit geschaffen worden.

Auch SPÖ-Mandatarin Julia Elisabeth Herr betonte, dass die finanzielle Absicherung des Vereins für Konsumenteninformation gesichert sei. Sie ging auf die Überprüfung der Einhaltung von Gerichtsurteilen sowie auf die Vorjahresbilanz ein. Die über 230 geführten Verfahren hätten eine Erfolgsquote von 90 %, wodurch für Verbraucherinnen und Verbraucher fast 40 Mio. Ꞓ zurückgeholt worden seien.

NEOS-Mandatarin Ines Holzegger argumentierte vor dem Hintergrund der Entbürokratisierung. Durch den Entfall der Berichtspflicht würden Ressourcen frei werden. Generell gelte es zu überlegen, wo genau es Berichtspflichten brauche. Es spreche aber nichts dagegen, den VKI für eine Ausschussdebatte einzuladen, meinte sie. Dazu brauche es ihrer Meinung nach keinen Bericht. Dass dadurch Ressourcen gespart werden, glaubt Ralph Schallmeiner (Grüne) nicht. Er wies auf die Bedeutung der rechtlichen Verbindlichkeit hin.

FPÖ für gesetzlichen Mindestauszahlungsbetrag bei Bankomaten

Die Freiheitlichen setzen sich dafür ein, dass Betreiber von Bankomaten pro Bargeldbehebung einen gesetzlichen Mindestauszahlungsbetrag von 400 Ꞓ ermöglichen müssen, sofern das individuelle Karten- oder Kontolimit dem nicht entgegensteht (1109/A(E)). Hintergrund ist, dass sich laut FPÖ-Antragsteller Manuel Pfeifer an einigen Bankomaten in Österreich pro Behebung mittlerweile nur mehr 200 Ꞓ abheben lassen. Wer trotzdem diese Summe in bar benötige, müsse mehrfach hintereinander abheben, was zu unnötigen Zusatzkosten führen könne, kritisierte Pfeifer das Geschäftsmodell.

Laut Andreas Kühberger (ÖVP) seien nur wenige Bankomaten betroffen. Es handle sich nicht um österreichische Anbieter. Er betonte wie auch Bernhard Herzog (SPÖ), dass die Bargeldversorgung gesichert sei. Eine Vertagung mache Sinn, um die Dynamik zu beobachten. Ines Holzegger (NEOS) konnte die FPÖ-Position nicht nachvollziehen, da die Gebühren in der Regel von den Banken übernommen würden.

EU-Digital Fairness Act: Grüne fordern verbesserten Online-Verbraucherschutz

Die Grünen fordern die Konsumentenschutzministerin dazu auf, sich bei den Verhandlungen des Digital Fairness Acts auf EU-Ebene aktiv für einen verbesserten Verbraucherschutz in der digitalen Welt einzusetzen. Aktuell würden - trotz bestehender Regeln wie dem Digital Services Act - erhebliche Schutzlücken für Konsumentinnen und Konsumenten bestehen. So pochen die Grünen unter anderem auf ein verbindliches Verbot manipulativer Gestaltungsmuster - sogenannter Dark Patterns - für alle Anbieter digitaler Dienste, auf die standardmäßige Deaktivierung süchtig machender Funktionen wie Endlos-Scrollen, automatisches Abspielen, Belohnungsserien und nächtliche Push-Benachrichtigungen sowie darauf, dass personalisierte Empfehlungssysteme auf Grundlage von Profiling nur nach aktiver Zustimmung möglich sind. (1184/A(E)). Österreich könne auf EU-Ebene eine Vorreiterrolle spielen, meinte Alma Zadić (Grüne) und verwies auch auf Zusammenhänge mit dem EU KIDS Act. Es dürften keine Schutzlücken entstehen.

Die Europäische Kommission habe sich im digitalen Raum die Finger verbrannt, sei in die "Meinungsfreiheit hineingefahren" und habe Menschen zensiert, meinte Sebastian Schwaighofer (FPÖ) dazu. Die "absurden" Geschäftspraktiken sollten ein Ende finden, die Kommission habe sich für seine Fraktion als Ansprechpartner dafür allerdings disqualifiziert. Das wichtige Thema könne nicht alleine auf nationalstaatlicher Ebene geregelt werden und sei auf EU-Ebene gut aufgehoben, reagierte darauf Staatssekretärin Königsberger-Ludwig. In den Verordnungsvorschlag sei die Expertise ihres Ressorts eingeflossen. Wolfgang Kocevar (SPÖ) argumentierte die Vertagung der Initiative damit, dass die zuständigen Arbeitsgruppen gerade erst mit der Detailprüfung starten würden.

Reform der Cookie-Bestimmungen in Aussicht

Auch eine Reihe an wiederaufgenommenen Entschließungsanträgen wurde erneut vertagt. Das betrifft die FPÖ-Forderungen nach einer Gleichstellung von Bar- und Kartenzahlungen in den Speisewägen der ÖBB (439/A(E)) und nach einem Recht auf analoge Inanspruchnahme staatlicher Dienstleistungen ohne technische und kommunikative Barrieren (36/A(E)). NEOS-Mandatarin Holzegger verwies auf das Bekenntnis zur Sicherstellung zentraler analoger Schnittstellen im Regierungsprogramm und kritisierte das diesbezügliche "Angstschüren". Zum Schwerpunkt "analoges Leben" sei im Budget ein Posten in der Höhe von 20 Mio. Ꞓ verankert. Der VKI würde darauf achten, dass das analoge Leben in den Materiengesetzen gewährleistet wird, ergänzte die Staatssekretärin. Ein generelles Gesetz erachte sie als "überbordend".

Die Grünen wollen angesichts betrügerischer Werbung durch Deepfake-Videos im Internet die nationale Klagsführung bei Online-Betrug forcieren (918/A(E)) und die gegenwärtigen Cookie-Banner auf Websites bei Beibehaltung des Datenschutzniveaus reformieren (1049/A(E)). Weniger Bürokratie dürfe nicht zu weniger Datenschutz für die Konsumentinnen und Konsumenten bedeuten, verwies Zadić (Grüne) auf die Digital Omnibus-Vorhaben auf EU-Ebene. Die Reform der Cookie-Bestimmungen sei auch für seine Fraktion ein wichtiges Anliegen, sagte SPÖ-Mandatar Manfred Sams. Das Ziel, Datenschutzpräferenzen einmalig festzulegen, sei zu unterstützen, sollte aber aus dem Digital Omnibus herausgelöst und mitsamt einer detaillierten Folgenabschätzung als eigenständiges Reformvorhaben behandelt werden, wo die Konsumentinnen und Konsumenten im Mittelpunkt stehen, so Sams. (Schluss Konsumentenschutzausschuss) fan