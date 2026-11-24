Straßburg/Wien (OTS) -

Heute wurde im Europäischen Parlament in Straßburg über eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden bei der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung abgestimmt. Damit sollen mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Verwendung europäischer Steuergelder geschaffen, der Informationsaustausch zwischen den Ermittlungsbehörden verbessert und missbräuchlich verwendete EU-Gelder konsequenter zurückgefordert werden. „Mit der heutigen Abstimmung setzen wir einen weiteren Schritt hin zu einer wirksameren Korruptionsbekämpfung über Ländergrenzen hinweg. Korruption und Betrug machen an nationalen Grenzen nicht halt. Deshalb müssen wir gerade auf europäischer Ebene bestehende Lücken und Schlupflöcher schließen. Grenzüberschreitende Straftaten müssen schneller und effektiver aufgeklärt werden“, so NEOS-Delegationsleiter Helmut Brandstätter.

Die FPÖ stimmte gegen zentrale Maßnahmen des Berichts

Dass die FPÖ gegen zentrale Maßnahmen gestimmt hat, sei entlarvend. „Die FPÖ stimmt gegen eine bessere Koordinierung der Betrugsbekämpfung, gegen den Austausch relevanter Finanzinformationen und gegen mögliche finanzielle Konsequenzen für Mitgliedstaaten, die Empfehlungen zur Betrugsbekämpfung wiederholt nicht umsetzen. Dabei geht es auch um das Geld der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“, so Brandstätter.

Anlässlich der heutigen Aussagen des freiheitlichen Delegationsleiters Harald Vilimsky zur Situation in Ungarn verweist Brandstätter außerdem auf die engen politischen Verbindungen der FPÖ zu Viktor Orbán: „Machen wir es wie Orbán, hat FPÖ-Chef Herbert Kickl oft gesagt - und so verteidigt die FPÖ bis heute die Korruption ihres Parteifreundes." Dessen politische Weggefährten sitzen nach wie vor gemeinsam mit der FPÖ in der Fraktion der Patrioten für Europa. Auch Herbert Kickl hat Ungarn unter Orbán wiederholt als politisches Vorbild für Österreich dargestellt.

„Herr Vilimsky, die Korruptionsvorwürfe aus der Ära Orbán sind mit dem Regierungswechsel nicht vom Tisch. Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Steuergeld passiert. Dafür braucht es unabhängige Ermittlungsbehörden, umfassende Transparenz und eine konsequente Aufarbeitung von Korruptionsfällen – unabhängig davon, wer gerade regiert und mit wem man politisch befreundet ist“, so Brandstätter.