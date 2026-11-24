Wien (OTS) -

Mit völligem Unverständnis reagierte heute FPÖ-Ehrenamtssprecher NAbg. Ing. Harald Thau auf die Vertagung des freiheitlichen Antrags zur Mineralölsteuerbefreiung für Blaulichtorganisationen durch die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS im parlamentarischen Finanzausschuss. „Das ist ein unfassbarer Akt der Geringschätzung der hunderttausenden Ehrenamtlichen, die bei unseren Freiwilligen Feuerwehren oder Rettungsorganisationen tagtäglich unverzichtbare Leistungen für unsere Bevölkerung erbringen. Schwarz, Rot und Pink haben leider nur in Sonntagsreden für unsere Feuerwehrleute und Sanitäter etwas übrig. Denn wenn es darum geht, sie konkret zu entlasten, drückt sich die Verlierer-Ampel vor der Verantwortung und veranstaltet ein unwürdiges ‚Vertagungs-Kasperltheater‘“, so Thau.

Die explodierenden Spritpreise würden die ehrenamtlich getragenen Organisationen genauso wie die gesamte Bevölkerung mit voller Wucht treffen. „Die Rettung oder auch die Feuerwehr müssen fahren, wenn Hilfe gebraucht wird. Ob der Liter Diesel zwei Euro kostet oder mehr, spielt in dem Moment keine Rolle. Jeder Cent, den diese Organisationen mehr für den Treibstoff zahlen müssen, fehlt bei der Ausrüstung, bei der Ausbildung oder bei der Wartung der Fahrzeuge. Der Staat kassiert über die Mineralölsteuer bei jeder Einsatzfahrt mit und macht sich so zum Profiteur der Krise – auf dem Rücken unserer Sicherheit. Das ist doch Zynismus in Reinkultur!“, erklärte Thau.

Besonders entlarvend war für den freiheitlichen Ehrenamtssprecher die Aussage eines SPÖ-Abgeordneten im Finanzausschuss, der sinngemäß meinte, dass die Rettungsorganisationen sowieso schon genügend Geld bekommen würden: „Diese Aussage muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Regierung agiert wie ein Brandstifter, der nicht einmal beim Löschen helfen will. Während für fragwürdige NGO-Projekte, Prestigeprojekte in Brüssel oder für die Ukraine in Summe die Milliarden nur so fließen, haben die Systemparteien keinerlei Verständnis für unsere Blaulichtorganisationen. Man verweigert nicht nur der arbeitenden Bevölkerung jede echte Entlastung, sondern lässt jetzt auch noch unsere Helfer im Regen stehen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik, damit fallen ÖVP, SPÖ und NEOS jenen eiskalt in den Rücken, die unser Land am Laufen halten!“

Die Freiheitlichen werden keinesfalls lockerlassen und weiter für die Mineralölsteuerbefreiung für die Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisationen kämpfen. „Auch unser erster Antrag für die NoVA-Befreiung wurde von den Regierungsparteien vertagt, bevor sie zur Vernunft gekommen sind und wir diese freiheitliche Forderung in der jüngsten Nationalratssitzung endgültig beschließen konnten. Daher bleibt zu hoffen, dass auch bei diesem Thema ein Lerneffekt bei ÖVP, SPÖ und NEOS einsetzt!“