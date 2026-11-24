Wien (OTS) -

Das Weihnachtsgeschäft 2026 geht in seine erste heiße Phase, vielerorts startet am 1. Adventwochenende bereits der Christbaumverkauf. Rund um den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November suchen viele Österreicher nach günstigen Schnäppchen als Weihnachtsgeschenke und für größere Anschaffungen. Laut Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit idealo.at werden heuer 58% der Bevölkerung Black-Week-Aktionen nutzen. Das geplante Einkaufsbudget beträgt durchschnittlich 314 Euro, insgesamt rechnet der HV mit 460 Millionen Euro Umsatz.

Doch wo Millionen Menschen nach Schnäppchen suchen, wittern auch Kriminelle ihr Geschäft. Das Cybersicherheitsunternehmen Kaspersky verzeichnete allein in den ersten beiden Novemberwochen 2026 einen weltweiten Anstieg gefälschter Rabattaktionen um 50% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Betrüger missbrauchen bekannte Marken, um Konsumenten auf gefälschte Webshops zu locken. Auch als Gewinnspiele getarnte Phishing-Attacken zählen zu den häufigsten Betrugsmaschen.

„Ein Schnäppchen ist nur dann eines, wenn die bestellte Ware auch ankommt. Gerade in der Black Week sollten Konsumenten deshalb nicht nur Preise vergleichen, sondern auch Anbieter prüfen. Heimische Händler punkten mit transparenten Angeboten, Ansprechpartnern und verlässlichem Service. Das ist gerade beim Weihnachtseinkauf sehr viel wert“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Cybercrime: Zahl der Fake-Shops geht durch die Decke

Wie groß die Gefahr ist, zeigen aktuelle Daten der Watchlist Internet: Eine entdeckte Fake-Shop-Liste enthielt mehr als 2.500 Adressen betrügerischer Onlineshops – darunter bereits genutzte, aber auch für künftige Betrugsseiten vorgesehene Domains. 1.814 Adressen wurden als für den deutschsprachigen Raum relevant eingestuft.

„Viele Kriminelle lehnen die Webadressen ihrer Fake-Shops an echte Händler an. Die betroffenen Unternehmen haben mit dem Betrug nichts zu tun und werden selbst zu Opfern. Konsumenten gelangen dann etwa über Social-Media-Anzeigen oder Suchmaschinen auf die falschen Seiten. Dort droht der Verlust des bezahlten Geldes und der Missbrauch persönlicher Daten“, erklärt Will.

30-Tage-Regel: Rabatte müssen sich in der EU auf einen ehrlichen Vergleichspreis beziehen

Auch bei der Höhe eines Rabatts lohnt sich ein genauer Blick. In der EU schützt die 30-Tage-Preis-Regel vor künstlich aufgeblähten Preisnachlässen. Wer gegenüber Konsumenten eine Preisermäßigung für Waren ankündigt, muss grundsätzlich den niedrigsten Preis als Vergleichsbasis heranziehen, den er in den 30 Tagen davor verlangt hat. In Österreich ist dabei derselbe Vertriebskanal maßgeblich.

„Ein kurz vor der Black Week angehobener Preis darf somit in Österreich nicht als Basis dienen, um anschließend einen besonders hohen Rabatt vorzutäuschen. Die Vorgaben gelten sowohl online als auch im stationären Handel“, bestätigt Handelssprecher Rainer Will. Für Käufer bleibt der Vergleich des tatsächlichen Endpreises inklusive Versandkosten entscheidend. Denn selbst ein korrekt ausgewiesener Rabatt bedeutet nicht automatisch, dass es sich um das günstigste Angebot am Markt handelt.

Trustmark Austria: HV-Gütesiegel bietet Sicherheit & Orientierung im digitalen Einkaufsregal

Wer in der Black Week bei vielen heimischen Webshops bestellen möchte, erhält mit dem HV-Gütesiegel "Trustmark Austria" eine verlässliche Orientierungshilfe. Vor der Vergabe prüft die Zertifizierungsstelle des Handelsverbands, ob der Webshop die strengen Kriterien des Trustmark-Austria-Kodex erfüllt. Dazu zählen unter anderem ein vollständiges Impressum, transparente Preis- und Versandkostenangaben, eine rechtmäßige Einhaltung der Vorschriften rund um das Widerrufsrecht sowie Datenschutzinformationen. Die juristische Prüfung wird jährlich wiederholt.

Alle Trustmark-zertifizierten Anbieter sind HIER gelistet. Mehr Infos zum Trustmark Austria HIER.