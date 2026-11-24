Wien (OTS) -

In Niederösterreich haben heute FPÖ und ÖVP die Schließung von elf Notarztstützpunkten beschlossen. Mit 1. April 2027 wird die Zahl der Standorte von 32 auf 21 reduziert. Landeshauptfrau Mikl-Leitner hat diese folgenschwere Entscheidung persönlich vorangetrieben und dafür sogar der SPÖ die Zuständigkeit entzogen, weil diese nicht bereit war, die Schließungen mitzutragen. SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan kritisiert diesen Schritt als schwerwiegenden Fehler: „Weniger Standorte bedeuten längere Anfahrtswege und möglicherweise längere Wartezeiten. Gerade im ländlichen Raum zählt bei einem Herzinfarkt oder einem schweren Unfall jede Minute. Die Schließung von elf Notarztstützpunkten ist daher ein schwerwiegender Fehler.“ ****

„Gleichzeitig sorgen Berichte über eine angebliche Äußerung Mikl-Leitners bei der Landeshauptleutekonferenz für große Verunsicherung. Wenn sie tatsächlich darüber gesprochen hat, älteren Menschen medizinische Behandlungen vorzuenthalten, wäre das alles andere als eine Lappalie. Auch wenn die Landeshauptfrau diese Darstellung bestreitet, muss sie für eine klare und nachvollziehbare Aufklärung sorgen. Jeder Mensch hat unabhängig von seinem Alter das Recht auf die bestmögliche medizinische Behandlung“, hält Silvan fest.

„Ich unterstütze die Forderung des SPÖ-NÖ-Vorsitzenden Sven Hergovich, die Schließung der elf Standorte zurückzunehmen und gemeinsam mit den Rettungsorganisationen und den betroffenen Gemeinden nach Lösungen zu suchen. Bei der Notarztversorgung müssen einzig und allein die Sicherheit und das Leben der Menschen im Mittelpunkt stehen“, so Silvan. (Schluss) eg/bj